Ovo su simptomi masne jetre koje možete primijetiti na licu

Ovo stanje ima brojne simptome, a neki se mogu pojaviti i na licu. Promjene na koži mogu biti prvi znakovi masne jetre. Ovo su neki od mogućih simptoma na licu na koje treba obratiti pažnju.

Otečenost lica

Kada je jetra zdrava, proizvodi limfu, bistru tekućinu koja putuje do stanica i tkiva, donosi hranjive tvari i skuplja višak tekućine. No u težim slučajevima masne jetre, jetra ne funkcionira pravilno. To može uzrokovati da se u tijelu oslobađa previše limfe, čime se narušava ravnoteža tekućine u tkivima. Kada se tekućina nakuplja u tkivu lica, lice može postati natečeno i podbuhlo. Vrlo je vjerojatno da ćete imati oticanje i na drugim dijelovima tijela.

Rozaceja

Rozaceja je stanje koje uzrokuje crvenilo lica, najčešće na obrazima, nosu i čelu. Ovisno o vrsti rozaceje, možete imati i oticanje lica, vidljive krvne žile, prištiće ispunjene tekućinom ili zadebljanje kože na nosu. Neki ljudi imaju i iritaciju očiju, osjetljivost na svjetlo ili bolne kvržice na kapcima.

Rozaceja je povezana s metaboličkim sindromom, skupinom stanja koja uključuju povišen krvni tlak, povišen šećer u krvi, višak masnoće oko struka te abnormalne razine kolesterola ili masnoća u krvi. Ako imate metabolički sindrom i nakupljanje masti u jetri, riječ je o metaboličkoj disfunkciji povezanoj sa steatotičnom bolešću jetre (MASLD), ranije poznatoj kao nealkoholna masna jetra.

Druga istraživanja sugeriraju da masna jetra može uzrokovati rozaceju jer utječe na gene koji kontroliraju folikule dlake. Folikuli su otvori u koži iz kojih raste dlaka, uključujući i na licu.

Žutilo kože

Žutilo kože, očiju ili usta naziva se žutica. Može biti uzrokovana teškim bolestima jetre poput hepatitisa ili uznapredovalog oblika masne jetre.

Kada jetra pravilno radi, razgrađuje bilirubin, žućkastu tvar koja nastaje razgradnjom starih crvenih krvnih stanica. Zdrava jetra može obraditi bilirubin i izlučiti ga putem žuči, koja pomaže u probavi hrane.

Ako masna jetra postane ozbiljna, ožiljno tkivo može zamijeniti zdravo tkivo jetre, a jetra se može i smanjiti. Ova faza naziva se ciroza. Može se razvijati godinama, ali oštećenje je trajno. Kada je jetra jako oštećena, ne može razgraditi dovoljno bilirubina, pa se on nakuplja u krvi i uzrokuje žutilo kože.

Pigmentacija kože

Pigmentacija kože odnosi se na boju kože, koja ovisi o količini melanina u tijelu. Melanin je tvar koja određuje boju kose, očiju i kože. Promjene pigmentacije mogu nastati zbog genetike, izlaganja suncu, lijekova ili bolesti.

Teški oblici masne jetre mogu uzrokovati promjene pigmentacije. Koža može postati mrljasta ili sivkasta na različitim dijelovima tijela, uključujući lice, posebno oko očiju, usta i nosa.

Tamnjenje kože u pregibima vrata također može biti znak masne jetre. To se može dogoditi zbog inzulinske rezistencije, koja dovodi do dijabetesa tipa 2, stanja povezanog s masnom jetrom. Najmanje polovica osoba s MASLD-om ima i dijabetes tipa 2.

Iritirana koža

Simptomi masne jetre na licu mogu uključivati iritiranu kožu, što znači da koža može biti svrbljiva, suha ili natečena. Mnoge bolesti mogu uzrokovati svrbež, uključujući alergije i ekcem. Ponekad svrbež uzrokuje unutarnja bolest, poput bolesti jetre.

Svrbež se može pojaviti zbog kolestaze, problema s protokom žuči. Kolestaza može nastati kod uznapredovalog oblika masne jetre koji se naziva MASH.

