AKO TREBATE IDEJU...

Ljudi napuštaju skupe navike: Evo što umjesto toga rade

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Rastući troškovi života i sve veći umor od ubrzanog tempa mijenjaju svakodnevne rituale: umjesto luksuza, sve više ljudi bira jednostavnije navike koje donose isti osjećaj zadovoljstva

Admiral

Nekad su znak uspjeha bili puni restorani, vikend-shopping bez razmišljanja i stalna putovanja koja su se planirala mjesecima unaprijed. Danas se trend polako okreće u suprotnom smjeru. Ljudi ne odustaju od uživanja, ali sve češće mijenjaju način na koji ga traže - biraju iskustva koja stvaraju osjećaj mira, kontrole i stvarnog odmora, umjesto kratkotrajnog uzbuđenja. Stručnjaci za potrošačko ponašanje primjećuju da se ne radi samo o novcu. Riječ je o promjeni prioriteta.

Apartman za porod 00:55
Apartman za porod | Video: 24sata Video

Zašto ljudi mijenjaju životne navike

Inflacija i nesigurnost posljednjih godina natjerale su mnoge da preispitaju svakodnevnu potrošnju, ali paralelno se dogodilo nešto drugo - zamor od stalne potrebe da se živi 'intenzivno'.

Sve više ljudi shvaća da skupi rituali ne znače nužno i veće zadovoljstvo. Naprotiv, često donose dodatni stres: planiranje, trošak i osjećaj da treba stalno pratiti trendove.

Umjesto pokazivanja statusa, u prvi plan dolazi ono što se naziva 'tihi luksuz' - ugoda koja nije nužno vidljiva drugima, ali se snažno osjeti.

Što se najčešće napušta

Prema lifestyle analizama i navikama potrošača, nekoliko stvari posebno brzo gubi popularnost:

  • impulzivni shopping kao način opuštanja
  • česti odlasci u skupe restorane samo zbog izlaska
  • vikend-putovanja planirana više zbog fotografija nego odmora
  • pretplate i navike koje se koriste rijetko, ali stalno troše novac

Ljudi sve češće zaključuju da ih takve aktivnosti kratkoročno razvesele, ali dugoročno iscrpljuju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Što dolazi umjesto toga

Zanimljivo je da se uživanje nije smanjilo - samo se promijenilo.

Umjesto skupih navika, popularnost dobivaju jednostavniji rituali:

Kućne večere s prijateljima

Manje formalno, opuštenije i često emocionalno ispunjenije od restorana.

Mikro-putovanja

Kratki izleti bez velikog planiranja, često unutar sat ili dva vožnje.

Wellness kod kuće

Večernje rutine, svijeće, glazba ili mala spa atmosfera bez odlaska iz stana.

Hobiji koji vraćaju fokus

Kuhanje, vrtlarenje, čitanje ili kreativni projekti koji usporavaju tempo dana.

Zajedničko im je jedno: osjećaj kontrole i autentičnosti.

Woman gardener with tomato seedlings in the vegetable garden
Foto: Valerii Honcharuk

Psihološki razlog iza promjene

Psiholozi objašnjavaju da zadovoljstvo ne dolazi nužno iz cijene iskustva nego iz osjećaja prisutnosti. Kada aktivnosti nisu povezane s pritiskom ili očekivanjima, mozak ih doživljava kao pravi odmor.

Drugim riječima, ljudi sve više biraju iskustva koja smanjuju mentalni šum, a ne ona koja stvaraju dodatnu stimulaciju.
Zato se sve češće govori o pomaku s 'posjedovanja' na 'doživljavanje'.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kako primijeniti trend bez osjećaja odricanja

Ključ nove filozofije nije u zabrani nego u zamjeni:

  • jedan izlazak manje - jedno kvalitetno druženje više
  • impulzivna kupnja - planirani mali luksuz
  • daleko putovanje - češći kratki bjegovi

Cilj nije živjeti skromnije nego svjesnije.

Sve više ljudi otkriva da luksuz danas ne znači nužno potrošiti više, nego pronaći način života koji ostavlja više energije na kraju dana. A upravo taj osjećaj - mir, vrijeme i jednostavnost - postaje nova definicija dobrog života.

