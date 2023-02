Patrica Field: Kako sam složila neke od najpoznatijih stylinga koji su promijenili svijet mode

Činjenica da se nakon četvrt stoljeća o Patriciji Field i njezinom radu za 'Seks i grad' naveliko piše te da danas radi jednu od modno najznačajnijih serija, 'Emily in Paris', stavlja je na listu najmoćnijih modnih ikona današnjice. Ne samo da je stvorila niz trendova u seriji o Carrie i prijateljicama, već danas u Emily formira nove stilske avanture.

Jedna od top scena s Carrie je, naravno, ona na špici, kad Sarah Jessica Parker nosi - baletnu suknju od tila. Priča o tom komadu odjeće dokazuje kreativnost kostimografkinje koja razmišlja 'izvan okvira'.

- Bijeli je til stršao iz košare u kojoj su bile stvari na rasprodaji, sve po 5 dolara. Povukla sam til i izašla je bijela suknjica, a Sarah ju je odmah obožavala - prisjetila se Patricia za The Daily Mail.

Znala je da će joj se to svidjeti jer je Sarah neko vrijeme plesala balet. No, tu je bio i taj stil, čudan, avanturistički i neočekivan, baš kao i serija na kojoj je u to vrijeme kretala raditi.

- No, problem je bio u tome što šefovi nisu shvaćali. Autor i producent serije Darren Starr ima super instinkte, ali kad je vidio izgled koji sam osmislila za uvodnu špicu, bijela suknja od tila, roza majica bez rukava i štikle s remenčićima, zbunio se i rekao da ne shvaća. Pitao me - tko će shvatiti ovu djevojku, usred New Yorka, odjevenu u baletnu suknjicu - prisjetila se Field.

No, Sarah Jessica Parker bila je na njezinoj strani. Za seriju o modernim curama u velikom gradu, shvaćala je da je odjeća jednako bitna kao i pisanje ili gluma.

- To je sindrom princeze, rekla sam Darrenu. Vjeruj mi - izjavila je Patricia.

Na kraju su napravili kompromis, Darren im je dopustio da snime dvije opcije, jednu s tilom i drugu u kojoj je Carrie nosila puderasto plavu haljinu bez rukava. U legendarnoj špici Carrie je zbunjena u baletnoj suknji usred velikog grada, no najednom je poprska bus koji prošao lokvom, a ona se okreće i vidi samu sebe na busu s natpisom - 'Carrie Bradshaw zna dobar seks'.

Kad je vidio čitavu špicu, Darren se oduševio i legenda je rođena. I glumačka i stilska.

- Kad su mi ponudili ovaj posao, imala sam 55 godina i bila vlasnica poznatog avangardnog butika u njujorškom Greenwich Villageu. Bila je to 1997. i tri sam desetljeća bila na samom vrhu modne i klupske scene u New Yorku, s raznom klijentelom od Madonne, Ivane Trump i Naomi Campbell do Boya Georgea, Beyonce i Lady Gage - prisjetila se.

No, Patricia otkriva da ona ipak nije bila prvi izbor za kostimografkinju na seriji, bila je još jedna osoba prije nje, no nisu bili zadovoljni njezinim radom. Na primjer, prisjetila se Field, ta je osoba predložila da Carrie tipka u krevetu, u neurednoj prevelikoj košulji i ofucanim trenirkama. To ni ja ne bih nosila po doma, stoga je trebalo to promijeniti, naglasila je Patrica.

- Serija je trebala biti iskreno istraživanje seksualnih odnosa odraslih žena, a moda je morala stilski opravdavati i podržavati tu vrstu otvorenog uma. Zato niti jedan od likova nije bio stereotip žena unutar spektra od drolje do super pristojne, već smo žonglirali složenom mješavinom karijera, seksualnih želja i pravih prijateljstava - ispričala je kostimografkinja.

Darren Star, producent, trebao je u tom trenutku nekoga tko razmišlja 'izvan okvira'. A njezin je stil eklektičan, u to doba Field je bila sinonim za moderan New York, imala je vrlo popularan dućan i kreativan imidž.

- No, Carrie nije na početku imala precizan stilski, likovni identitet. Naime, ako je Samantha luda za seksom, Miranda je ozbiljna odvjetnica, a Charlotte djevojka iz susjedstva, tko je onda Carrie? - pitala se Patricia.

Na koncu je Sarah sama donijela ključnu odluku - kostimografkinji je rekla da uvijek želi biti golih nogu.

- Kad smo prvi puta sjele razgovarati rekla mi je - ja ću biti golih nogu, nije me briga kamo moj lik ide, kakva je temperatura vani ili u kakvim sam štiklama - prisjetila se Field.

Naime, takva odluka može se činiti nevažnom, ali zapravo je bila stilski revolucionarna. Godine 1997. debele su najlonke bile sastavni dio ženske garderobe. Pogotovo na televiziji, nosili su ih apsolutno svi.

