Mladi par zaručio se u Božićnom selu Gornji Dolac i osvojio srca ekipe ovog čarobnog mjesta. 'Ako je ovako počelo, možemo samo zamisliti koliko će im život biti prekrasan', poručuju iz Božićnog sela
Pala prosidba u božićnom selu Gornji Dolac: 'Neka vam svaki dan bude kao božićna priča!'
U Božićnom selu Gornji Dolac sinoć je zasjala ljubav jača od svih blagdanskih lampica zajedno. Usred čarolije, među kućicama, borovima i zvončićima - pala je prosidba koja je oduševila sve prisutne. I najvažnije: rekla je DA!
Ekipa iz Božićnog sela ne skriva euforiju.
- Srce nam puca od sreće - poručili su, dodajući da su emocije 'gorjele kao lampice kad ih upalimo na maksimum'.
Zaljubljenom paru poželjeli su sve što se u božićnim pričama najviše cijeni - oceane ljubavi, neumorne zagrljaje i dom pun male, glasne, vesele dječice koja trče oko bora.
- Neka im svaki dan bude kao najbolja božićna priča – snažna, glasna i prepuna ljubavi. Ako je ovako počelo, možemo samo zamisliti kakav će im biti život - zaključili su iz Božićnog sela.
I ljudi u komentarima su se također raznježili i zaželjeli im svu sreću.
- Neka uvijek bude Božićna idila u vašim srcima i kad je teško i kad sve ne ide lako - pisalo je u jednom komentaru.
- Nek' im je sa srićom... Dogodine isto misto i isto vrime proslava vinčanja. Ako Bog da. Predlažem - stoji u drugom.
Uspjeli smo dobiti vlasnika Božićnog sela Tihomira Lucića koji je podijelio s nama detalje ovog romantičnog čina.
Kako nam je ispričao Lucić, mladić mu je prišao s jednostavnom, ali velikom molbom.
- Pitao nas je može li zaručiti svoju djevojku, što smo mi, naravno, objeručke pristali - rekao je vlasnik Božićnog sela. Oduševljenje organizatora bilo je neizmjerno jer je, kako kaže, upravo taj čin pokazao pravu bit onoga što njihovo selo predstavlja.
- Ta je prosidba pokazala što Božićno selo jest i što božićno vrijeme samo po sebi jest. To je ljubav - ističe Lucić.
