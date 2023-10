Ovo su uobičajene greške koje većina žena radi dok nosi tajice

Tajice najčešće asociraju na teretanu ili neku vrstu sporta, ali ovaj odjevni predmet ima mnogo širu primjenu.

Uostalom, mogu se nositi na različite načine, uz štikle ili tenisice, a ovo je 9 uobičajenih grešaka koje možete napraviti dok ih nosite.

1. Odaberite tajice s visokim strukom

Tajice niskog struka mogu neke dijelove tijela istaknuti više nego što biste željeli. To nije nužno loše, međutim, ako to želite izbjeći, možda biste trebali odabrati par koji je namijenjen za nošenje s visokim strukom.

Ovaj dizajn ne samo da će sakriti neke dijelove bokova, već će na taj način pomoći da izgledate vitkije, a ujedno će biti i udobnije za nošenje, pogotovo ako se bavite pilatesom ili jogom. Osim toga, može se kombinirati s bilo kojom vrstom topa ili bluze, što je velika dodatna prednost.

Foto: Dreamstime_

2. Klonite se kričavih printova

Veliki uzorci i jarke boje obično će ukrasti svu pozornost ostatku odjeće. I ne samo to, već imajte na umu da što je otisak veći, to više volumena dodaje tijelu. Dakle, ako vam je cilj pokušati se riješiti nekoliko centimetara u struku i skrenuti pozornost s drugih dijelova tijela, bolji izbor su tajice u jednostavnim, tamnim bojama.

3. Dajte prednost dugim tajicama

Netko više voli nositi kratke tajice. Iako su neki dizajni prilično lijepi i udobni, većina naglašava oblik nogu, čineći ih debljima nego što zapravo jesu. Zato je preporuka da, ako želite kupiti tajice, odaberete duži model. Ne samo da će udovima dati vitkiji izgled, nego ćete i izgledati viši. Naravno, to ovisi o tipu tijela i o tome kako želite izgledati.

Foto: Dreamstime_

4. Ne zaboravite odabrati boje koje se slažu

Prilično poznati savjet, koji se često zaboravlja, a odnosi se na bilo koju vrstu odjeće, dobro je imati na umu kada nosite tajice - birajte boje koje se slažu i pristaju boji kože i kose. Kada ih nosite, odlučite se za bluzu u sličnoj ili tamnijoj nijansi kako biste izgledali još elegantnije.

5. Nemojte ih smatrati isključivo sportskom odjećom

Velika pogreška koju mnogi rade je ta što tajice nose samo kao sportski odjevni predmet, jer malo tko zna da se dobro slažu uz bilo koji look ako ih znate pravilno iskombinirati. Omiljeni par tajica može se nositi u raznim prilikama, od sastanaka do neformalnih druženja. Na kraju, nevjerojatna stvar kod tajica je upravo to koliko su svestrane i udobne. Samo zamijenite svoje stare tenisice za štikle ili čizme, obucite jaknu i izgledat ćete nevjerojatno.

Foto: Dreamstime_

6. Izbjegavajte nositi tajice ispod haljina ili suknji

U 2000-ima nošenje suknji ili haljina s tajicama bio je pravi trend. Dvadeset godina nakon što se taj trend čini dijelom daleke prošlosti, mnogi su shvatili da ovaj stil može biti malo preopterećujući, vizualno, i pomalo zbunjujući. Ako želite izgledati ležerno, ali istovremeno i elegantno dok nosite ovaj odjevni predmet, nabacite jaknu od umjetne kože i nekoliko nonšalantnih dodataka koji će vam dati taj izgled, ali klonite se stila iz prošlosti.

7. Duge majice možda i nisu najbolja opcija

Vrlo široke, duge majice mogu na kraju sakriti tijelo i narušiti stil. Za njihovu zamjenu postoji izvrsna kraća opcija - poznati crop top. Puno bolje izgleda kombinacija tajica visokog struka i kratke trenirke.

8. Ni jednobojni setovi nisu uvijek dobar izbor

Monokromatski setovi možda nisu dobra opcija za one koji traže moderniju verziju odjevnog predmeta jer tad odjeća može djelovati poput one za teretanu. Ako želite modernizirati stil i izgledati modernije, kombinirajte obične tajice s tkaninama bez likre u odgovarajućim bojama kako biste dobili najbolji izgled s tajicama.

Foto: Dreamstime

9. Odaberite tajice u bojama koje pristaju vašem tenu

Tajice u bojama vrlo sličnim boji kože ne stvaraju kontrast, što nije dobro. To je, inače, pravilo koje vrijedi za sve vrste odjevnih predmeta, ne samo za tajice. U svakom slučaju, zato tajice obično na kraju 'prekriju' ljepotu osobe koja ih nosi. Važno je odabrati boju koja stvara dovoljan kontrast s bojom kože i kose, donosi Bright Side.