Ipak, izjava Sarah, da će Carrie stalno biti u štiklama i golih nogu, bila je više manifest nego smjernica za kostimografkinju.

Sarah je također istaknula da ne želi nikakve gumice za kosu i leptir kopče i to ne samo na sebi, već ni na drugima. Ujedno je imala neke vizažističke zahtjeve - zamolila je make-up artiste da im ne stavljaju puder na lice, jer je to smatrala staromodnim, željela je da izgledaju prirodno.

Na početku je Patricia imala mali tim od dva pomoćnika, a za svaku epizodu, koja traje pola sata, složili bi oko 50 outfita. Pripreme su trajale satima, no svi su bili sto posto u tome.

Što se tiče drugih likova, imala je svoj stav, stoga je smatrala da Miranda, iako je bila odvjetnica, nije morala biti tako strogo i monotono odjevena. Patricia je smatrala da mogu pomicati granice stila te je to i radila na svakom liku.

- Odjenula sam je u strukirane pencil suknje, naglasila struk, stavila naušnice i štikle. Maknula sam joj zakopčani ovratnik do grla. A kod Charlotte sam također naglasila tijelo, prvo se Kristin bunila kako su joj haljine uske. No, rekla sam joj, imaš fantastičnu figuru, to moramo pokazati - istaknula je Field.

Međutim, na neki način, Samantha je uskoro postala ključni lik, barem u smislu revolucionarnog prikaza ženskog libida.

- Kad je ona došla na red, odnosno njezin lik, morala sam se dogovoriti s heteroseksualcima iz produkcijske kuće HBO koja je radila projekt. Naime, svi ti muškarci mislili su da seksepilna žena mora biti stereotip, imati i pokazivati velike grudi, nositi minice i visoke pete. Naravno da je njezina uloga jako seksi, no nisam htjela da ona pritom izgleda jeftino - objasnila je.

Umjesto toga, Patricia ju je odjenula u elegantne rastezljive haljine, mekane teksture, eleganciju i glamur. Time je naglasila njezinu atraktivnu liniju, ramena i struk. Osmislili su lik stvoren za užitak, no po svojim pravilima, suptilno i fino, za što se pobrinula kostimografija.

- Nije nam ni palo na pamet da bi serija mogla postati toliko važna i jedinstvena, da će tako utjecati na svijet mode. Naime, u početku su nam jedva posuđivali odjeću, a neki brendovi nam se nisu ni javljali. Ta nova HBO serija njima je bila čudna i mnogi nisu htjeli imati veze s njom, na početku - ispričala je Patricia.

Upravo je ta situacija zaslužna za važnost Blahnikovih cipela u svemu tome.

- Poznavala sam Manola Blahnika preko vlasnika njegova dućana na Manhattanu. No, iako su Princeza Diana, Bianca Jagger i urednici Voguea nosili njegove štikle, one nisu bile planetarno poznate - rekla je.

Ubrzo su ona i vlasnik tamošnjeg dućana, George Malkemus, potpisali ugovor, nakon rasprodaje bi uzela što je ostalo, po niskoj cijeni te koristila u seriji. Svi su bili sretni, one su imale cipele za snimanje, a i Sarah je uživala.

No, ubrzo je postalo jasno, nakon emitiranja prve epizode u ljeto 1998. serije, da Manolo Blahnik postaje svjetski brend.

Već nakon par epizoda serija je postal hit, a dizajneri su se krenuli javljati.

Kad je ušla u Fendi, Patriciji su ponudili male torbe za snimanje, imena Baguette. To je također postao jedan od top komada u seriji, danas je Baguette legendarna torbica koja je revitalizirana niz puta.

Sve ima i ekonomsku stranu - navodno je upravo taj uspjeh torbice naveo konglomerat LVMH da kupi talijansku tvrtku Fendi za oko 800 milijuna dolara, ubrzo nakon toga.

Postalo je jasno da je ova serija na niz načina definirala kulturu. Žene diljem svijeta idolizirale su likove i u njima pronašle osobni osjećaj slobode, kao i inspiraciju za stil.

Kako je serija postala popularna, tako je i Field imala sve veći budžet kojeg je dobro koristila - angažirala je 12 ljudi, plus nekoliko krojača i računovođu.

- Do šeste sezone postali smo modna sila. Svaka epizoda bila je poput tjedne verzije Voguea, s brojnim dizajnerima koji su htjeli biti u seriji. Na vrhuncu uspjeha serije nijedan scenarij nije bio previše ekstravagantan, ako smo smatrali da je nešto potrebno. Jednom smo platili avionsku kartu za Chanel šešir, koji se na posebnom sjedalu vozio od Pariza do New Yorka - prisjetila se Field.

Snimanje je završilo 22. veljače 2004., a neko se vrijeme osjećala kao da mora otići iz nekog lijepog života. Naime, teško da će ponoviti tako nešto mislila je.

