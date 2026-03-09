Ovo su stvari u kojima je većina ljudi loša: Jeste li među njima?

Koliko god ponekad bilo teško povjerovati, ljudi su zapravo sličniji jedni drugima nego što mislimo. Biti čovjek je prekrasno iskustvo, ali smo stalno bombardirani informacijama o tome kako se trebamo ponašati i tko trebamo biti. Zbog toga mnogi od nas misle da su naši osjećaji, misli i postupci neobični. No, vrlo često to nije slučaj. U nastavku doznajte koje su to stvari u kojima mnogo ljudi baš ne briljira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Mladi Splićani razvili platformu za bolje mentalno zdravlje: 'U nekoliko klikova do psihologa' | Video: 24sata/Video

1. Učinkovita komunikacija

Mi smo društvena bića i komunikacija je ključna za naš opstanak. Ipak, često nam je komunikacija izazov. To je tako jer komuniciramo s različitim ljudima u različitim situacijama. Možda smo odlični u komunikaciji na poslu, ali slabiji kada trebamo razgovarati s članovima obitelji. Pronaći prave riječi, izgovoriti ih na ispravan način i koristiti odgovarajući ton prava je vještina. Mnogi od nas nisu komunikacijski bogovi kako to navodimo u životopisima, i to je potpuno normalno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Odbacivanje stvari

Bilo da se radi o šećeru, alkoholu, poslu ili toksičnoj vezi - većina nas teško odustaje i otpusti stvari. Mehanizam ovisnosti složen je; inače bismo jednostavno mogli resetirati dopaminski ciklus u mozgu. Ponekad je potrebna vanjska pomoć da bismo odustali od nečega.

3. Upravljanje emocijama

Ne govorimo o ekstremima. Većina nas ipak kontrolira svoje emocije; inače bismo postali nasilni svaki put kada osjetimo ljutnju ili bismo zaplakali svaki put kada nešto ne ide po planu. Regulacija emocija potrebna je i za nas same i za ljude oko nas, no to ne znači da je uvijek lako. Naporan dan ili stresne situacije mogu značajno utjecati na naše emocionalne reakcije.

4. Izlazak iz vlastite glave

Osjećate li da stalno razmišljate i previše analizirate, a teško vam je steći perspektivu? Niste sami. Za našu svijest i mozak ne postoji tipka za 'isključivanje', pa je normalno da ponekad ne možemo izaći iz vlastite glave.

5. Upravljanje vremenom

Živimo u društvu kojim vlada vrijeme. To može biti korisno za organizaciju, ali često nam je teško učinkovito upravljati vremenom. Promet može biti loš i zakasnimo na sastanak, ili se toliko uživimo u neki zadatak da ne primijetimo kako vrijeme prolazi. Postoji mnogo faktora koji utječu na naše upravljanje vremenom i točnost, i nije uvijek riječ o nepažnji ili lijenosti.

6. Poziranje za fotografiju

Iako fotografija postoji već dugo vremena, većina nas nije vješta u poziranju. Ponekad nam osmijeh može izgledati usiljeno. Nismo svi modeli, i to je sasvim u redu.

Foto: Thinkstock

7. Postavljanje granica

Postavljanje granica zahtijeva samosvijest i hrabrost, a njihovo provođenje zahtijeva upornost, strpljenje i otpornost.

Često se možemo osjećati sebično kada postavimo ili branimo granice, ali to je bolje nego osjećati ogorčenost ako ništa ne kažemo. Ipak, mnogi od nas se s time bore i često biraju lakši put.

8. Biti zaista otvoren

Jedna riječ: pristranost. Svi je imamo, uključujući i nesvjesne pristranosti. Iako mislimo da smo otvoreni, uključivi i tolerantni prema novim ljudima i stvarima, pristranosti nas često sputavaju, čak i kada toga nismo svjesni.

9. Samodisciplina

Stalno nam se govori da trebamo kontrolirati svoj život i raditi što treba, i to dobro! Međutim, teško je pridržavati se određenih odluka i svi smo krivi za to. Primjerice, novogodišnje odluke često padnu u zaborav. Stalno smo ometeni (kada ste zadnji put provjeravali telefon?), što sigurno ne pomaže. Ono što pomaže jest postavljanje malih, mjerljivih i time ostvarivih ciljeva.

