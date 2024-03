Panoramski let nad Varaždinom: Doživite pogled na grad i čudesnu prirodu iz zraka

Razgledajte grad Varaždin i njegovu okolicu iz zraka ili se jednostavno otisnite s varaždinskog aerodroma i krenite u otkrivanje ljepota drugih krajeva Lijepe Naše!

Trajanje leta je od 30 minuta do 2 sata.

Polijetanje je s Aerodroma Varaždin.

Tip zrakoplova kojim letimo je Cessna 172.

Po letu može uživati do troje putnika.

Panoramski let s varaždinskog aerodroma pružit će Vam priliku vidjeti jedne od najljepših prizora kontinentalne Hrvatske. Samo nekoliko minuta nakon polijetanja moći ćete vidjeti rijeku Dravu i njezina dva akumulacijska jezera. Rijeka Drava pruža pregršt predivnih pogleda: od malih i šarenih kućica na njezinim obalama, starog korita rijeke ili pak sami dojam veličine njezinih jezera. Pogledi na Dravu i jezera samo su početak našeg uživanja u prirodnim ljepotama ovoga kraja.

Foto: PROMO

Za vrijeme leta približiti ćemo se Kalniku i Ivančici, u daljini će nam se otkriti i zeleni obronci Medvednice te Ravne Gore. Panoramski let pruža očaravajuće poglede na mala sela i vinograde te sve zelene brežuljke i brežuljčiće varaždinskog kraja. U proljetnom i ljetnom periodu će šarena polja, prepuna poljskoga cvijeća, očarati mnoge. Na jesen će Vam dah ukrasti šarenilo netom obojenog lišća lišća, a zimi će Vas pogled na prirodu u mirovanju ispuniti posebnim osjećajem spokoja.

Foto: PROMO

Ako Vas priroda ne uspije očarati, onda će u tome svakako uspjeti let iznad stare jezgre grada Varaždina. Pilot će u zraku napraviti nekoliko krugova iznad grada Varaždina te Vam pokazati sve zanimljive lokacije, zgrade i objekte. Svaki let prolazi i kroz obližnja sela, poput Trnovca, Kučana, Kneginca, Nedeljaca ili Hrašćice. Ukoliko živite u blizini, moguće je napraviti let iznad Vaše kuće i mahati iz zraka Vašoj obitelji. Poželite li posjetiti i neku drugu obližnju lokaciju, poput Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Ludbrega, Preloga ili Čakovca, moguće je navedeno unaprijed dogovoriti s Vašim pilotom.

Foto: PROMO

Uživati možete i u pogledima na dvorce Zagorja, a ravnodušnima Vas svakako neće ostaviti pogledi na hrvatsku Amazonu te područje Legrada. Naše panoramske rute Vas vode sve do Zagreba ili Plitvičkih jezera, a budite nas slobodni kontaktirati i ukoliko Vas srce vuče ka nekim drugim obližnjim hrvatskim ili inozemnim lokacijama.

Rezervirajte svoj let na vrijeme i poklonite ovo čarobno iskustvo sebi i/ili svojim bližnjima!

Za više informacija kliknite na link: https://hr.panoramicflightscroatia.com/varaždin