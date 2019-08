Patkice su prije 27 godina pale u more i još se nisu raspale

Knjiga “Moby-Duck: Istinita priča o 28.800 plastičnih igračaka, koje su izgubljene u moru i na plažama” govori o plastičnim igračkama koje su 1992. pale s broda koji je plovio od Hong Konga do SAD-a.

Brod je naletio na veliko nevrijeme, a 7200 plastičnih crvenih dabrova, 7200 plastičnih žaba te isto toliko kornjača i žutih patkica počelo je plutati oceanom. Punih 20 godina kasnije ljudi ih još pronalaze na udaljenim obalama, malo izblijedjele i mekše, ali u komadu, što najbolje pokazuje koliko je dugo potrebno da se plastika uopće počne razgrađivati.

Foto: Promo

Mnogi znanstvenici, ekolozi, oceanografi i turisti krenuli su u potragu za tom šarenom flotom. Stručnjaci ih ponajviše traže jer im to pomaže u istraživanju morskih struja. Među njima je i Donovan Hohn, koji je napisao i knjigu o doživljajima tijekom potrage.

S druge strane, patkice, dabrovi i žabe imaju i kolekcionarsku vrijednost, pa ih turisti traže i zbog toga. Poznato je da su ih neki nalaznici uspijevali prodati i za 1000 dolara po primjerku.

Čuvši za priču o igračkama koje su pale u ocean, Donovan Hohn zamislio je da će intervjuirati nekoliko oceanografa te porazgovarati s njima o tome što kažu znanost i geografija o tome kakav bi mogao biti njihov put te napisati priču. No kako je saznavao neke detalje, odlučio je ostaviti posao i isploviti kako bi prošao dijelom puta koji su preplovile te igračke.

Razgovarao je i sa stručnjacima u brodskim kompanijama i istraživao stare dokumente, u kojima je otkrio da se brod koji je prevozio igračke zvao Evergrin Ever Laurel.

Isplovio je 6. siječnja 1992. godine, a 16. siječnja uplovio je u luku Tacoma, dan kasnije u odnosu na planirani dolazak. Pretpostavlja se da je uzrok kašnjenja bilo nevrijeme, no to se ne zna sa sigurnošću. Naime, s broda su svakog dana faksirali podatke o vremenu, osim 10. siječnja, baš na dan kad su igračke pale u ocean. Hohn je otkrio da se to dogodilo na 44,7 stupnjeva sjeverne i 178,1 stupnju južne širine, nakon što se prevrnulo 12 kontejnera. Jedan od njih je pukao i iz njega su u more ispale kartonske kutije, a kako su se raspadale u vodi, iz njih su isplivale patkice – opisuje Hohn svoje spoznaje.

Kasnije je razgovarao i s mnogim nalaznicima igračaka, a sve ga to vodi puno dalje: u priču o hrabrim arktičkim istraživačima, rizicima koje su proživjeli mornari s broda Maverick te u svijet kineskih tvornica plastičnih igračaka. Tako je to postala avantura kroz znanost, mit, globalnu ekonomiju i neke od najgorih oluja na otvorenome moru koje se mogu zamisliti.