10. Javna riječ

Znate onu samouvjerenu osobu koja drži nadahnut govor pred tisućama ljudi? Većina nas nije ta osoba. Zapravo, većina se užasava javnog govora pred malom skupinom stranaca, a kamoli pred velikom publikom. Postoje načini da se to poboljša, ali u osnovi je to izvedba koja izaziva nesigurnost.

11. Donošenje odluka

Donošenje odluka nikada nije bilo teže nego danas, jer imamo previše izbora. Iako je to u nekim situacijama dobro, kod donošenja odluka stvari postaju složene. Pritom svi želimo donijeti dobru odluku, ali mnogi od nas priznaju da ponekad pogriješe, što je potpuno normalno. Većinu toga se može ispraviti.

12. Održavanje fokusa

Naša pažnja je u digitalnom dobu značajno smanjena; u prosjeku trajanje koncentracije iznosi oko 8,25 sekundi. Ako netko tvrdi da je sat vremena 100 posto fokusiran, vjerojatno laže.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

13. Izražavanje potreba i želja

Za neke je ovo neugodno, a za druge zastrašujuće. Mnogi od nas teško prepoznaju što trebaju i žele te to iskazati drugima. Ne kritizirajte se zbog toga - mnogi prolaze kroz isto.

14. Upravljanje sukobima

Upravljanje sukobima vještina je, pogotovo kada su uključene emocije. Većina nas u tome nije dobra. Nešto jednostavno, poput isprike, može biti izuzetno teško. Ako postoji prijetnja fizičkim nasiljem, upravljanje sukobom postaje još složenije.

15. Kontakt očima i govor tijela

Gledati nekoga u oči dok čvrsto rukujete zahtijeva samopouzdanje. Isto vrijedi i za ostale znakove govora tijela. Mnogi se osjećaju neugodno i tijelo otkriva stvarne osjećaje.

16. Upravljanje stresom

Stalno nam se govori da je previše stresa štetno, ali živimo sve stresnije živote. Kako ga zaista smanjiti? Ponekad su naši životi toliko ispunjeni da je teško pronaći vrijeme za odmor.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

17. Strpljenje

Neki od nas su strpljiviji od drugih, ali općenito smo manje strpljivi nego prije. Brzina informacija u digitalnom dobu utječe na našu strpljivost, i normalno je da ponekad gubimo živce zbog sitnica.

18. Samokritičnost

Mnogo nas nije vješto u procjeni samih sebe. Neki su previše samouvjereni, dok drugi vide samo svoje propuste. Istina je obično negdje između - nismo dobri u objektivnoj procjeni sebe.

19. Održavanje zdravih odnosa

Odnosi su važan dio ljudskog iskustva, ali mnogi od nas se s njima bore. Od toksičnih prijatelja do partnera, kolega i obitelji, teško je održati sve odnose u ravnoteži.

20. Oprostiti nekome

Kada nas netko povrijedi, često to dugo pamtimo. Oprostiti onome tko nas je povrijedio teško je, i neki to uspiju, a neki ne. Iako držanje zamjerki ne donosi dobro, potpuno je normalno da je oprost izazovan.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

21. Dovoljno sna

Kvaliteta i količina sna izuzetno su važni, no često ga nemamo dovoljno zbog obaveza, obitelji i društvenog života. Ne brinite se - mnogi su u istoj situaciji.

22. Biti proaktivan

Ako pitate prijatelje ili obitelj, većina bi željela biti proaktivnija. Zašto to onda nisu? Zato što je teško. Život je užurban, a energije da napravimo više ponekad jednostavno nema.

23. Odabir pravog partnera za vezu

Pogledajte oko sebe - nije svaki par u vezi ili braku 'sretan do kraja života'. Većina ljudi jednostavno nije vješta u odabiru partnera.

Često nas privlače ljudi koji nam ne odgovaraju - primjerice oni s 'mračnim', ali intrigantnim osobinama s kojima nam nikad nije dosadno, a zapravo takvi ljudi donose i puno štete.