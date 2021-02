Nakon što je mjesecima trpjela želučane tegobe, mlada mama Tiffany Dean (27) iz zaljeva Herne u Kentu neposredno prije Božića 2020. rečeno je da ima kolangiokarcinom, rijedak rak žučnog kanala koji pogađa samo četiri ili pet ljudi na 100 tisuća.

POGLEDAJTE VIDEO:



U siječnju su joj liječnici potvrdili šokantnu dijagnozu te su priopćili njoj i njezinu suprugu Seanu (32) da je njezin tumor neoperabilan, što znači da je njezin rak već uznapredovao i da ima još samo nekoliko mjeseci do godinu dana života.

Ta vijest šokirala je sve, pogotovo prethodno zdravu mladu mamu Henryja (7) Chloe (6), i 16-mjesečne bebe Jacoba, a ono što joj sad preostaje je da ostavi nekoliko uspomena, poruka i poklona svojoj djeci.

Tiffany trenutno ide na kemoterapije u nadi da će više vremena provesti sa svojom obitelji.

- To uništava dušu. Zavjetuješ se u bolesti i u zdravlju, ali nikad ne misliš da bi se nešto takvo moglo dogoditi osobi koju voliš - govori Sean.

On se očajnički nada da će Tiffany živjeti još dovoljno dugo da u kolovozu doživi njihovu petu godišnjicu braka.

- Čini mi se kao da gubim djelić sebe - kaže Sean.

Ovaj par upoznao se u pubu u kojem je Sean radio kad je ona imala samo 18, a on 23 godine, a sada zajedno planiraju poklone koje će Tiffany ostaviti za svoju djecu sve do njihovog 18-og rođendana. Osim toga, snimat će se kako bi im Sean mogao puštati njezine poruke da se barem sjete kakav je glas imala.

- Gledali smo film jednom zajedno kod kuće prije nekoliko godina. Bilo je to nakon što smo dobili Henryja te smo pokušavali imati spoj svakog petka i subote navečer. U tom filmu roditelj umire i ostavlja darove iza sebe. Taj film stvarno je inspirirao Tiffany. Uvijek je govorila: 'To bih učinila da ikad znam da ću umrijeti' - govori Sean.

Sada se ova mama trudi zamisliti budućnost i isplanirati prikladne poklone za svako svoje dijete kako odrastaju.

- Henry voli X-Box, Roblox i Minecraft pa će njegovi pokloni biti stvari povezane s tim. Za Chloe su to stvari poput nakita i Tiffany joj želi ostaviti nešto novca kako bi si probušila uši kad navrši 13 godina i kako bi si kupila lijepe naušnice. A ona će sigurno željeti i svoju prvu šminku - govori Sean.

Mama se također nada da će ostaviti dobru svotu novca za plaćanje autoškole kada njezina djeca napune 17 ili 18 godina, a željela bi odabrati i komad nakita koji će Chloe odmotati na dan njezina vjenčanja.

Biranje poklona za bebu Jacoba bilo je teško, jer je još uvijek malen.

- Što se tiče Jacoba, mi ne znamo što će mu se sviđati, pa će mu Tiffany nabaviti igračke za njegovu dobnu skupinu sve do desete godine. Tada će ostaviti novac, odložiti za svaki rođendan nakon toga, kako bismo mu mogli dati poklon od nje - objašnjava Sean.

Usprkos svemu, kod njih je i teška financijska situacija jer je Tiffany napustila posao njegovateljice da bi ostala kod kuće, a Sean je bio prisiljen prestati raditi kao slikar i dekorater 2018. nakon što mu se pogoršala njegova ozljeda leđa, pa su novac za poklone prikupili na GoFundMe stranici.

Cijela se obitelj morala štititi tijekom korona karantene zbog problema sa srcem kojeg ima najstariji sin Henry. On ima tetralogija Fallot, rijetko stanje uzrokovano kombinacijom četiri srčane mane koje su prisutne pri rođenju. Ovi nedostaci, koji utječu na strukturu srca, uzrokuju da kisikom siromašna krv izlazi iz srca u ostale dijelove tijela. On je još kao beba imao operaciju srca.

Dok su bili u karanteni, u lipnju prošle godine, Tiffany je počela osjećati jaku želučanu bol.

Mučena probavnim problemima i stalnim umorom, potražila je liječnički savjet, ali bili su sigurni da se njezini simptomi svode na sindrom iritabilnog crijeva (IBS), nisku razinu željeza ili jednostavno iscrpljenost zbog roditeljstva.

Konačno, kad je u studenom osjetila kvržicu na trbuhu, u prosincu se vratila liječniku opće prakse, koji je naručio kompletan test krvi. A neposredno prije Božića završila je u bolnici.

