Ovo su promjene na noktima koje ne smijete ignorirati

Primjećujete li ovih dana promjene na svojim noktima? Promjena boje, teksture ili oblika ponekad može biti potpuno bezazlena, ali može ukazivati i na zdravstveni problem
Stručnjaci upozoravaju da nokti često otkrivaju rane znakove bolesti koje još nemaju druge simptome. Zato je važno obratiti pažnju na svaku neuobičajenu promjenu, bez obzira koliko mala izgledala. Ako primijetite bilo koji od sljedećih znakova na noktima ruku ili nogu, vrijeme je za pregled kod dermatologa s certifikatom.
| Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
| Foto: Shutterstock
MELANOM ISPOD NOKTA.
Medicinski naziv: Akrilni lentiginozni melanom
Tamna pruga
Ako prst ili nožni nokat ima novu ili promjenjivu tamnu prugu, vrijeme je da posjetite dermatologa radi pregleda na rak kože. Ta tamna pruga može biti melanom, najozbiljniji oblik raka kože.
Ne svaka tamna pruga znači melanom, ali uvijek je dobro da dermatolog izvrši pregled. Ako se rano otkrije i liječi, to može biti jedini tretman koji će vam biti potreban.
Ako se pusti da raste, liječenje postaje teže.
| Foto: Melanoma Research Alliance
KLUBBING - zakrivljeni nokti. Zakrivljanje može početi toliko postepeno da mnogi ljudi ni ne primijete što se događa. Kako se nokti nastavljaju savijati prema dolje, vrhovi prstiju često nateknu, a nokti postanu mekani ili „spužvasti” na pritisak.
Ako primijetite da vam se nokti počinju zakrivljavati, vrijeme je da posjetite dermatologa s certifikatom. Zakrivljeni nokti mogu biti bezazlena nasljedna osobina, ali mogu biti i znak bolesti povezanih s:
Plućima
Srcem
Jetrom
Želucem ili crijevima
| Foto: Cleveland Clinic
ONIKOTIOMANIJA - nokti poput daske za pranje rublja.
Ako imate žljebove i uzdužne neravnine na sredini palca, poput onih prikazanih na slici, možda ste razvili naviku čupkanja ili potiskivanja kožice oko nokta na palčevima. Mnogi ljudi toga uopće nisu svjesni.
Dermatolog vam može pomoći prekinuti tu naviku, čime omogućuje da nokti ponovno zdravo izrastu.
| Foto: Instagram/dr.amardacenko
DUBOKA BRAZDA NA NOKTU/PRAZNINE. Medicinski naziv: Beauove linije
Linije koje idu uzduž nokta su česte i obično nisu razlog za brigu. Ako primijetite duboke brazde koje idu poprečno preko nokta, kao na slici, to znači da je nešto usporilo (ili zaustavilo) rast vaših noktiju na neko vrijeme.
Kada nešto uzrokuje potpuno zaustavljanje rasta nokta, može se pojaviti praznina na noktu. Medicinski naziv za ovo stanje je onihomadeza.
Groznica, ozljeda, kemoterapija ili veliki stres mogu usporiti rast noktiju ili ga privremeno zaustaviti.
Ako ne možete utvrditi uzrok usporenog rasta noktiju, posjetite dermatologa ili svog obiteljskog liječnika. Nakon otklanjanja uzroka, nokti često ponovno normalno rastu.
| Foto: Cleveland Clinic
ŽUTI NOKTI. Medicinski naziv: Sindrom žutih noktiju
Nošenje crvenog laka bez baze ili pušenje može uzrokovati žućenje noktiju. Ako vaši nokti postanu žuti, zadebljaju se i čini se da prestaju rasti, to može biti znak problema unutar tijela.
Bolesti pluća i reumatoidni artritis mogu uzrokovati žute nokte. Također, moguće je da imate ozbiljnu infekciju nokta koja zahtijeva liječenje.
| Foto: Cleveland Clinic
DEBELI, PRERASLI NOKTI. Medicinski naziv: Onihogrifoza
Nokti u obliku ovnove roge- Ovo se događa kada nokti postanu zadebljani i prerastu. Neki ljudi razviju nokte u obliku ovnove roge jer je stanje nasljedno.
Ako imate bolest poput psorijaze, ihtioze ili problema s cirkulacijom, također se mogu razviti nokti u obliku ovnove roge.
Rezanje i liječenje ovakvih noktiju zahtijeva pomoć pedijatra ili dermatologa.
| Foto: HEALTHINE
KOILONIHIJA - tanki, žličasto oblikovani nokti.
Ako imate tanke nokte koji se u sredini udubljuju i izgledaju poput žlice, možda ne unosite dovoljno željeza. Manjak željeza može nastati iz različitih razloga, uključujući:
Neadekvatnu prehranu
Zdravstvene probleme sa želucem ili crijevima
Osjetljivost na gluten (celijakija)
Boravak na velikim nadmorskim visinama
Pravilna dijagnoza i liječenje mogu vam pomoći da se osjećate bolje.
| Foto: Cleveland Clinic
PITTING - nokat s udubljenjima.
Ako imate udubljenja u noktima koja izgledaju kao da su napravljena šiljkom, to može biti znak bolesti koja pogađa cijeli organizam.
Osobe s udubljenjima u noktima mogu imati:
Psorijazu
Atopijski dermatitis
Alopeciju areatu
Važno je posjetiti dermatologa s certifikatom za točnu dijagnozu. Dermatolozi su stručnjaci koji dijagnosticiraju i liječe ove bolesti. Liječenje može pomoći da se osjećate ugodnije i spriječiti pogoršanje bolesti.
| Foto: Cleveland Clinic
ONIHOLIZA - podizanje nokta.
Ako nokat počne odvajati tako da više nije potpuno pričvršćen, vjerojatno ćete primijetiti bijelu promjenu boje, kao što je prikazano ovdje. Najčešći uzroci podizanja nokta su:
Gljivična infekcija
Psorijaza
Ozljeda uzrokovana agresivnim manikirom
Ozljeda pri čišćenju ispod noktiju oštrim predmetom
Svaki nokat koji se podiže treba pregledati dermatolog. Možda će biti potrebna terapija za uklanjanje infekcije. Dermatolog vam također može dati savjete kako pomoći novom noktu da normalno izraste.
| Foto: Cleveland Clinic
PARONIHIJA - infekcija oko nokta.
Crvenilo i oteklina oko nokta
Ako imate crvenilo i oteklinu oko nokta, moguće je da se radi o infekciji. Ako se infekcija rano dijagnosticira, često se može liječiti kupkama i antibioticima. Ako se razvije otvorena rana, bit će potrebna opsežnija terapija.
| Foto: Cleveland Clinic
PROMJENA BOJE NOKTIJU. Bolesti unutar tijela mogu uzrokovati promjene boje noktiju. Određene promjene boje mogu biti upozorenje na određenu bolest, kao što pokazuje sljedeća tablica.
Boja — Moguća bolest ili zdravstveni problem:
Plavi nokti — Nedostatak kisika u krvi
Bijeli nokti — Bolest jetre, dijabetes
Blijedi nokti — Anemija
Pola ružičasti, pola bijeli nokti — Bolest bubrega
Žuti nokti — Bolest pluća, infekcija nokta
Tamno crvene polumjesečine — Mogući znak lupusa, bolesti srca, alopecije areate, artritisa, dermatomiozitisa
Plave polumjesečine — Mogući znak trovanja
| Foto: healthline