Normalno, jetra razgrađuje kolesterol kako bi stvorila žučne kiseline. No oštećenje jetre može uzrokovati njihovo nakupljanje u krvi, što može iritirati živce i izazvati svrbež na rukama, nogama ili po cijelom tijelu, uključujući lice.

Osip na licu

Osip na licu uključuje promjene u teksturi, boji ili osjećaju kože. Može imati mnoge uzroke, poput boja za odjeću, otrovnog bršljana ili šminke. Također se može pojaviti zbog nedostatka određenih vitamina. Nedostatak vitamina C može dovesti do ekcema, dok nedostatak cinka može uzrokovati osip.

Istraživanja pokazuju da nedostatak cinka može biti prisutan kod osoba s kroničnim bolestima jetre, osobito kod teških oblika masne jetre ili ciroze. Jetra ima važnu ulogu u obradi cinka, koji je važan za imunološki sustav i zdravlje kože. Zatajenje jetre može poremetiti taj proces i uzrokovati ljuskavi osip na licu ili ranice oko usta.

Proširene kapilare

Proširene kapilare su vidljive krvne žile ispod površine kože. Mogu izgledati poput paučine ili skupina linija u plavim, crvenim ili ljubičastim tonovima. Obično se pojavljuju na licu, vratu, gornjem dijelu prsnog koša ili rukama, a nastaju zbog oštećenja krvnih žila.

Iako su obično bezopasne, veći broj može biti znak teškog oblika masne jetre. Ako bolest napreduje u NASH, može doći do stvaranja ožiljnog tkiva u jetri, poznatog kao fibroza, što može potaknuti stvaranje novih krvnih žila.

Kako liječiti simptome na licu

Jetra ima važnu ulogu u cjelokupnom zdravlju jer obavlja stotine funkcija, uključujući filtriranje i pohranu hranjivih tvari. Kada je oštećena, ne može pravilno funkcionirati, što može uzrokovati simptome na licu. Najvažniji korak je liječenje same bolesti jetre, jer to može ublažiti i simptome na koži.

Neki simptomi mogu se ublažiti lijekovima, kućnim metodama ili lijekovima bez recepta. Lijek kolestiramin može pomoći kod svrbeža i iritacije jer pomaže tijelu da se riješi viška žučnih soli. Hladni oblozi ili protuupalni lijekovi poput ibuprofena mogu smanjiti otečenost lica. Rozaceja se može liječiti medicinskim kremama ili gelovima poput brimonidina ili oksimetazolina.

Kada se javiti liječniku

Obratite pažnju na nove simptome na licu ili one koji se pogoršavaju. Obratite se liječniku ako se simptomi pojave iznenada ili ne prolaze.

Ako masna jetra napreduje u NASH ili cirozu, mogu se pojaviti simptomi poput proširenih kapilara i žutila kože. Također možete primijetiti promjene u pigmentaciji kože, poput tamnjenja vrata. Masna jetra često nema simptome dok ne postane ozbiljna, pa su redoviti pregledi važni za rano otkrivanje i sprječavanje pogoršanja.

Promjene na licu mogu biti znak masne jetre. To uključuje promjene boje, teksture i osjećaja kože, poput otečenosti, crvenila, žutila, svrbeža ili osipa. Ovi simptomi se često pojavljuju tek kada bolest uznapreduje, pa je važno redovito kontrolirati zdravlje jetre.

Može li masna jetra uzrokovati oticanje lica?

Teški oblici masne jetre mogu uzrokovati oticanje lica zbog nakupljanja tekućine u tkivima.

Jesu li staračke pjege znak masne jetre?

Staračke pjege su ravne tamne mrlje uzrokovane suncem i nisu znak masne jetre.

Uzrokuje li masna jetra pigmentaciju lica?

U težim slučajevima može doći do promjena pigmentacije, poput sivkaste kože oko usta i nosa te tamnijih pregiba na vratu.

Kako izgleda osip kod masne jetre?

Može izgledati kao suha, ljuskava koža ili ranice oko usta, često zbog nedostatka cinka.

Može li masna jetra uzrokovati crvenilo lica?

Može, jer je povezana s rozacejom koja uzrokuje crvenilo i iritaciju.

Koji su znakovi zatajenja jetre na licu?

Jedan od glavnih znakova je žutica, odnosno žutilo kože i bjeloočnica.