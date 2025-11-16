Penicilin juha je lijek za sve: Jača imunitet i pomaže kod prehlade, evo i super recepta!

Kako se sezona prehlada bliži vrhuncu, "penicilin-juha" predstavlja praktičan i ukusan način da podržite prirodne obrambene snage organizma. Ipak, važno je pristupiti joj kao dijelu šire slike - koja uključuje i redovan san, umjerenu tjelesnu aktivnost, unos raznovrsnih namirnica bogatih nutrijentima te savjetovanje s liječnikom u slučaju jačih simptoma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Top 10 recepata za tople napitke i koktele: U kavu ide i tekila | Video: 24sata/pixsell

Osnova recepata za "penicilin-juhu" standardno uključuje: luk i češnjak - poznate antiseptične i antibakterijske namirnice; pileću ili povrtnu juhu - koja posluje kao topla baza za hidriranje i regeneraciju organizma; korjenasto povrće i dodatak začina poput kurkume, papra ili đumbira - svi oni imaju potencijal da potaknu cirkulaciju te smanje upalne procese. U kombinaciji, ova juha pruža hranjive tvari, tekućinu i toplinu u trenutku kada su tijelu potrebni.

Recept za najbolju "penicilin juhu":

Sastojci:

4 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 žlica maslaca

1 veliki luk, sitno nasjeckan

1 ljutika, sitno nasjeckana

6 stabljika celera, sitno narezano

4 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

5 do 6 srednjih mrkvi, sitno narezanih

1 kora parmezana, za poseban okus juhe

8 šalica pilećeg temeljca

1/3 šalice sitne tjestenine

2 do 3 šalice usitnjene kuhane ili pečene piletine

Parmezan i sitno sjeckani peršin za posipanje

Foto: DREAMSTIME

Priprema "penicilin juhe":

U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje i maslac na srednje jakoj vatri dok se maslac ne otopi i lagano zapjeni.

Dodajte sitno nasjeckani luk i ljutiku. Pirjajte 5 do 7 minuta, dok ne omekšaju i postanu staklasti, povremeno miješajući da ne zagore.

Umiješajte celer i mrkvu te pirjajte još pet minuta.

Potom dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte minutu, dok ne zamiriše.

Ulijte pileći temeljac, dodajte koru parmezana i promiješajte.

Pustite da juha zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte 20 do 25 minuta, dok povrće potpuno ne omekša.

Umiješajte sitnu tjesteninu i kuhajte prema uputama na pakiranju (obično 6 do 10 minuta), dok ne postane al dente. U lonac dodajte usitnjenu kuhanu ili pečenu piletinu.

Kuhajte još 3 do 5 minuta da se meso ugrije i sjedini s juhom. Uklonite koru parmezana (ako se nije potpuno otopila).

Kušajte i po potrebi dodajte sol ili papar. Juhu poslužite vruću, posipanu svježe naribanim parmezanom i sitno sjeckanim peršinom.