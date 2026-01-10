Ovo su promjene na noktima koje ne smijete ignorirati

DUBOKA BRAZDA NA NOKTU/PRAZNINE. Medicinski naziv: Beauove linije Linije koje idu uzduž nokta su česte i obično nisu razlog za brigu. Ako primijetite duboke brazde koje idu poprečno preko nokta, kao na slici, to znači da je nešto usporilo (ili zaustavilo) rast vaših noktiju na neko vrijeme. Kada nešto uzrokuje potpuno zaustavljanje rasta nokta, može se pojaviti praznina na noktu. Medicinski naziv za ovo stanje je onihomadeza. Groznica, ozljeda, kemoterapija ili veliki stres mogu usporiti rast noktiju ili ga privremeno zaustaviti. Ako ne možete utvrditi uzrok usporenog rasta noktiju, posjetite dermatologa ili svog obiteljskog liječnika. Nakon otklanjanja uzroka, nokti često ponovno normalno rastu. | Foto: Cleveland Clinic