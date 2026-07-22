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Čuda prirode!

FOTO Biste li se kupali ovdje? Ovo je top 5 najljepših prirodnih bazena na svijetu

Priroda je diljem svijeta oblikovala spektakularna mjesta za kupanje koja izgledaju gotovo nestvarno. Skrivena među stijenama, slapovima, šumama i vulkanskim krajolicima, ova prirodna kupališta privlače putnike željne odmora i avanture
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FOTO Biste li se kupali ovdje? Ovo je top 5 najljepših prirodnih bazena na svijetu
U galeriji pogledajte neke od najljepših prirodnih bazena na svijetu. | Foto: 123RF
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U galeriji pogledajte neke od najljepših prirodnih bazena na svijetu. | Foto: 123RF
Komentari 2

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