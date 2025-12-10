Obavijesti

'REKLA JE DA!'

Pala prosidba u božićnom selu Gornji Dolac: 'Neka vam svaki dan bude kao božićna priča!'

Piše Anamarija Dukši,
Foto: Božićno selo Gornji Dolac

Mladi par zaručio se u Božićnom selu Gornji Dolac i osvojio srca ekipe ovog čarobnog mjesta. 'Ako je ovako počelo, možemo samo zamisliti koliko će im život biti prekrasan', poručuju iz Božićnog sela

U Božićnom selu Gornji Dolac sinoć je zasjala ljubav jača od svih blagdanskih lampica zajedno. Usred čarolije, među kućicama, borovima i zvončićima - pala je prosidba koja je oduševila sve prisutne. I najvažnije: rekla je DA!

Ekipa iz Božićnog sela ne skriva euforiju.

- Srce nam puca od sreće - poručili su, dodajući da su emocije 'gorjele kao lampice kad ih upalimo na maksimum'.

Rekla je DA! 🔥❤️ Srce nam puca od sreće, a emocije gore kao božićne lampice kad ih uključimo na max! U ime cijelog tima...

Objavljuje Božićno selo Gornji DolacUtorak, 9. prosinca 2025.

Zaljubljenom paru poželjeli su sve što se u božićnim pričama najviše cijeni - oceane ljubavi, neumorne zagrljaje i dom pun male, glasne, vesele dječice koja trče oko bora.

- Neka im svaki dan bude kao najbolja božićna priča – snažna, glasna i prepuna ljubavi. Ako je ovako počelo, možemo samo zamisliti kakav će im biti život - zaključili su iz Božićnog sela.

I ljudi u komentarima su se također raznježili i zaželjeli im svu sreću.

- Neka uvijek bude Božićna idila u vašim srcima i kad je teško i kad sve ne ide lako - pisalo je u jednom komentaru.

- Nek' im je sa srićom... Dogodine isto misto i isto vrime proslava vinčanja. Ako Bog da. Predlažem - stoji u drugom.

Uspjeli smo dobiti vlasnika Božićnog sela Tihomira Lucića koji je podijelio s nama detalje ovog romantičnog čina.

Kako nam je ispričao Lucić, mladić mu je prišao s jednostavnom, ali velikom molbom.

- Pitao nas je može li zaručiti svoju djevojku, što smo mi, naravno, objeručke pristali - rekao je vlasnik Božićnog sela. Oduševljenje organizatora bilo je neizmjerno jer je, kako kaže, upravo taj čin pokazao pravu bit onoga što njihovo selo predstavlja.

- Ta je prosidba pokazala što Božićno selo jest i što božićno vrijeme samo po sebi jest. To je ljubav - ističe Lucić.

