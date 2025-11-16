Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZA OVE HLADNE DANE!

Penicilin juha je lijek za sve: Jača imunitet i pomaže kod prehlade, evo i super recepta!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Penicilin juha je lijek za sve: Jača imunitet i pomaže kod prehlade, evo i super recepta!
Foto: DREAMSTIME

Ovaj naziv u narodu nosi juha koja navodno ima visoko blagotvorno djelovanje na imunitet i ublažavanje simptoma bolesti, a sve više je zamijećena kao domaći 'prirodni lijek'

Kako se sezona prehlada bliži vrhuncu, "penicilin-juha" predstavlja praktičan i ukusan način da podržite prirodne obrambene snage organizma. Ipak, važno je pristupiti joj kao dijelu šire slike - koja uključuje i redovan san, umjerenu tjelesnu aktivnost, unos raznovrsnih namirnica bogatih nutrijentima te savjetovanje s liječnikom u slučaju jačih simptoma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Top 10 recepata za tople napitke i koktele: U kavu ide i tekila 01:07
Top 10 recepata za tople napitke i koktele: U kavu ide i tekila | Video: 24sata/pixsell

Osnova recepata za "penicilin-juhu" standardno uključuje: luk i češnjak - poznate antiseptične i antibakterijske namirnice; pileću ili povrtnu juhu - koja posluje kao topla baza za hidriranje i regeneraciju organizma; korjenasto povrće i dodatak začina poput kurkume, papra ili đumbira - svi oni imaju potencijal da potaknu cirkulaciju te smanje upalne procese. U kombinaciji, ova juha pruža hranjive tvari, tekućinu i toplinu u trenutku kada su tijelu potrebni.

JESTI SVAKI DAN Prirodni antibiotici: Stoljećima čuvaju zdravlje i još nadmašuju očekivanja moderne medicine
Prirodni antibiotici: Stoljećima čuvaju zdravlje i još nadmašuju očekivanja moderne medicine

Recept za najbolju "penicilin juhu":

Sastojci:

  • 4 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
  • 1 žlica maslaca
  • 1 veliki luk, sitno nasjeckan
  • 1 ljutika, sitno nasjeckana
  • 6 stabljika celera, sitno narezano
  • 4 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
  • 5 do 6 srednjih mrkvi, sitno narezanih
  • 1 kora parmezana, za poseban okus juhe
  • 8 šalica pilećeg temeljca
  • 1/3 šalice sitne tjestenine
  • 2 do 3 šalice usitnjene kuhane ili pečene piletine
  • Parmezan i sitno sjeckani peršin za posipanje
Foto: DREAMSTIME
JESTE LI NEKE VEĆ PROBALI? Super juhe sa svih strana svijeta
Super juhe sa svih strana svijeta

Priprema "penicilin juhe": 

  • U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje i maslac na srednje jakoj vatri dok se maslac ne otopi i lagano zapjeni.
  • Dodajte sitno nasjeckani luk i ljutiku. Pirjajte 5 do 7 minuta, dok ne omekšaju i postanu staklasti, povremeno miješajući da ne zagore.
  • Umiješajte celer i mrkvu te pirjajte još pet minuta.
  • Potom dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte minutu, dok ne zamiriše.
  • Ulijte pileći temeljac, dodajte koru parmezana i promiješajte.
  • Pustite da juha zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte 20 do 25 minuta, dok povrće potpuno ne omekša.
  • Umiješajte sitnu tjesteninu i kuhajte prema uputama na pakiranju (obično 6 do 10 minuta), dok ne postane al dente. U lonac dodajte usitnjenu kuhanu ili pečenu piletinu.
  • Kuhajte još 3 do 5 minuta da se meso ugrije i sjedini s juhom. Uklonite koru parmezana (ako se nije potpuno otopila).
  • Kušajte i po potrebi dodajte sol ili papar. Juhu poslužite vruću, posipanu svježe naribanim parmezanom i sitno sjeckanim peršinom.
ŽIVI NOVI ŽIVOT 'Imam 46 godina, ali izgledam deset godina mlađe zahvaljujući ovom jednostavnom triku'
'Imam 46 godina, ali izgledam deset godina mlađe zahvaljujući ovom jednostavnom triku'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Strijelci su pod stresom, Ribe pronalaze ravnotežu, a Rak je optimističan
OD 16.11. DO 22.11.

Veliki tjedni horoskop: Strijelci su pod stresom, Ribe pronalaze ravnotežu, a Rak je optimističan

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
Evo što se događa s tijelom kada jedete češnjak svaki dan
SAVEZNIK ZDRAVLJA

Evo što se događa s tijelom kada jedete češnjak svaki dan

Tehnički povrće, a ne začin, češnjak se stoljećima koristi ne samo za dodavanje okusa jelima, već i u ljekovite svrhe. Toliko je koristan za zdravlje da ga neki čak uzimaju kao dodatak prehrani u obliku kapsula

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025