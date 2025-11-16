Ovaj naziv u narodu nosi juha koja navodno ima visoko blagotvorno djelovanje na imunitet i ublažavanje simptoma bolesti, a sve više je zamijećena kao domaći 'prirodni lijek'
Penicilin juha je lijek za sve: Jača imunitet i pomaže kod prehlade, evo i super recepta!
Kako se sezona prehlada bliži vrhuncu, "penicilin-juha" predstavlja praktičan i ukusan način da podržite prirodne obrambene snage organizma. Ipak, važno je pristupiti joj kao dijelu šire slike - koja uključuje i redovan san, umjerenu tjelesnu aktivnost, unos raznovrsnih namirnica bogatih nutrijentima te savjetovanje s liječnikom u slučaju jačih simptoma.
Osnova recepata za "penicilin-juhu" standardno uključuje: luk i češnjak - poznate antiseptične i antibakterijske namirnice; pileću ili povrtnu juhu - koja posluje kao topla baza za hidriranje i regeneraciju organizma; korjenasto povrće i dodatak začina poput kurkume, papra ili đumbira - svi oni imaju potencijal da potaknu cirkulaciju te smanje upalne procese. U kombinaciji, ova juha pruža hranjive tvari, tekućinu i toplinu u trenutku kada su tijelu potrebni.
Recept za najbolju "penicilin juhu":
Sastojci:
- 4 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 1 žlica maslaca
- 1 veliki luk, sitno nasjeckan
- 1 ljutika, sitno nasjeckana
- 6 stabljika celera, sitno narezano
- 4 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 5 do 6 srednjih mrkvi, sitno narezanih
- 1 kora parmezana, za poseban okus juhe
- 8 šalica pilećeg temeljca
- 1/3 šalice sitne tjestenine
- 2 do 3 šalice usitnjene kuhane ili pečene piletine
- Parmezan i sitno sjeckani peršin za posipanje
Priprema "penicilin juhe":
- U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje i maslac na srednje jakoj vatri dok se maslac ne otopi i lagano zapjeni.
- Dodajte sitno nasjeckani luk i ljutiku. Pirjajte 5 do 7 minuta, dok ne omekšaju i postanu staklasti, povremeno miješajući da ne zagore.
- Umiješajte celer i mrkvu te pirjajte još pet minuta.
- Potom dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte minutu, dok ne zamiriše.
- Ulijte pileći temeljac, dodajte koru parmezana i promiješajte.
- Pustite da juha zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte 20 do 25 minuta, dok povrće potpuno ne omekša.
- Umiješajte sitnu tjesteninu i kuhajte prema uputama na pakiranju (obično 6 do 10 minuta), dok ne postane al dente. U lonac dodajte usitnjenu kuhanu ili pečenu piletinu.
- Kuhajte još 3 do 5 minuta da se meso ugrije i sjedini s juhom. Uklonite koru parmezana (ako se nije potpuno otopila).
- Kušajte i po potrebi dodajte sol ili papar. Juhu poslužite vruću, posipanu svježe naribanim parmezanom i sitno sjeckanim peršinom.
