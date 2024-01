Paula iz Zagreba u sat vremena napravi više od 800 marinaca

Oboriti Guinnessov rekord u nekoj disciplini ravno je osvajanju naslova svjetskog prvaka u nekom sportu. To znači da si najbolji u tome što radiš. Guinnessovih rekorda ima raznih. Od onih zaista hvalevrijednih do bizarnih, koje nitko nikada ni pokušati srušiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Zagreb: Paula Pudak priprema se za obaranje svjetskog rekorda u marincima | Video: 24sata/pixsell

Paula Puđak na prvi je pogled krhka i malena djevojka, ali zapravo je pravi stroj za vježbanje. Ona je na putu da obori čak pet Guinnessovih rekorda i to u ekstremno zahtjevnim disciplinama!

Popularni "marinci" i "sprawlovi" dvije su možda i najomraženije vježbe u fitnesu. Jedan "marinac", odnosno jedan "sprawl" sastoji se od skleka i skoka u vis. Nekoliko takvih, čak i nekome tko je u fizički dobroj formi, nije baš lagano napraviti. E Paula ih može na stotine!

- Kao mala sam se bavila plesom i jako sam to voljela. I tada sam na vježbama snage bila jako dobra. Oni koju su bili najbolji, dobivali su poštedu, ali meni se to nije sviđalo, željela sam raditi još više - započinje nam svoju priču Paula i nastavlja:

- Nakon potresa sam se jako loše fizički osjećala i pala sam na 40-ak kilograma. Nisam mogla jesti i spavati, jako me to pogodilo. Krenula sam rekreativno s prijateljicom na treninge. Bilo mi je super, ali osjećala sam da mi je malo lagano. Zatim sam odlučila promijeniti teretanu, odlučila ići u najbližu i tako sam slučajno došla kod Josipa.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Kod trenera Josipa odmah su treninzi bili osjetno teži. U prošloj teretani sam nakon treninga obukla haljinu i bila spremna za izlazak, a ovdje mi se kosa cijedila od znoja. Nikada se nisam toliko umorila na treningu. Dolazila sam doma s plikovima, ali odmah sam znala da je to dobro. To mi se odmah svidjelo i jako sam zavoljela dolaziti.

Paulin trener Josip Arači bivši je hrvač, a bavio se i MMA-om. Kaže kako ga je oduvijek najviše zanimala fizička priprema i tako se, zajedno sa suprugom Larom, krenuo baviti fizičkom pripremom sportaša i rekreativaca.

- Paula se odmah u startu isticala od ostalih djevojaka. Supruga i ja i vidjeli smo da Paula određene vježbe radi brže od ostalih cura. Primijetile su to i ostale u dvorani i iznjedrile su je kao vođu skupine. Ona je svojim primjerom tjerala druge da rade više. Supruga i ja vidjeli smo u njoj zanimljiv potencijal. Od početka je imala nevjerojatnu motivaciju i glavu pobjednika - nadovezuje se na priču Paulin trener Josip Arači i nastavlja:

- Kada god bismo nešto zadali, Paula bi napravila više nego što smo tražili. Svaki put bismo joj sve više otežali, ali ona opet napravi više. Tu nam je bilo jasno o kakvom se potencijalu radi. Jednom prilikom razgovarao sam s kolegama i prijateljima o tome kolike su granice u broju "marinaca" u sat vremena. Kolege inače rade sa sportašima i govorili su o brojkama od oko 700 u sat vremena. Rekao sam da imam djevojku koja sigurno može više od 800. Nitko nije vjerovao, bilo im smiješno - ispričao nam je Josip anegdotu.

- Pa, bilo je zanimljivo prvi put pokušati raditi "marince" sat vremena, haha. Josip je došao s tom idejom, a meni je bilo svejedno što radimo, samo da treniramo. Od desete do tridesete minute sam razmišljala o odustajanju. Kada je to prošlo, sve je bilo lakše. Psihički je bilo jako teško. Prvo sam se gušila, teško je bilo disati, ali kada sam shvatila kako, sve je išlo lakše - sve sa smiješkom priča Paula i nastavlja:

- Počela sam trenirati tri puta tjedno, zatim smo povećali na četiri, a vrlo brzo i na pet puta tjedno. Sada treniramo i nedjeljom. Prvi put kada sam napravila više od 800 marinaca u sat vremena shvatili smo kako smo blizu rekorda. Tu se Josip nabrijao i krenuo istraživati, haha.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Tada su njezini treneri Josip i Lara shvatili da Paula radi vježbe na najvišoj svjetskoj razini i počeli istraživati o svjetskim rekordima. Guinnessov rekord u "marincima" za žene drži Australka Issy Watson. Ona ih je napravila 829. Paula je za sada na 820, a tek je počela s ozbiljnim pripremama.

Za broj "marinaca" u tri minute norma je 61, a Paula ih radi 64. Guinnessov rekord "marinaca" u jednoj minuti je 27, a Paula ih nakon treninga napravi 26.

Osim toga Paula je neslužbeno već rušila Guinnessov rekord, u vježbi "sprawl". To je vrlo slična vježba poput marinaca, ali nešto manje popularna. U tri minute rekord je 84, a Paula bez problema napravi 91.

Paula studira javnu upravu na Pravnom fakultetu u Zagrebu i radi u banci.

- Cijeli dan čekam trening. Na poslu ne mogu sjediti cijeli dan i stalno nekamo ustajem. Čekam samo tih 18 sati da odem na trening i tamo dam sve od sebe.

Paula je počela trenirati nakon potresa, ali još jedan događaj u životu natjerao ju je da radi više nego ostali.

- Kada mi je umro tata, bila sam u depresiji. Nisam mogla spavati, nisam se mogla natjerati ni na što. Da nije bilo treninga, ja bih i dalje bila u lošem stanju. Josip i Lara su me motivirali i krenula sam raditi više nego prije. Sada mi je to motivacija, znam da me netko gleda kako radim i treniram i to me tjera dalje, do kraja...

Osim fizičkih napora i odricanja, službeno obaranje Guinnessovih rekorda traži i velike izdatke.

- Da bi oni službeno priznali rekord i da bi ga objavili na svojim stranicama i knjizi, iz Guinnessa traže 11.000 funti. Oni tada naprave i priču iza toga i promociju. To je veliki iznos za našu malu obiteljsku dvoranu i teško to možemo platiti. Sada smo u potrazi za sponzorima. Već znamo i sljedeći podvig. To su "marinci" u 12 sati - ispričao nam je Josip.

A kada kaže mala dvorana, on to zaista i misli. Paula trenira i ruši rekorde u 60 kvadrata na katu obiteljske kuće. Tamo Josip i Lara pripremaju mladu sportašicu za svjetski podvig. Cijela obitelj Arači uključena je u rad i treniranje. Skromni uvjeti i obiteljska atmosfera. Ne bi bilo prvi put da netko s istoka Zagreba dođe do naslova svjetskog prvaka, a da je počeo u takvim uvjetima.