- No, stigao mi je poziv za film 'Vrag nosi Pradu', za kostimografiju velikih glumačkih imena, kao što je Meryl Streep, koja je glumila urednicu moćnog modnog magazina. Jedini problem s kojim smo se susreli bila je njezina bijela kosa. Ona i njezin frizer razmišljali su o tome s kojom bi frizurom Miranda Priestly mogla izgledati nemilosrdno - kaže.

Njihove stilske reference bile su kombinacija osamdesetogodišnje manekenke Carmen Dell’Orefice i predsjednice Europske središnje banke (tada ministrice u francuskoj vladi), Christine Lagarde.

- Ali kad su producenti čuli za kosu, poludjeli su. Za njih je bijelo jednako starici. ‘Jesi li pričala s Meryl?’, rekao mi je histerični producent. Dala sam sve od sebe da ih odgovorim od promjene, objašnjavajući im da bi imala elegantnu frizuru s fantastičnom odjećom koja bi pristajala osobnosti, no oni to nisu shvaćali - sjeća se Field.

Na koncu je poruku prenijela samoj Meryl, koja je odmah postavila vlastiti zakon o kosi za taj film. Rekla je svima - bijelo, visoko, tapirano, šokantno. Tako je bilo i ispalo - savršeno. To možete učiniti ako ste nominirani za desetke Oscara, komentirala je tada Meryl.

Nedavno Patricia Field potpisuje kostime za 'Emily in Paris', koja također ima snažan naglasak na stilu i odijevanju. Emily glumi Lily Collins, sitne građe i izgleda koji neodoljivo podsjeća na Audrey Hepburn.

- Osmislila sam sada čitavi odjel te angažirala suradnike, analiziramo likove kako bismo došli do stila, modne priče i plana outfita. No, ne radim više administraciju, imam 81 godinu - iskrena je Patricia, koju sada zanima samo kreativan dio posla.

Prije prve serije provela je neko vrijeme u Parizu, da vidi kako se one uistinu odijevaju, no na cesti je vidjela same trenirke, kapuljače i hoodice.

Kad se vratila doma rekla je, zaboravite francuski chic, toga više nema.

- Moda je oblik umjetnosti poput slikanja, kiparstva, pisanja ili glazbe. Priča o kulturi tog vremena, a danas je stanje mode depresivno, pod tim mislim da je ograničena i standardizirana za većinu ljudi. 'Athleisure', ta varijanta hoodica i trenirki za dan, zapravo je jeftina komercijalna proizvodnja sportskih komada i tenisica koje magijom marketinga predstavljaju modu - smatra kostimografkinja.

Istina je da si to danas obični ljudi mogu priuštiti, a opet, pratite li Instagram slavnih ili supruga oligarha, vidjet ćete luksuz od kojeg bi i Marie Antoinette pocrvenjela. Moda je ogledalo većih problema društva, smatra Field.

- Stoga sam zanemarila ono što sam vidjela na ulicama i umjesto toga odjenula Emily u šešire i jarke boje kako bih dočarala snažan optimizam njezina karaktera. Nikada je ne odijevam u crno osim ako scenarij ne zahtijeva. Kad smo stigli u Pariz da počnemo snimati, otišli smo u Chanel, gdje su stalno govorili da žele dobiti i mlađu klijentelu. No, pogledavši ono što su istaknuli na lutkama, sve je izgledalo kao za gospođe, a ne mlade cure - prisjetila se.

No, na mnogo načina, kultna francuska modna kuća važan je element lika serije 'Emily u Parizu'. To je totem ambicije, brenda koji je poznat u čitavom svijetu.

- Ali morala sam smisliti kako uklopiti te damske komade na mladenački način za Emily, na isti način na koji sam na Carrie Bradshaw kombinirala Chanelov sako s trapericama, što se u to vrijeme smatralo revolucionarnim. Pregledavajući odjevne predmete u Chanelovom showroomu, razmišljala sam o tome koliko su mnogi komadi bili kutijasti kad mi je sinulo: napravit ću ga prevelikim! Lily je toliko sitna da joj je bilo jednostavno da pliva u odjeći. Odabrala sam jaknu u najsjajnijoj zelenoj boji i najveće veličine i voila, klasika je odmah postala cool - priča.

Kreativna Patricia iskoristila je Chanelovu košulju na njima neočekivan način - pretvorila ju je u Emilynu odjeću za trčanje tako što ju je skratila u mali top.

Element Emilynog stila koji je postao hit je crvena bereta - no, bio je to dječji model šešira, malo su je još odrezali kako bi pristajala na glavi, pa su morali paziti da je ne snimaju s leđa.

- Sebe smatram sretnicom i stručnjakinjom za odjeću, jer bez obzira što se događa u svijetu, ja živim u vlastitom svijetu lijepih slika. Poput igre jarkog svjetla i boje na slici ili snažnog ritma pjesme koji vas tjera na plesni podij, raskošno živahan odjevni predmet podiže moje raspoloženje i donosi mi radost. Bijela suknja od tila, jarko crvena beretka - naši životi su bogatiji, sretniji, puniji kada ih odjenemo - zaključuje kreativna ikona.

