Ovo su najteža jela za pripremu - i kako ih napraviti savršeno

Od souffléa do savršeno poširanih jaja, neka jela jednostavno imaju reputaciju da ih je iznimno teško pripremiti. No što ako zapravo uopće nisu toliko komplicirana - nego ih većina ljudi jednostavno priprema na pogrešan način?
U nastavku otkrivamo najčešće pogreške koje se rade kod ovih naizgled zahtjevnih jela te kako ih pripremiti kako treba.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Beef Wellington - Pravi zvijezda svakog svečanog stola, Beef Wellington sastoji se od vrhunskog komada goveđeg filea prekrivenog paštetom ili sitno sjeckanim gljivama i zamotanog u lisnato tijesto koje se peče do savršenstva. Osim što izgleda impresivno i ima fantastičan okus, ovo jelo zapravo je iznenađujuće jednostavno za pripremu i može se napraviti unaprijed.
To ipak ne znači da nema zamki. Kupovno lisnato tijesto sasvim je u redu koristiti (čak je i preporučljivo), ali važno je odabrati kvalitetno tijesto s maslacem – u suprotnom bi se moglo razmočiti.
Za najbolje rezultate meso najprije kratko zapecite na jakoj vatri sa svih strana dok ne dobije lijepu smeđu koricu. Zatim ga začinite, ostavite sa strane i pustite da se potpuno ohladi prije nego ga zamotate u tijesto. Ako je meso još toplo, može zagrijati tijesto i uzrokovati da jelo tijekom pečenja postane masno.
Dobro je i složeni Wellington prije pečenja kratko ohladiti u hladnjaku kako bi maslac u tijestu ostao hladan. Kako bi korica bila sjajna i zlatnosmeđa, tijesto premažite razmućenim jajetom i pospite morskom soli. Nakon pečenja ostavite jelo da odstoji barem 10 minuta prije rezanja, a režite ga nazubljenim nožem pokretima poput piljenja.
| Foto: Nicholas J Klein
2. Karamela -
Karamel je savršen dodatak sladoledu, kolačima i pitama, ali i odličan umak za krafne. Domaći karamel ima bezbroj primjena i svakako je tehnika koju vrijedi savladati.
Jedna od najčešćih pogrešaka je korištenje pogrešne posude. Potrebna je čvrsta posuda s debelim dnom jer se inače rubovi posude prebrzo zagrijavaju.
Šećer rasporedite u jednom ravnom sloju kako bi se ravnomjerno topio bez grudica. Nakon što ste ga stavili u posudu, pustite ga da se topi bez miješanja dok ne dobije duboku zlatnosmeđu boju. U tom trenutku nemojte se baviti ničim drugim – karamel iz savršene boje može prijeći u zagoreni u svega nekoliko sekundi.
Kada dobijete željenu boju, pažljivo dodajte maslac i vrhnje, maknite s vatre i pustite da se ohladi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Choux (kuhano) tijesto -
Bilo da je riječ o profiterolima ili éclairima, choux tijesto mnogima djeluje zastrašujuće. No istina je da je, kad se nauče osnove, to jedno od najjednostavnijih tijesta za pripremu.
Ako vam se dogodilo da se profiteroli nisu digli, moguće je da iz tijesta niste uklonili dovoljno vlage. Nakon što dodate suhe sastojke u tekuće, snažno miješajte dok ne dobijete glatku smjesu, a zatim vratite posudu na vatru i nastavite miješati dok se tijesto ne počne odvajati od stijenki.
Još jedan čest problem je zgrušavanje smjese. To se lako izbjegne ako pustite smjesu da se ohladi prije nego postupno dodate jaja.
Nakon oblikovanja, tijesto stavite u hladnjak na oko 30 minuta kako bi zadržalo oblik tijekom pečenja. Pecite 10 minuta na 200 °C, zatim smanjite temperaturu na 160 °C i pecite još 7–10 minuta dok ne postane zlatno i hrskavo. Nakon pečenja probušite malu rupicu na dnu svakog komada kako bi izašla para i ostavite da se ohladi.
| Foto: 123RF
4. Crème brûlée - Ovaj klasični francuski desert sastoji se od bogate, nježne kreme od vanilije s hrskavim slojem karameliziranog šećera na vrhu.
Ako vam je krema ispala zrnasta, vjerojatno su se proteini iz jaja pregrijali. To možete spriječiti tako da crème brûlée pečete u vodenoj kupelji (bain-marie) u pećnici na niskoj temperaturi.
Za savršeni završetak potreban je kuhinjski plamenik kojim se šećer karamelizira u ravnomjeran, hrskav sloj – to je kod kuće gotovo nemoguće postići samo pomoću grilla u pećnici.
| Foto: 123RF
5. Francuske palačinke (crêpes) - Iako mnogi bez problema pripremaju palačinke, tanke francuske crêpese često smatraju zahtjevnima – iako zapravo nisu.
Ključ je u pravoj opremi: tava s neprianjajućim premazom je gotovo obavezna, a široka lopatica olakšava okretanje.
Ako su vam palačinke predebele, tijesto je vjerojatno previše gusto – trebalo bi biti gusto poput slatkog vrhnja za kuhanje. U tijesto za slatke crêpese dodajte malo šećera i prstohvat soli kako biste naglasili okus. Pecite ih u vrućoj tavi lagano premazanoj maslacem.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Focaccia - Ovaj tradicionalni talijanski kruh natopljen maslinovim uljem mnogima djeluje teško za pripremu, ali uz nekoliko pravila lako ćete postići savršeni rezultat.
