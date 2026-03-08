Ovo su najteža jela za pripremu - i kako ih napraviti savršeno

1. Beef Wellington - Pravi zvijezda svakog svečanog stola, Beef Wellington sastoji se od vrhunskog komada goveđeg filea prekrivenog paštetom ili sitno sjeckanim gljivama i zamotanog u lisnato tijesto koje se peče do savršenstva. Osim što izgleda impresivno i ima fantastičan okus, ovo jelo zapravo je iznenađujuće jednostavno za pripremu i može se napraviti unaprijed. To ipak ne znači da nema zamki. Kupovno lisnato tijesto sasvim je u redu koristiti (čak je i preporučljivo), ali važno je odabrati kvalitetno tijesto s maslacem – u suprotnom bi se moglo razmočiti. Za najbolje rezultate meso najprije kratko zapecite na jakoj vatri sa svih strana dok ne dobije lijepu smeđu koricu. Zatim ga začinite, ostavite sa strane i pustite da se potpuno ohladi prije nego ga zamotate u tijesto. Ako je meso još toplo, može zagrijati tijesto i uzrokovati da jelo tijekom pečenja postane masno. Dobro je i složeni Wellington prije pečenja kratko ohladiti u hladnjaku kako bi maslac u tijestu ostao hladan. Kako bi korica bila sjajna i zlatnosmeđa, tijesto premažite razmućenim jajetom i pospite morskom soli. Nakon pečenja ostavite jelo da odstoji barem 10 minuta prije rezanja, a režite ga nazubljenim nožem pokretima poput piljenja. | Foto: Nicholas J Klein