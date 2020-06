Sastojci ključni za zrelu kožu su: Cink oksid, hijaluronska, retinol

S godinama koža zahtijeva poseban tretman, a hidratacija kao osnova dobiva dodatne idealne sastojke koji će ujednačiti ten i smanjiti pojavu bora te utjecati na bržu obnovu epidermisa

<p>Dermatolozi ih zovu velikih četiri, a radi se o sastojcima koji intenzivno rade na poboljšanju teksture lica, odnosno usporavanju starenja kože. Retinol, cink oksid, hijaluronska kiselina i vitamin C ključni su igrači za mladolikost kože žena oko 50. godine života i više. </p><p>Starenje kože ne možemo spriječiti, ali možemo utjecati na usporavanje znakova proteka vremena, a u tome nam pomažu molekule koje će se pobrinuti za vlažnost i ujednačenost tena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koža na suncu</strong></p><h2>Cink oksid ili Titan dioksid štiti od UV zraka</h2><p>- Ova dva sastojka su fizički blokatori UV zraka, tako da ne samo da sprečavaju rak kože, već sprečavaju i pojavu nepravilnosti kao što su hiperpigmentacija, bore, proširene kapilare i slično - objasnio je dr. Adarsh ​​Vijay Mudgil iz New Yorka.</p><h2>Retinol potiče proizvodnju kolagena</h2><p>Proizveden iz vitamina A, retinol potiče obnovu stanica kako bi se smanjila pojava hiperpigmentacije kože i pojačava sposobnost vaše kože da proizvodi više kolagena (strukturni protein koji čini kožu). Dok neke boje kože mogu tolerirati retinole svakog dana u tjednu, u drugim pak prekomjerno korištenje može izazvati iritaciju. Ako ga želite dodati u svoju rutinu, započnite s jednom primjenom tjedno, a sljedeći tjedan, ako nema iritacije, udvostručite dozu. Idealno je retinol primjenjivati dva puta tjedno.</p><h2>Hijaluronska kiselina snažan je ovlaživač kože</h2><p>- Kako starimo, način vlaženja kože ima tendenciju usporavanja. Tako koža postaje suha, no može je spasiti hijaluronska kiselina, vrlo djelotvoran ovlaživač jer može zadržati višestruku težinu vode - kaže dr. Mudgil dodajući kako je hijaluronska kiselina poput vodenog balona koji koži daje mekoću i svježinu.</p><h2>Vitamin C potiče snagu i elastičnost kože</h2><p>Liječnica Carolyn Treasure iz New Yorka ističe da vitamin C pomaže svim tipovima kože u sintezi kolagena.</p><p>- Kao glavni strukturni protein u ljudskom tijelu, kolagen pomaže koži da održi svoju snagu i elastičnost. Povećavanje kolagena rezultira masnijom kožom i minimiziranjem sitnih linija i bora - tumači liječnica za <a href="https://www.wellandgood.com/good-looks/over-50-skin-care/">Wellandgood</a>. - Ovo je važno za sve tipove kože jer čak 90 posto pokazatelja starenja kože dolazi od izlaganja suncu. Budući da je vitamin C također antioksidans, pomaže neutralizirati slobodne radikale koji potiču hiperpigmentaciju i nastanak bora - .</p>