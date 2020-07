Pačići ostali bez mame, a ovaj par ih je 'podigao' u svojoj sobi

Marka i Julie Hinks nazvao je prijatelj koji je vidio kako mačka naganja mamu patku koja je zato napustila gnijezdo. Nije znao što učiniti te im se obratio za pomoć

<p>Mark i Julie su se ranije bavili uzgojem pilića te su iz tog perioda sačuvali inkubator i spremno su uskočili rekavši da će učiniti što treba, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/07/01/couple-raise-flock-ducklings-spare-bedroom-mum-abandons-nest-12927860/">Metro.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Spasili pačića koji je upao u kanalizaciju i vratili ga mami</p><p>Pazili su na jaja i brinuli se o njima te se u konačnici izleglo 11 pačića. Zbog nezgode su uginula dva mladunca, a ostali mališani su živjeli u šupi u dvorištu u Boltonu kraj Manchestera. Mark (45) je policijski službenik.</p><p><br/> - Ova priča s pačićima nas je posve obuzela tijekom karantene i jednostavno smo postali opsjednuti njima. Bio je užitak gledati kako izlaze iz jaja i rastu te su sad uglavnom neovisni. Zaista je bio užitak promatrati ih - pojašnjava Mark.</p><p>Kad ih je prijatelj nazvao radi napuštenog gnijezda, par je sobi u svojoj kući odmah pripremio inkubator koji im je ostao od uzgoja pilića. Nakon tri tjedna skrbi o 15 jaja, bojali su se kako je projekt osuđen na neuspjeh i gotovo su odustali od svega. Mark kaže kako nije mogao vjerovati kad je na Uskrs ugledao 11 mališana koji su se izlegli iz jaja.</p><p>Od tada su pačići živjeli najprije u sobi u kući, pa su ih preselili u garažu, a kako su rasli, i taj im prostor nije bio više dovoljan pa su ih preselili u vrt. Par ima troje djece.</p><p>- Kad se ujutro probudimo, najprije odemo u vrt vidjeti kako su pačići. Ako ih ne ugledamo odmah, zabrinuti smo. Doživljavamo ih poput djece i mislim da se to nikad neće promijeniti. Zauvijek ću se sjećati jutra kad je moj sin Emile dotrčao do nas i rekao da su se izlegli. Najprije se kroz ljusku probio jedan pačić, pa zatim svi ostali i to je bilo zaista nevjerojatno promatrati - ispričao je Mark.</p><p>Kad su se tek izlegli, Mark i Julie su im kupili maleni staklenik u kojem su boravili te mačji zahod koji je poslužio kao bazen u kojem su mogli plivati.</p><p>Nakon tjedan dana boravka u sobi, pačiće su preselili u drugu prostoriju u kući koja je imala pločice na podu, no tada je njihova kujica Lilly postala opsjednuta ptićima.</p><p>Na žalost, jednog su dana dva pačića nekako pobjegla iz nastambe, a Lilly ih je spremno dočekala i čini se da se previše agresivno igrala sa njima tako da su uginuli. Lilly su tada zabranili ulazak u sobu. Uskoro su pačići postali preveliki za staklenik, pa im je Mark sagradio šupu u dvorištu, a dok su radovi trajali, mališani su privremeno boravili u garaži. Dobili su novi bazenčić u kojem su se kupali.</p><p>Krajem svibnja pačiće su konačno preselili u šupu u dvorištu koja je postala njihov novi dom, a otprilike u isto vrijeme su naučili letjeti. Tada su još dva pačića odletjela u slobodu i samostalnost, tako da je u domu Hinksovih ostalo njih sedam.</p><p>I ostali znaju letjeti, no jednostavno su odlučili ostati. U međuvremenu se u priču uključio i njihov susjed koji je u dvorištu napravio jezerce, pa pačići najradije borave ondje i uživaju u bezbrižnoj igri.</p><p>- Sjajno je što ih je toliko ostalo ovdje i Julie i ja se zaista razveselimo svaki put kad ih vidimo iako su odrasli. Sad imamo prilično dobar kokošinjac u dvorištu, pa smo spremni udomiti pačiće ili piliće koje možda netko ne želi imati - zaključio je on pozivajući čitatelje da mu se jave.</p>