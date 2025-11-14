Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JESTI SVAKI DAN

Prirodni antibiotici: Stoljećima čuvaju zdravlje i još nadmašuju očekivanja moderne medicine

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Prirodni antibiotici: Stoljećima čuvaju zdravlje i još nadmašuju očekivanja moderne medicine
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Češnjak, đumbir, med ili kurkuma nisu samo sastojci koji obogaćuju okus jela, nego i tihi saveznici našeg imuniteta. Njihova redovita konzumacija može ojačati tijelo, spriječiti infekcije i doprinijeti prirodnoj ravnoteži organizma

Dok suvremena medicina neprestano napreduje, priroda i dalje skriva najstarije oblike liječenja, one koje su naši preci koristili stoljećima prije izuma antibiotika. Češnjak, đumbir, med ili kurkuma nisu samo sastojci koji obogaćuju okus jela, nego i tihi saveznici našeg imuniteta. Iako ne mogu zamijeniti lijekove na recept, njihova redovita konzumacija može ojačati tijelo, spriječiti infekcije i doprinijeti prirodnoj ravnoteži organizma.

đumbir
Foto: Freepik

Brojna istraživanja potvrđuju da mnoge od ovih namirnica imaju antibakterijska, antivirusna i protuupalna svojstva. Neke djeluju izravno na mikroorganizme, dok druge potiču vlastitu obranu tijela. Najpoznatiji među njima su češnjak, đumbir, med i kurkuma, a uz njih se ističu i kokosovo ulje, crveni luk, klinčić, timijan, origano i jabučni ocat, koji zajedno čine prirodnu apoteku u kuhinji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Češnjak 00:58
Češnjak | Video: 24sata Video

Đumbir sadrži snažne spojeve koji djeluju protuupalno i antibakterijski te pomažu kod mučnine i jačanja imuniteta.

honey in a wooden bowl with honey dipper and lemon on a wooden k
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Med, jedan od najstarijih prirodnih antibiotika, koristi se još od Egipta, zahvaljujući vodikovom peroksidu i visokom udjelu šećera koji sprječava rast bakterija.

POČINJE U ČETRDESETIMA Perimenopauza: Evo što možete očekivati nakon 40. rođendana
Perimenopauza: Evo što možete očekivati nakon 40. rođendana
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Kurkuma pak djeluje na bakterije koje uzrokuju želučane tegobe, a njezin glavni sastojak kurkumin smanjuje upale i bolove u zglobovima.

IZ ESTETSKIH RAZLOGA Sve više muškaraca ubrizgava botoks u testise!?! To može biti vrlo bolno i utjecati na plodnost
Sve više muškaraca ubrizgava botoks u testise!?! To može biti vrlo bolno i utjecati na plodnost
storyeditor/2022-07-04/dreamstime_m_84360102.jpg

Kokosovo ulje i ulje origana obiluju spojevima poput laurinske kiseline i karvakrola, koji se uspješno bore protiv gljivica, bakterija i virusa.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jabučni ocat poznat je po octenoj kiselini, prirodnom antibakterijskom agensu koji pomaže kod probave i regulacije šećera u krvi. Crveni luk i češnjak zajedno čine snažnu detoksikacijsku kombinaciju, bogati su sumpornim spojevima koji uništavaju štetne mikroorganizme i jačaju imunitet.

Foto: pinterest

Od začina koji zaslužuju posebno mjesto tu su klinčić i timijan, oba poznata po eugenolu, spoju koji djeluje i antibakterijski i analgetski, a često se koristi i za ublažavanje zubobolje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ekstrakt sjemenki grejpa i hren poznati su po antimikrobnim svojstvima, dok jogurt i druge fermentirane namirnice zahvaljujući probioticima pomažu u obnovi crijevne flore, ključne za imunitet.

IZVJEŠĆE ZA 2024. GODINU Ova bolest svake minute ubije dva čovjeka! Po broju umrlih nadmašila je i koronavirus
Ova bolest svake minute ubije dva čovjeka! Po broju umrlih nadmašila je i koronavirus

Prirodna medicina stoljećima koristi i crni kim, koji ima antimikrobno i protuupalno djelovanje, te ehinaceju, biljku koja se tradicionalno primjenjuje kod prehlada i infekcija.

Piskavica pak pomaže u regulaciji šećera u krvi i poticanju probave, čineći zatvoreni krug prirodnog održavanja zdravlja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U vremenu kada se sve više govori o otpornosti bakterija na antibiotike, povratak jednostavnim, prirodnim izvorima zaštite čini se ne samo mudrim, nego i nužnim.

Iako prirodni antibiotici ne mogu zamijeniti liječničku terapiju, oni mogu biti njezina nadopuna te podsjetnik da zdravlje, baš kao i priroda, počiva na ravnoteži, umjerenosti i znanju koje traje stoljećima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U konačnici, ono što povezuje sve ove namirnice nije samo njihova ljekovitost, nego i filozofija življenja: povratak prirodnom ritmu, poštovanje prema tijelu i svijest da dugovječnost, bilo hrane, bilo zdravlja, počinje u jednostavnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najopasniji znakovi Zodijaka: Manipuliraju i agresivni su
PAZITE IH SE!

Najopasniji znakovi Zodijaka: Manipuliraju i agresivni su

Bilo da je u pitanju toksično ponašanje, ovisnost o kontroli ili dar za stvaranje problema, neki znakovi su jednostavno opasnost za okolinu, tvrde astrolozi
Koje je značenje kućnog broja: Izračunajte svoj i otkrijte što vam dobro i loše donosi u životu
PREMA NUMEROLOGIJI

Koje je značenje kućnog broja: Izračunajte svoj i otkrijte što vam dobro i loše donosi u životu

Utjecaj brojeva na sreću izučavali su stari Egipćani, Kinezi, Grci i Indijci. Time se bavi i feng shui, a navodno kućni broj ima velik utjecaj na život ukućana...
11 laži koje većina muškaraca govori ženi s kojom su u vezi
ŽELE IZBJEĆI RASPRAVE

11 laži koje većina muškaraca govori ženi s kojom su u vezi

Ponekad su to male i nevine laži koje muškarci izgovaraju jer ne žele povrijediti voljenu ženu, a nekad su to laži koje skrivaju ozbiljne probleme u vezi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025