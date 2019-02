Paraliziran od 2011., a sedam godina kasnije istrčao maraton

Teksašanin Trent Fielder (44) ostao je paraliziran još 2011. godine. Vozio je kući s posla kad su mu otkazale noge i više nije mogao pritiskati papučicu gasa. Samo nekoliko sati kasnije, ostao je paraliziran od struka prema dolje.

Liječnici su u bolnici pod hitno napravili CT te otkrili da ima Guillain-Barréov sindrom, poremećaj u kojem imunološki sustav napada periferni živčani sustav, paralizirajući dijelove tijela ili, u nekim slučajevima, cijelo tijelo.

Nije bilo druge nego da krene vježbati, a to sve ga je odvelo do toga da je ojačao te ponovno naučio hodati, a u listopadu 2018., gotovo sedam godina nakon što je prvi put sjeo u invalidska kolica - završio je polu-Ironman - triatlon koji se sastoji od 1,9 kilometara plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21,1 kilometar trčanja. Htio je, kaže, potaknuti druge u sličnoj situaciji i pokazati da postoji život - nakon paralize.

Fielder se prisjeća dana kada su počeli problemi. Tog dana se osjećao posebno umoran. Prošlo je tek sedam mjeseci nakon što je njegova žena rodila blizance, dječaka i djevojčicu, pa je pretpostavio da je to samo rezultat nagomilanog stresa zbog posla i jer se po prvi puta našao u ulozi oca. Međutim, nije se radilo samo o tome, tijelo ga više nije slušalo.

Foto: CIDP Foundation International

Kad ga je liječnik upitao: "Jeste li ikada čuli za Guillain-Barrea?", kaže kako nije pokušavao biti sarkastičan, ali ga je upitao: "Je li riječ o nekom drugom doktoru u bolnici?".

No riječ je bila o sindromu kojem često prethodi neka infektivna bolest poput respiratorne infekcije ili gripe. Iznimno je rijetka i pogađa oko 100.000 ljudi diljem svijeta, u manje od 20.000 slučajeva godišnje, prema podacima Nacionalnog instituta za neurološke poremećaje i moždani udar. Prvi simptomi su joj slabost i trnci u ekstremitetima, a koji se brzo mogu proširiti te na kraju paralizirati cijelo tijelo. Stanje oboljelih se obično pogoršava otprilike u dva do četiri tjedna.

Ubrzo nakon toga uslijedio je niz udaraca, pa je Fielderu također dijagnosticirana kronična upalna demijelinizacijska polineuropatija (CIDP), neurološki poremećaj koji rezultira progresivnom slabošću u nogama i rukama i zapravo je kronični oblik Guillain-Barre sindroma.

Foto: GoFoundMe

Fielderu nije pomogla ni operaciju. Iako se nadao da će se osloboditi bolova u leđima, stanje se nije poboljšalo. Zato se od 2014. ozbiljno posvetio fizikalnoj terapiji i mukotrpno trenirao kako bi opet postao pokretljiv, u gornjem dijelu leđa, trupu i nogama, te kako bi se uspravno držao. Naučio je hodati tako da je na noge omotao golf loptice i PVC cijevi kako bi spriječio podrhtavanje nogu. Poticaj mu je davala obitelj, a kaže kako ga je inspirirala i kći koju je čuo kako moli: "Dragi Bože, u novoj godini, želim da moj tata opet hoda."

Uz to, Fielder je počeo plivati ​​i ponovno hodati, najprije uz pomoć, a zatim i bez ičije pomoći. Nakon što je završio program rehabilitacije u Adaptive Training Foundation, odlučio je da je njegov sljedeći izazov natjecanje u polu-Ironman-u. Pripremala ga je trenerica Arlene White, medicinska sestra koja je s njime radila punih osam mjeseci.

- Želio sam to učiniti, ali ne bih to mogao uza sve bolove. Zato sam svaki dan trenirao, vozio bicikl ili bio u invalidskim kolicima, te se molio - kazao je. Želja mu se napokon i ostvarila prošle godine u New Orleansu. Videozapis pokazuje kako sam prelazi ciljnu liniju i pada na koljena uz plač. Nakon toga je izjavio da želi odraditi i punu Ironman utrku.