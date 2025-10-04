Ovo su namirnice za regulaciju šećera i težine: Bitno ih je što češće koristiti u prehrani

U vremenu sve češćih metaboličkih poremećaja, poput inzulinske rezistencije, predijabetesa i kronične prekomjerne težine, sve više stručnjaka okreće se prirodnim rješenjima. Jedna od njih je i certificirana nutricionistica Simrun Chopra, koja naglašava važnost hrane u prevenciji i upravljanju zdravljem. Umjesto oslanjanja isključivo na lijekove, preporučuje četiri ključne namirnice koje mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi i smanjenju tjelesne težine - a sve to na prirodan i održiv način.

Leća i mahunarke

Prve na popisu su leća i mahunarke. Riječ je o namirnicama bogatim vlaknima i biljnim proteinima, koje usporavaju probavu i apsorpciju šećera u krvotok. Time pomažu u održavanju stabilne razine glukoze i produljuju osjećaj sitosti, što može biti ključno u sprječavanju prejedanja i kasnijih energetskih padova. Osim toga, mahunarke su pristupačne, lako dostupne i mogu se pripremati na razne načine – od juha i variva do salata.

Proso i smeđa riža

Druga skupina su proso i smeđa riža, žitarice s niskim glikemijskim indeksom. Za razliku od bijele riže i rafiniranih ugljikohidrata, ove cjelovite žitarice razgrađuju se sporije, što znači da ne uzrokuju nagli porast šećera u krvi. Ujedno su bogate nutrijentima, a njihov blagi okus čini ih pogodnima za svakodnevnu pripremu u sklopu glavnih obroka.

Jaja i slanutak

Treću kategoriju čine jaja i slanutak – izvrsni izvori proteina i vlakana. Kombinacija ovih nutrijenata pomaže tijelu da dulje ostane sito, ali i da se uspori probavni proces, čime se dodatno kontrolira razina šećera. Jaja su brz i jednostavan obrok, dok se slanutak može koristiti u nizu jela – od humusa do pečenih zalogaja.

Orašasti plodovi i sjemenke

Na kraju, Chopra ističe važnost orašastih plodova i sjemenki, poput badema, oraha, lana i suncokreta. Bogati su zdravim mastima koje ne samo da usporavaju probavu, već i reguliraju hormone gladi, poput grelina, koji često potiče prejedanje. Osim toga, ove namirnice imaju i protuupalna svojstva, što dodatno pridonosi općem zdravlju.

Uz preporuku ovih namirnica, Chopra savjetuje i nekoliko korisnih navika: redoviti obroci svakih 3–4 sata, izbjegavanje prerađenih ugljikohidrata, fokus na cjelovitu hranu te započinjanje svakog obroka povrćem kako bi se usporila apsorpcija šećera.

Uravnotežena prehrana, ističe, ne mora biti ekstremna ni komplicirana. Ponekad su upravo najjednostavnije namirnice – poput leće, jaja ili šake oraha – najbolji saveznik u postizanju zdravlja.