- Rekli su da je morala doći kako bi joj mogli isprati organizam, zbog visoke razine kalcija. Napravljena joj je biopsija, a odvedena je i na PET rengen u bolnicu Ashford - govori suprug.

Propisani su joj bisfosfonati za snižavanje razine kalcija, Tiffany je poslana kući, a liječnici su nastavili analizirati njezinu krv kako bi utvrdili uzrok bolesti. No, unatoč tome što nikakva bolest nije potvrđena, upozorili su ih na loše vijesti.

- Kada su je otpuštali doma, nabrojili su tri moguće vrste karcinoma, uključujući i jedan s vrlo niskom stopom života.

Nekoliko dana nakon nove godine dobili smo poziv iz bolnice u kojem su nam rekli da Tiffany ima uznapredovali kolangiokarcinom ili tumor na žučnim kanalima unutar jetre.

- Prvo su nas pitali sjedimo li. Nakon toga rekli su da je tumor neizlječiv, neoperabilan i da je već uznapredovao - govori Sean.

Supružnici su nakon toga otišli na konzultacije s Tiffanynim onkologom, gdje im je zadan dodatni udarac. Nakon što im je objasnila da je rak možda ostao neotkriven u Tiffanynom tijelu dvije godine, rekla im je da će vjerojatno živjeti samo još nekoliko mjeseci do godinu dana.

- Naš se svijet završio upravo tada. Između napuštanja bolnice i tog sastanka, tumor joj je narastao u želucu. U roku od dva tjedna prešli smo od neznanja da je bolesna do činjenice da više neće biti s nama. Nismo imali vremena za razmišljanje - kaže Sean.

Nakon toga ona je bila sve češće umorna.

- Svaki put kad je uzimala hranu, bilo joj je loše. Činio sam sve što sam mogao kako bih joj donio lijekove po potrebi, kako bi zadržala tekućinu i natjerao je da jede. Pravio sam joj žele, davao joj sladolede, voće, sve što sam mislio da bi joj moglo dati energiju - kaže Sean.

No nekoliko dana nakon toga sve je krenulo nizbrdo. Ona više nije mogla govoriti, a krvni testovi koje je obavila pokazali su da joj je razina kalcija opet bila opasno visoka.

Očajnički želeći je držati izvan bolnice i na sigurnom od Covid-19, Sean je kontaktirao Pilgrim’s bolnicu, u Canterburyju, koji je pristao odvesti Tiffany na hitnu pomoć.

- Svi su davali savjet da joj bude ugodno i da ju pustimo da ode, ali ja sam znao da ona nije bila spremna za polazak. Unosili su u nju tekućinu i drogu i stvarno su postupali s njom s takvom ljubavlju i pažnjom. Rečeno joj je da ima nekoliko mjeseci života, a onda je u roku od tri dana skoro umrla - govori Sean.

Otpuštena je iz bolnice krajem siječnja, te još uvijek pati od hiperkalcijemije i akutnog zatajenja bubrega, ali ona se nastavlja boriti da što duže bude sa svojom djecom. Čak prolazi i kemoterapiju kako bi smanjila tumor, a liječnici se nadaju da će uspjeti proći šest termina tijekom osam tjedana, kako bi izdržala do kraja ožujka.

- Voljeli bismo doživjeti sljedeću godišnjicu i nadamo se da će još malo dulje ostati s nama. Ali ono što znamo je da joj možemo dati samo još malo vremena - komentira Sean.

Par je od početka bio iskren prema svojoj djeci te su im rekli za majčino stanje.

- Znaju da je mami loše, a i ne želimo ih šokirati kada ona ode. Moja je kći bila jako uzrujana i slomljena, ali moj je dječačić, razumljivo, to poricao. Još uvijek misli da liječnici mogu ozdraviti mamu i pomoći joj. Morao sam mu objasniti da to nije tako, ali mama čini sve što je u njezinoj moći da ostane što duže te će ih uvijek gledati s neba i čuvati ih. Nisam veliki vjernik, ali nadam se da će im to dati barem malo utjehe i da će znati da će ih mama uvijek voljeti - govori Sean.

- Apsolutno joj je grozno pomisliti da je se djeca možda neće ni sjećati. Ali neću dopustiti da se to dogodi. Imat ćemo fotografije u cijeloj kući i poruke od mame koje ću im davati. Zaslužuje da je se djeca sjećaju - kaže suprug.

- S jedne strane, tako mi je drago što imam priliku ostaviti im mali komadić mene, ali u isto vrijeme potresno je kad znam da će odrasti bez mene. Sve što mogu i koliko mogu da olakšam život svojoj djeci bez mene napraviti ću, da im pokažem koliko sam ih voljela - rekla je Tiffany, piše The Sun.