Dan se skratio, a vrijeme iz dana u dan postaje sve hladnije. S obzirom na to, vrlo je teško pronaći motivaciju za trening i aktivnost. No osim fizičkih prednosti tjelovježbe kao što je ubrzanje metabolizma, ona nam također pomaže razbistriti um i održava nas energičnim.

POGLEDAJTE VIDEO:

Istraživanje, objavljeno u International Journal of Workplace Health Management, pokazalo je da se raspoloženje kod ljudi koji su vježbali znatno poboljšavalo nakon treninga i fizičke aktivnosti.

Svatko ima drugačiji cilj koji želi postići vježbanjem. Evo što napraviti ako želite:

1. Ublažiti bol u zglobovima

Treninzi kod kuće postali su vrlo popularni tijekom pandemije. Jedan od popularnijih rekvizita za bolne zglobove u zadnje vrijeme je postao mini trampolin - nekima omiljena 'igračka' iz djetinjstva. Uz pomoć mini trampolina možete odraditi odličan trening.

Vježbanje na mini trampolinu ima niz zdravstvenih blagodati. Budući da opruge u trampolinu apsorbiraju šok, vježbe koje izvodite imaju manji utjecaj na vaše zglobove. To znači da će vam možda biti ugodnije izvoditi određene poteze na trampolinu, u odnosu na čvrsto tlo. Zapravo se pokazalo da režimi vježbanja na mini trampolinu poboljšavaju krvni tlak, šećer u krvi, razinu kolesterola, bol i kvalitetu života.

Mini trampolini često se koriste za one koji se oporavljaju od ozljeda, ali vrlo su učinkoviti i za one bez ozljeda koji žele intenzivno vježbati cijelo tijelo.

Vježbe se temelje na ritmu, a ovu spravu obožavaju i zvijezde kao što su Kelly Ripa, Gwyneth Paltrow i Eva Longoria.

Hrpa vježbi dostupna je na internetu, a većina proizvođača potrudi se navesti ih nekoliko i u uputama za korištenje. U globalu se radi o trčanju na mjestu na trampolinu i raznom istezanju, a mogu se dodati i bučice za dodatno opterećenje.

Stanite na trampolin nogu raširenih u širini ramena. Ruke savijte u laktovima pod pravim kutem, a laktove zadržite uz tijelo. Lagano pogrčite koljena i u tom položaju počnite skakati. Napravite 30 skokova.

1. Lateralni plyo skokovi

Vježba koja aktivira mišiće nogu i bočnog trbuha. Stanite na jednu stranu trampolina te iz te pozicije brzo odskočite na suprotnu stranu i na suprotnu nogu. Vježbu izvodite u 60 ponavljanja (30 odskakivanja svakom nogom).

2. Čučnjevi na trampolinu

Stanite na trampolin, a stopala neka budu jedno uz drugo, ruku opuštenih uz tijelo. Iz te pozicije skočite u poziciju stopala raširenih do širine veće od ramena, a tijelom se spustite u položaj čučnja, pazeći pritom da ne krivite kralježnicu. Idite u dubinu do paralelne linije natkoljenica i tla. Iz čučnja se skokom vratite u početnu, sunožnu poziciju.

3. Trbušnjaci

Na trampolinu možete raditi sklopke, podizanje nogu ili podizanje trupa. Prednost izvođenja ove vježbe na trampolinu jest smanjen pritisak na kralježnicu. Sklopke izvodite istovremenim podizanjem nogu i ruku, uz lagano savijanje. Kod podizanja nogu, spuštate ih do razine ruba trampolina. Kod podizanja trupa, noge držite podignute i savinute pod pravim kutom, a potkoljenice neka budu paralelne s tlom.

- Svaka fitness rutina koju započnete na početku će se činiti teška, ali nemojte odustajati. Dok se ne naučite pravilno kretati i pomicati vježbanje će vam predstavljati izazov. Kako ostati motiviran i ne odustati? Odvojite vrijeme da pronađete trening u kojem zaista uživate. U bilo kojem aspektu života, teško se motivirati da više puta tjedno radite nešto zbog čega niste uzbuđeni. Što više zavolite svoj trening, on će postati nešto što želite, a ne morate raditi - objašnjava trener Aly Giampolo.

2. Ako želite sagorjeti puno kalorija

Namjera većine treninga je sagorijevanje kalorija i mršavljenje. Posebno zabavan trening za to je kickboxing. Kickboxing ima mnogo prednosti. Kad radite ovu aktivnost, učite samoobranu, povećavate razinu kondicije i angažirate cijelo tijelo.

Kickboxing djeluje na gornji dio tijela i jezgru bez puno utjecaja na noge, pa je sjajan ako ne možete skakati ili vas boli koljeno tijekom skakanja. Osim toga, pokazalo se da kickboxing poboljšava kardio, snagu, okretnost, ravnotežu, koordinaciju, kondiciju gornjeg dijela tijela i aerobnu snagu, prema istraživanju objavljenom u Muscles, Ligaments i Tendons Journal.

Pronađite dan i vrijeme u tjednu koje najbolje odgovara vašem rasporedu. Ne postoji 'pogrešno' vrijeme za vježbanje kada je u pitanju kickboxing. Započnite dan puni energije ili ga završite oslobađanjem svih napetosti, stresa i radnog opterećenja.

Izvođenje boksačke rutine visokog intenziteta moglo bi vam se činiti kao nešto što bi vas zamorilo, ali mnogi ljudi smatraju da je suprotno. Kickboxing često daje energiju ljudima, ne samo zbog prirodnih endorfina, već i zbog stimulativne prirode treninga. Nakon razdoblja treninga i odmora, vaše će se tijelo osjećati osvježeno i energično.

3. Ako želite trening snage

Postoje stereotipi, posebice kod muške populacije, da je pilates spor, da se samo 'leži na podu' i da su to samo vježbe s pilates loptom. No to nije točno. Pilates je više od toga.

Pilates kao trening je idealna ravnoteža za sve one koji se intenzivno bave nekim sportom/umjetnošću kako bi 'posložili' svoje tijelo. U pilates vježbanju treba imati na umu načelo koncentracije, kontrole, disanja, centriranja, usklađivanja pravilnog držanja, slijed, preciznost, izdržljivost i opuštanje.

Pilates je dobra nadopuna treninga snage ili onog u teretani, složit će se svi koji su bili primorani ili koji su ga probali iz čiste radoznalosti.

Većim dijelom muška populacija, zbog same konstitucije, ima problem s fleksibilnosti. Uvrštavanjem pilates treninga ili pilates vježbi u svakodnevnu rutinu, može se puno postići po pitanju povećanja pokretljivosti i amplitude pokreta pri izvođenju određenih vježbi snage, piše Ladders.