Ovo su tri stvari koje djeca nasljeđuju od majke

Razumijevanje genetike zabavan je način da na zabavan način utvrdite što vas čini jedinstvenima. Genetski sastav svake osobe određuje kombinacija gena koje nasljeđujemo od majke i oca, pa je važno znati kako se oni nasljeđuju.

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Svaka stanica u ljudskom tijelu sadrži skup genetskih uputa pohranjenih unutar molekula poznatih kao deoksiribonukleinska kiselina (DNK). DNK se sastoji od četiri kemijske baze: Adenin (A), Gvanin (G), Citozin (C) i Timin (T), Te se baze sparuju i tvore „parove baza“, koji su nanizani u strukture nalik dugim lancima koje tvore naše kromosome.

Foto: Ilustracija/canva

Proučavanje gena može biti vrlo zabavno, jer otkriva naše naslijeđe, ali i potencijale

Ljudi obično imaju 46 kromosoma raspoređenih u 23 para. Osoba će naslijediti jedan set od 23 kromosoma od majke, a drugi set od 23 od oca. Od 23 kromosomska seta koje osoba nasljeđuje, 22 seta su autosomi , a jedan set su spolni kromosomi - XX (ženski) ili XY (muški). Iako većina gena dolazi od oba roditelja, postoje određene vrste gena koje osoba naslijedi isključivo od majke, uključujući:

Jedinstveno majčinski geni

Foto: 123RF

Dio gena nasljeđujemo isključivo od majke.

1. Mitohondrijska DNK

Možda najpoznatija vrsta DNK koju nasljeđujete isključivo od majke je mitohondrijska DNK (mtDNK). Za razliku od DNK u jezgri stanice (nuklearne DNK), koja je kombinacija genetskog materijala oba roditelja, mtDNK možete pronaći u mitohondrijima – „elektrani“ stanice.

2. Nasljeđivanje X kromosoma kod muškaraca

Drugi aspekt majčinog nasljeđivanja je X kromosom kod muškaraca. Muškarci nasljeđuju jedan X kromosom od majke i jedan Y kromosom od oca, što ih čini XY. Žene, s druge strane, nasljeđuju X kromosom od oba roditelja, što ih čini XX. Ovo nasljeđivanje znači da je sav genetski materijal unutar muškog X kromosoma majčinski potječe.

Jedinstveno očinski geni

Foto: 123RF

Baš kao što se određeni geni nasljeđuju isključivo od majke, postoje specifične vrste genetskog materijala koje će osoba naslijediti samo od oca. Evo nekoliko primjera:

1. Nasljeđivanje Y kromosoma kod muškaraca

Y kromosom kod muškaraca je vjerojatno najpoznatiji primjer genetskog materijala nasljeđenog po ocu. Kao što je ranije spomenuto, muškarci nasljeđuju X kromosom od majke i Y kromosom od oca. Ovaj Y kromosom je u potpunosti izveden po ocu.

2. Nerekombinirajuća regija Y kromosoma (NRY)

Iako malen u usporedbi sa svojim X kolegom, Y kromosom sadrži segment poznat kao nerekombinirajuća regija Y kromosoma (NRY). Ovaj segment se gotovo isključivo prenosi s oca na sina, bez rekombinacije ili miješanja s majčinom DNK. Budući da NRY potječe od oca, može biti koristan u praćenju podrijetla/loze i testiranju očinstva .

Osobine naslijeđene specifično od majke

Foto: 123RF

Neke specifične osobine koje dijete može naslijediti od majke uključuju:

Sposobnost gubitka težine

Jedna studija navodi da količinu određene vrste masti nasljeđujete od majke. Osoba nosi dvije glavne vrste masti - bijelo masno tkivo (WAT) i smeđe masno tkivo (BAT). Smeđe masno tkivo može povećati metabolizam osobe i pomoći joj u održavanju zdrave tjelesne težine. Ova studija iz 2018. zaključuje da količina smeđeg masnog tkiva koju osoba nasljeđuje dolazi od duge nekodirajuće RNA H19 (lncRNA H19), koju majka prenosi.

Sposobnost fokusiranja

Majka također može utjecati na sposobnost djeteta da se koncentrira. Prema studiji objavljenoj u JAMA Psychiatry, dijete ima veću vjerojatnost da će razviti poremećaj hiperaktivnosti s nedostatkom pažnje (ADHD) u nekom trenutku svog života ako njegova majka ima niže razine serotonina. Serotonin je neurotransmiter koji igra ulogu u mnogim vitalnim funkcijama u mozgu, uključujući raspoloženje, pažnju i kontrolu impulsa.

Inteligencija

Foto: 123RF

Prema mnogim vodećim stručnjacima u području genetike, dijete nasljeđuje inteligenciju prvenstveno putem X kromosoma. S obzirom na to da žene imaju dva X kromosoma, neki znanstvenici teoretiziraju da majke imaju dvostruko veću vjerojatnost da će prenijeti osobine povezane s inteligencijom.

Jedno zanimljivo istraživanje koje podupire ovu teoriju provela je Jedinica za društvene i javne zdravstvene znanosti Vijeća za medicinska istraživanja u Glasgowu u Škotskoj. U ovoj studiji svake su godine intervjuirani sudionici (u dobi od 14 do 22 godine). Istraživači su otkrili da je najbolji prediktor inteligencije bio IQ njihove majke. U prosjeku, IQ sudionika razlikovao se samo 15 bodova od IQ-a njihovih majki.