Kako se to doga\u0111a?

Kada spavamo, tijelo ulazi i izlazi iz REM faze. Mozak \u0161alje naredbu mi\u0161i\u0107ima da se opuste i ulazimo u stanje potpune opu\u0161tenosti. Ovo je stanje neophodno za ograni\u010davanje fizi\u010dkih pokreta. Paraliza sna doga\u0111a se kada tijelo ima 'problem' s tom tranzicijom. Budni smo, ali mi\u0161i\u0107i ne uspijevaju iza\u0107i iz stanja mirovanja i potpune opu\u0161tenosti.

Postoji nekoliko mogu\u0107ih obja\u0161njenja u vezi s halucinacijama. Jedno od njih je da je dio na\u0161eg mozga koji je odgovoran za strah i osje\u0107aje, vrlo aktivan u REM fazi. Djeluje, iako ni\u0161ta oko nas ne sugerira opasnost. Dakle, mozak to aktivira i dolazi do jezivih sjena i zvukova.

\u010cimbenici koji mogu dovesti do paralize sna

Paraliza sna je prirodna pojava. To se mo\u017ee dogoditi bilo kome, bez obzira na dob, spol ili zdravstveno stanje. No, znanstvenici su identificirali neke stvari koje su povezane s pove\u0107anim rizikom od paralize sna. To su:



Lo\u0161 san - To uklju\u010duje i razne poreme\u0107aje spavanja, poput nesanice, narkolepsije i nedostatka sna. Tako\u0111er je primije\u0107eno da je paraliza sna \u010de\u0161\u0107a kod ljudi koji rade u vi\u0161e razli\u010ditih smjena.



Spavanje na le\u0111ima - Stru\u010dnjaci su utvrdili da je spavanje na le\u0111ima va\u017ean faktor kod paralize sna. Spava\u010d je ranjiviji zbog ve\u0107eg pritiska na plu\u0107a i di\u0161ne \u200b\u200bputeve.



Genetika - Paraliza sna je nasljedna.



Mentalno zdravlje - Povezanost izme\u0111u paralize sna i mentalnog zdravlja tek treba istra\u017eiti, ali statistika pokazuje da ljudi s traumama, PTSP-om i tjeskobama imaju ve\u0107i rizik od ove pojave.\u00a0



Kako se nositi s tim?

To je definitivno jako neugodno i uznemiruju\u0107e iskustvo, ali ne nosi nikakvu stvarnu opasnost jer ne \u0161teti tijelu. I, koliko god to neugodno zvu\u010dalo, za sada nema lijeka. Op\u0107enito, stru\u010dnjaci savjetuju usvajanje zdravijih navika spavanja.\u00a0

Na primjer:



Odlazak na spavanje i bu\u0111enje svaki dan u isto vrijeme.



Izbjegavanje kofeina prije spavanja.



Izbjegavanje spavanja na le\u0111ima ili trbuhu.



Dr\u017eite elektroniku izvan spava\u0107e sobe.



Najva\u017enije je ostati smiren i pustiti da ta epizoda zavr\u0161i sama od sebe.\u00a0