Tijesto mora biti prilično mokro – nemojte se bojati dodati dovoljno vode. Ako dodate previše brašna, kruh će ispasti gust i suh.
Tijestu treba dati dovoljno vremena da se digne kako bi nastali karakteristični mjehurići zraka. Prije pečenja pospite ga krupnom morskom soli i pecite u vrlo vrućoj pećnici na zagrijanom kamenu za pizzu ili limu za pečenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Umak od pečenja -
Jednom kada napravite pravi domaći umak od pečenja, više se nećete vraćati gotovim granulama iz vrećice.
Najprije uklonite višak masnoće iz posude u kojoj se peklo meso. Ostavite samo žlicu masnoće zajedno sa sokovima od mesa. Dodajte brašno i miješajte kako biste pokupili sve zapečene komadiće s dna posude.
Zatim postupno dodajte vrući temeljac uz stalno miješanje. Ako je umak prerijedak, pustite ga da se reducira, a ako je pregust, dodajte još tekućine. Na kraju začinite solju i paprom.
| Foto: Arkady Chubykin/arkadiic@mail.ru
8. Hollandaise umak -
Ovaj bogati francuski umak savršeno ide uz šparoge ili poširana jaja.
Najveći strah kod pripreme je da se jaja ne zgrušaju, ali tajna je u blagom zagrijavanju. Najlakši način je priprema u vodenoj kupelji (bain-marie), gdje jaja nisu izravno izložena toplini.
Maslac i žumanjke zagrijavajte na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se umak ne zgusne, zatim začinite i dodajte malo limunova soka. Umak je najbolje poslužiti odmah dok je još topao.
| Foto: 123RF
9. Macarons - Macaronsi su poznati po visokoj cijeni i reputaciji zahtjevnog kolača, no uz malo strpljenja mogu se napraviti i kod kuće.
Važno je precizno vagati sastojke i prosijati smjesu kako bi bila prozračna. Šećer dodajte u bjelanjke postupno. Nakon oblikovanja, macaronsi bi trebali odmarati oko 30 minuta prije pečenja.
Ako želite posebno glatku teksturu, mljevene bademe možete kratko samljeti u blenderu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. Majoneza - Jednom kada naučite raditi domaću majonezu, teško ćete se vratiti kupovnoj.
Najčešći problem je da se smjesa razdvoji, što se događa kada se ulje dodaje prebrzo. Počnite dodavati ulje kap po kap uz stalno miješanje. Kada se smjesa počne zgušnjavati, ulje možete dodavati u tankom mlazu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Meringa -
Prekrasna pavlova s voćem i šlagom možda djeluje komplicirano, ali zapravo je prilično jednostavna ako se pridržavate nekoliko pravila.
Posuda i pjenjača moraju biti potpuno čisti i suhi. Šećer dodajte postupno tek nakon što bjelanjci dosegnu mekane vrhove. Peći treba na vrlo niskoj temperaturi, ponekad i do šest sati, dok ne postanu hrskave.
| Foto: 123RF
12. Domaća tjestenina -
Domaća pasta je pravo kulinarsko zadovoljstvo. Ako vam je tjestenina ispala mekana i bez teksture, vjerojatno tijesto niste dovoljno mijesili.
Mijesite dok ne postane glatko i elastično, zatim ga ostavite u hladnjaku najmanje 30 minuta. Nakon oblikovanja kuhajte u kipućoj posoljenoj vodi dok ne bude al dente.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. Poširana jaja - Poširana jaja mnogima stvaraju stres, ali uz nekoliko trikova ispadaju savršeno.
Koristite što svježija jaja i lonac s lagano kipućom vodom. Dodajte žlicu vinskog octa. Lagano zavrtite vodu kako biste stvorili vrtlog i ubacite jaje.
Kuhajte 3–4 minute dok bjelanjak ne očvrsne, a žumanjak ostane tekuć.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. Rižoto - Dobar rižoto zahtijeva strpljenje i pravu vrstu riže poput arborio ili carnaroli.
Rižu je važno kratko tostirati prije dodavanja tekućine. Temeljac treba biti vruć i dodaje se postupno uz stalno miješanje. Na kraju se dodaju maslac i sir kako bi rižoto bio kremast.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. Soufflé - Soufflé ima reputaciju jednog od najtežih jela, ali ključ je u nježnom miješanju bjelanjaka kako bi se zadržao zrak u smjesi.
Jaja trebaju biti sobne temperature, a kalupi dobro premazani maslacem i posuti sastojkom poput kakaa ili sira.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
16. Steak -
Savršeni steak moguće je napraviti i kod kuće. Najvažnije je koristiti kvalitetno meso i pustiti ga da dođe na sobnu temperaturu prije pečenja.
Začinite ga solju desetak minuta prije pečenja i pecite u vrlo vrućoj tavi. Nakon pečenja ostavite ga da odmori najmanje pet minuta kako bi se sokovi rasporedili.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
17. Yorkshire pudding -
Ako vam Yorkshire puddinzi ne narastu ili ostanu mekani, problem je najčešće u temperaturi.
Tijesto mora biti glatko i odmoriti u hladnjaku, najbolje preko noći. Pećnica i ulje u kalupu moraju biti jako vrući prije nego ulijete tijesto.
| Foto: 123RF