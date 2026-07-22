FOTO Biste li se kupali ovdje? Ovo je top 5 najljepših prirodnih bazena na svijetu

Priroda je diljem svijeta oblikovala spektakularna mjesta za kupanje koja izgledaju gotovo nestvarno. Skrivena među stijenama, slapovima, šumama i vulkanskim krajolicima, ova prirodna kupališta privlače putnike željne odmora i avanture
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U galeriji pogledajte neke od najljepših prirodnih bazena na svijetu.
| Foto: 123RF
U galeriji pogledajte neke od najljepših prirodnih bazena na svijetu. |
Foto: 123RF
U galeriji pogledajte neke od najljepših prirodnih bazena na svijetu.
| Foto: 123RF
FAIRY POOLS (OTOK SKYE, ŠKOTSKA). U podnožju planina Cuillin na škotskom otoku Skye nalazi se niz vodopada i kristalno čistih bazena poznatih kao Vilinski bazeni. Voda koja se slijeva s planinskih vrhova stvorila je tirkizne i smaragdne bazene čije se živopisne boje ističu u surovom planinskom krajoliku. Iako je voda iznimno hladna tijekom cijele godine, mnogi se posjetitelji ipak odlučuju okupati u ovom očaravajućem prirodnom okruženju.
| Foto: 123RF
Ovo mjesto obavijeno je brojnim lokalnim legendama i pričama iz škotskog folklora, prema kojima su bazeni nekoć bili omiljeno okupljalište vila. Mističan dojam dodatno stvaraju česte izmaglice, dramatičan planinski krajolik i promjenjivo škotsko vrijeme. Upravo zbog spoja legendi i nestvarne prirodne ljepote, Fairy Pools smatraju se jednim od najfotogeničnijih prirodnih lokaliteta u Ujedinjenom Kraljevstvu.
| Foto: 123RF
GROTTA DELLA POESIA (APULIJA, ITALIJA): Danas je pristup ovom prirodnom lokalitetu reguliran kako bi se zaštitile osjetljive stijene i sačuvalo arheološko područje. Posjetitelji plaćaju ulaznicu, a prikupljena sredstva koriste se za održavanje i daljnja istraživanja. Skokovi s litica, po kojima je mjesto nekoć bilo poznato, sada su zabranjeni radi sigurnosti i zaštite okoliša. Kupanje u azurnoj vodi i dalje je dopušteno, a obalne staze pružaju dojmljive panoramske poglede.
| Foto: Instagram/bonvoyagepro
Danas je pristup ovom prirodnom lokalitetu reguliran kako bi se zaštitila krhka stijena, a ulaznica od oko 3 eura doprinosi održavanju i arheološkim istraživanjima. Iako je nekoć bila poznata po skokovima s litica, ta je aktivnost sada zabranjena radi sigurnosti i očuvanja. No, posjetiteljima je i dalje omogućeno kupanje u azurnoj vodi i istraživanje obalnih staza s kojih se pruža prekrasan panoramski pogled.
| Foto: 123RF
SEMUC CHAMPEY (GVATEMALA): Duboko u gustoj džungli Gvatemale, daleko od masovnog turizma, nalazi se Semuc Champey, jedan od najimpresivnijih prirodnih lokaliteta u zemlji. Njegovo ime na jeziku Maja znači „mjesto gdje se rijeka skriva ispod kamenja“, što savršeno opisuje ovaj neobičan fenomen. Rijeka Cahabón ondje ponire ispod približno 300 metara dugog prirodnog vapnenačkog mosta. Na njegovoj površini formirao se niz stepenastih bazena ispunjenih tirkiznom vodom, okruženih bujnom tropskom vegetacijom.
| Foto: 123RF
Voda u bazenima mirna je i kristalno čista, pa je idealna za plivanje, osvježenje i opuštanje, dok rijeka Cahabón protječe ispod vapnenačkog mosta. Posjetitelji se mogu spuštati iz jednog bazena u drugi te uživati u prirodnim toboganima koje je tijekom vremena oblikovala voda. Iako je pristup lokaciji zahtjevan, trud se isplati jer Semuc Champey pruža jedan od najljepših i najizoliranijih vodenih krajolika na svijetu.
| Foto: 123RF
HAVASU FALLS (ARIZONA, SAD): Unutar Velikog kanjona u Arizoni, na području plemena Havasupai, nalazi se Havasu Falls, jedan od najspektakularnijih vodopada na svijetu. Voda se s visine od oko 30 metara obrušava u tirkizni bazen okružen crvenim stijenama kanjona. Intenzivna plavo-zelena boja vode rezultat je visoke koncentracije kalcijeva karbonata, koji stvara upečatljiv kontrast s pustinjskim krajolikom.
| Foto: 123RF
Pristup ovom impresivnom lokalitetu nije jednostavan jer je dozvolu potrebno osigurati mjesecima unaprijed, a do vodopada vodi zahtjevno pješačenje dugo oko 16 kilometara. Upravo izoliranost pomaže očuvati njegovu netaknutu ljepotu i čini kupanje u tirkiznom bazenu podno vodopada posebnim iskustvom. Nakon uloženog truda posjetitelje očekuje prilika za istinsko povezivanje s prirodom na jednom od najupečatljivijih mjesta američkog kontinenta.
| Foto: 123RF
PAMUKKALE (TURSKA): U prijevodu „pamučni dvorac“, Pamukkale je jedna od najpoznatijih prirodnih znamenitosti Turske. Ovaj nestvaran krajolik bijelih kaskadnih terasa nastajao je tisućama godina taloženjem kalcijeva karbonata iz termalnih izvora. Mineralima bogata voda, čija je temperatura oko 35 stupnjeva, prelijeva se niz padinu i oblikuje plitke mliječno-plave bazene koji izgledaju poput zaleđenih vodopada.
| Foto: 123RF
Zajedno s ostacima drevnog Hierapolisa, Pamukkale se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i posjetiteljima pruža jedinstveno iskustvo hodanja bosim nogama po toplim, vlažnim terasama. Kupanje u većini prirodnih bazena danas je ograničeno kako bi se zaštitile osjetljive vapnenačke formacije. Ipak, u pojedinim kanalima i dopuštenim dijelovima posjetitelji mogu uroniti noge u termalnu vodu i uživati u njezinoj ugodnoj toplini. Snježnobijele terase i mliječno-plava voda pritom stvaraju dojam hodanja po oblacima.
| Foto: 123RF