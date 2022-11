Ovu frazu muškarci mrze čuti od žena, odmah misle da je gotovo

Prilično je očito da muškarci i žene različito komuniciraju - ta jednostavna činjenica bila je temelj za mnoge sitcomove koji su se godinama prikazivali na televiziji. No rodna podjela u komunikaciji zanimljiva je za istraživanje, posebno u smislu odnosa.

Proučavajući niz istraživanja ispostavilo se da postoji izraz koji muškarci najviše mrze čuti - od svega: 'Moramo razgovarati.'

To zovemo 'fraza koja je pokrenula tisuću prekida'.

Prilično je lako strepiti od razgovora koji slijedi nakon što netko izgovori te dvije riječi.

Rezultati su pokazali da nevjerojatnih 89 posto muškaraca pretpostavlja najgore kada im partnerica kaže: 'Moramo razgovarati', dok, za usporedbu, samo 61 posto žena ima istu reakciju na nju.

Te dvije male riječi mogu implicirati puno više nego što se čini. U knjizi Stevea Harveyja iz 2009., 'Ponašaj se kao dama, razmišljaj kao muškarac', on objašnjava zašto se čini da muškarci toliko mrze te riječi.

U knjizi je napisao: 'Za muškarca je malo riječi tako prijeteće kao te dvije. Taj izraz za muškarce može značiti samo dvije stvari: ili smo učinili nešto loše ili, što je još gore, ti stvarno doslovno samo želiš razgovarati.'

Harvey u osnovi ističe da muškarci više vole 'popravljati' nego 'razgovarati'.

Dalje piše: 'Ovo ne znači da nikada nećete imati razgovor sa svojim muškarcem koji će trajati duže od dvije minute. Shvaćamo da ćemo ponekad morati dati malo više u smislu komunikacije s partnericama - da ćemo se s vremena na vrijeme morati otvoriti i otkriti što nam se događa u glavama.'

Harvey završava svoje stavove pišući: 'Naravno, bilo bi mnogo bolje kada bi žene prestale započinjati razgovor s 'moramo razgovarati'. U trenutku kad to kažete muškarac prelazi u defenzivu, znoj počinje teći, a mi se brzinski prisjećamo događaja od prošlih tjedana, pokušavajući shvatiti što smo učinili krivo, kada smo to učinili i kako ćemo to popraviti da više ne budemo u nevolji.'

On nudi rješenje za korištenje druge fraze za početak razgovora, poput: 'Dušo, gledaj, sve je ok, samo bih voljela razgovarati o nečemu'.

Dakle, što se može zaključiti iz svega ovoga? Pokušajte pronaći novi način za započinjanje teških razgovora.

Zanimljivo je da su žene agresivnije kad treba riješiti probleme u vezi; više od polovice njih (54 posto) želi se izravno suočiti s problemom i odmah razgovarati o njemu. U međuvremenu, 44 posto muškaraca to želi izbjeći, piše Your Tango.

Međutim, prije nego što osudimo muškarce što se ne žele nositi s problemima, vrijedi spomenuti da 40 posto muškaraca priznaje da gube kontrolu nad svojim osjećajima tijekom intenzivnog razgovora, pa bi se moglo reći da muškarci žele poštedjeti svoje partnerice svojeg gubitka kontrole kad ne žele razgovarati.

Da budemo iskreni, dobra komunikacija s partnerom ključna je i za zadovoljavajući seksualan život. Trideset i dva posto žena i 28 posto muškaraca manje su zainteresirani za seks kad imaju probleme u komunikaciji.

