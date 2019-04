Pazite se alergija: Kocke za roštilj sadrže petrolej i kerozin

Prije nego što se meso stavi na roštilj, kocke za potpalu moraju potpuno izgorjeti. Obično je to već nakon 15 minuta, a ako se pričeka dodatnih 15 minuta, tad će se već i drvo dobro razgorjeti. Tih pola sata sigurno je dovoljno kako biste bili sigurni da su kocke za potpalu potpuno izgorjele i da nema više tragova eventualnih štetnih ni neugodnih mirisa koji bi ušli u hranu koja se peče.

Kocke za potpalu spas su za roštilj-majstore koji muku muče s dobivanjem vatre jer one odmah gore i stvaraju dovoljni plamen koji će razgorjeti drvo ili ugljen. Obično se baziraju na nafti, odnosno na smjesi koje se dobivaju od nafte. Nafta je prirodna smjesa tekućih ugljikovodika i ostalih primjesa. Najčešći sastojak u kockama je petrolej koji se koristi široko – od petrolejskih svjetiljki do pogonskoga goriva u motorima s unutrašnjim izgaranjem. Petrol je, inače, povijesni naziv za naftu. Uz petrolej, u kockama je često i kerozin. On se dobiva dodatnim rafiniranjem petroleja, a naziva se još i lakim petrolejem. Kerozin se koristi i kao gorivo za turboelisne i turbomlazne avione.

Uz kocke za potpalu na bazi nafte, postoje i ekološke verzije. Neki ističu potencijalno štetne sastojke klasičnih kocki koje mogu imati neugodan miris ili se tijekom gorenja stvara neugodan miris. Skeptičari od njih zaziru jer se baziraju na nafti, koja se općenito smatra prljavim materijalom.

Kocke sigurno nisu “zdravi” proizvod, ali nije točno da u njima ima puno teških matala i sumpora, kao što neki tvrde. Naime, nafta i njezini derivati u proizvodnji se pročišćuju pa se u kockama nalazi hidrodesulfurizirani petrolej, a to znači da mu je uklonjen sumpor. Treba znati i da u prirodnom ugljenu ima puno više tvari koje bi bile zabrinjavajuće. Također, tijekom izgaranja drveta koje je bogato smolom nastaju štetni spojevi, a isto je i kad masnoća iz mesa s roštilja pada na žar. U kockama koje smo analizirali postoje upozorenja da mogu izazvati alergije, ali i da se pare te se njihov dim ne smije udisati.

Na bazi nafte su klasične kocke, a eko koriste vosak

Neke izazivaju alergije pa se ruke moraju dobro oprati

Firelighters - nisu za potpalu u zatvorenom, cijena 5,99 kn/48 komada

Ima hidrodesulfuriziran petrolej (bez sumpora) i na deklaraciji piše da mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Našli smo ih u Lidlu.

Starter vatre bez kerozina i bez mirisa, cijena 8,99 kn/10 komada

U sebi ima 40% drva i 60% voska, u obliku šibice i startera vatre. Prema deklaraciji nema kerozin, mirise i ne prlja ruke. Našli smo ih u Konzumu.

Home kocke mogu izazvati alergiju, cijena 5,99 kn/48 komada Foto: DUGI

Na bazi su petroleja (nafte) koji je hidrodesulfuriziran, a sadrži i formaldehide koji mogu izazvati alergije. Našli smo ih u Konzumu.

Oprati ruke nakon Dizmar kocki zbog kerozina, cijena 3,99 kn/48 komada

Ima kerozin i nadražuje kožu pa ruke nakon njih treba oprati. Treba izbjegavati udisanja dima ili pare. Našli smo ih u Kauflandu.

Forest pakiranje ima 48 kockica za potpalu, cijena 5,99 kn/48 komada

Na bazi su kerozina, a s pripremom hrane treba pričekati 15 minuta, dok kocke ne sagore. Našli smo ih na benzinskoj Petrola.

SUĐENO IM JE DA BUDU SAMI: Ovi horoskopski znakovi uopće nemaju sreće u ljubavi