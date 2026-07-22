FOTO Biste li se kupali ovdje? Ovo je top 5 najljepših prirodnih bazena na svijetu

Danas je pristup ovom prirodnom lokalitetu reguliran kako bi se zaštitila krhka stijena, a ulaznica od oko 3 eura doprinosi održavanju i arheološkim istraživanjima. Iako je nekoć bila poznata po skokovima s litica, ta je aktivnost sada zabranjena radi sigurnosti i očuvanja. No, posjetiteljima je i dalje omogućeno kupanje u azurnoj vodi i istraživanje obalnih staza s kojih se pruža prekrasan panoramski pogled. | Foto: 123RF