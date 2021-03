Nakon cijele pandemijske godine, brojni su liječnici izrazili svoju zabrinutost zbog očekivanog porasta malignih bolesti. Naime, jedan od njih bio je i ravnatelj KBC Zagreb Ante Čorušić, koji je to pitanje istaknuo još u rujnu prošle godine.

Ćorušić je naglasio kako se osoblje u KBC Zagreb maksimalno trudi da se ljudima s drugim dijagnozama ili ljudima koji dolaze na neki kontrolni pregled, maksimalno skrati vrijeme čekanja i boravka u bolnici. Kaže da su u tome u nekoj mjeri čak i uspjeli, no također kaže da pacijenti zbog svoje sigurnosti izbjegavaju odlaske liječniku ako nije ništa hitno. Napominje kako to nije neka posebnost za Hrvatsku, već da je takva situacija svuda u svijetu.

Ne odgađajte odlazak liječniku na pregled!

Ćorušić je upozorio i na važnost pregleda za druge bolesnike, one koji s drugim dijagnozama dolaze na pregled. Ističe da je problem to što pacijenti zbog koronavirusa često izbjegavaju doći na pregled, ako nešto nije hitno. Upozorava se da će do kraja pandemije koronavirusa porasti broj malignih bolesti zbog takve situacije.

Iz WHO-a upozoravaju da, iako se većina svijeta primarno fokusira na pandemiju Covida-19, to ne znači da su maligne bolesti nestale. Dapače, situacija s njima je gore nego prije - prvenstveno jer uspjeh njihova liječenja ovisi o ranoj detekciji, koja je sada otežana.

Rak je globalno treći najveći ubojica ljudi - nakon bolesti srca i moždanog udara te usmrti više ljudi od korone. Broj ljudi starijih od 65. godina koji će preživjeti karcinom utrostručit će se u narednih 30 godina, tvrde znanstvenici s King's Collegea u Londonu. Prema dosadašnjim pretpostavkama i podacima, do 2040. od karcinoma će oboljeti svaki četvrti čovjek stariji od 65. godina.

Crne prognoze

Najviše će rasti broj oboljelih od raka pluća, a najviše šanse za oporavak imaju oni s rakom dojke ili rakom prostate. Šanse za preživljavanje ove opake bolesti povećat će se za 3,4 posto kod muškaraca i 4,6 posto kod žena. Osim što će biti sve više ljudi koji su pobijedili rak, oni će činiti velik dio svjetske populacije, tvrde znanstvenici.

- Sve se veći broj karcinoma može se otkriti na vrijeme, a napredni tretmani omogućuju oboljelima da dulje žive sa zloćudnom bolešću - istaknuo je voditelj istraživanja Henrik Muller.

Ovo su najčešći, ali i najteži oblici te bolesti, a stručnjaci ističu kako je od svih oblika terapija ipak najvažnije rano uočavanje bolesti koja se manifestira podmuklim, no prepoznatljivim simptomima.

