- Brojne ponude za pomoć oko vjenčanja nam stižu i preko prijatelja i poznanika, pa i preko društvenih mreža. Mnogi ljudi nam se javljaju i to nam pomogne da barem nakratko skrenemo misli od svakodnevice koja je sada još tužnija nego što je bila – odgovaraju mladi Petrinjci Ana Krznarević (26) i Dean Jadanić (32) na novu ponudu za pomoć u organizaciji njihovog vjenčanja, kako bi ono bilo što ljepše i radosnije.

Zvali smo ih s novom viješću: Strukovna grupa organizatora vjenčanja iz Dubrovnika u komentarima ispod priče o tome kako je Dean zaprosio Anu na ruševinama Doma zdravlja u kojem je donedavno radio i u kojem je skoro izgubio glavu u velikom potresu koji je potresao Petrinju i okolicu 29. prosinca prošle godine ponudila im je da im besplatno organiziraju malo intimno vjenčanje, ili medeni mjesec u Dubrovniku.

- Čim je izašla vaša priča, razgovarali smo o tome da bismo im htjeli pomoći na neki način, no kako sam u međuvremenu morala na put, a nismo znali kako ih kontaktirati direktno, malo kasnimo. No, zaista bismo ih rado ugostili i to kako oni odluče: Ako to bude vjenčanje, mi ćemo se pobrinuti za sve što bude potrebno, od smještaja, do frizure, kamermana i svega onoga što je potrebno da taj dan pamte s veseljem. Ako se, pak, odluče za medeni mjesec, vjerujem da im, vjerojatno i uz podršku Grada i drugih naših suradnika, možemo ponuditi nezaboravan doživljaj – kaže Ines Nanić, predsjednica strukovne Udruge organizatora vjenčanja, inače organizatorica vjenčanja iz Dubrovnika.

Dodaje kako ih je priča tih mladih ljudi posebno dirnula jer su nas podsjetili da i onda kad je teško postoji nada i kako vrijedi početi ispočetka. Ipak, prvo se ispričavamo Ani, jer nam se čini da smo postali malo dosadni time što, dok se oni spremaju stisnuti s roditeljima u podstanarskom stanu i ne znaju gdje će raditi da zarade za život, potenciramo priču o vjenčanju.

- Ne smetate, čak nam to i dobro dođe. Naime, kako pomalo popušta stres i splasnuo je adrenalin, tako postajemo svjesniji toga što se dogodilo. Stvarnost nam postaje sve bliža, mogu reći da se sad već pomalo i navikavamo na novonastalu situaciju. Nije lako, pa kad vidim da me zovete vi iz 24 sata, ili se jave divni ljudi s ponudom direktno nama, malo se prebacim u vedrije raspoloženje – kaže Ana. Dodaje kako su ona i Dean, baš zbog silnih ponuda koje im stižu, porazgovarali o datumu vjenčanja i zaključili da će to vjerojatno biti rujan iduće godine.

- Nekako nam se čini da će nam trebati neko vrijeme za to da vjenčanje dođe u prvi plan, a svi ljudi koji su se dosad javili kažu kako im nije problem pričekati da se provesele s nama – kaže Ana. Dodaje kako ih je ponuda iz Dubrovnika zapravo razveselila, no vjenčanje bi radije obavili u Petrinji, gdje su im bliže prijatelji i rodbina.

- Kako ni Dean ni ja još nikad nismo bili u Dubrovniku, moglo bi zaista biti lijepo posjetiti ga baš na medenom mjesecu – zaključuje.

