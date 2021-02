Ako perfekcionizam suptilno ometa vaš uspjeh, vrijeme je da naučite kako prestati težiti ka savršenstvu. Često mislimo da će nam pomoći to što želimo samo najbolje stvari i rezultate, no što kada se to pretvori u negativnu kvalitetu koja vas sprječava u postizanju ciljeva i koči vas, kako osobno tako i profesionalno?

POGLEDAJTE VIDEO:

Kad ne možete prihvatiti manje od savršenog i postavljate nerealne profesionalne i osobne ciljeve, onda prelazite na teritorij perfekcionizma. To vam može oduzeti sreću i sposobnost uživanja u uspjehu. Dobra vijest je da možete biti uspješni bez zahtjeva za perfekcionizmom.

Prvo, morate naučiti ovih šest znakova perfekcionizma.

1. Odugovlačenje

Uvijek odgađate stvari iz straha da ih nećete napraviti kako treba ili nemate dovoljno vremena da date sve od sebe.

2. Stalno preispitujete

Uvijek osjećate da možete bolje i kad pogledate svoj posao, vidite samo nedostatke.

3. Osjećate se kao da niste dovoljno dobri

Čak je i vaše najbolje moglo biti bolje. Muči vas da ono što ste napravili nije dovoljno dobro i držite se nerealnih standarda.

4. Doživljavate stalnu tjeskobu i stres na poslu i kod kuće

Bojite se da će vaš šef reći da vaša prezentacija nije bila dovoljno dobra, vaša kuća nije dovoljno lijepa za primanje gostiju ili mislite da niste dovoljno iskusan kuhar. Popis se nastavlja i ne možete uživati ​​u svom uspjehu, zbog stalnog unutarnjeg dijaloga koji vam govori da ste mogli i bolje.

5. Imate negativnu samoprocjenu

Teško prihvaćate komplimente ili ne vjerujete drugima kad vam daju komplimente. Sumnjate u njihovu iskrenost i kažete sami sebi da vi to možete bolje. Vaše samopoštovanje pati zbog vaših nerealnih standarda.

6. Kritični ste prema sebi i drugima

Vaši visoki standardi vode do toga da se razočarate u sebe i druge. Skloni ste fokusiranju na nedostatke i ono što ne funkcionira, umjesto da vidite što vam je dobro pošlo za rukom.

Dakle, sada kad znate da je vaš perfekcionizam problem i da vam stoji na putu do sreće i uspjeha, kako ga promijeniti i modificirati svoje perfekcionističke osobine?

Morate pronaći više ravnoteže kako biste mogli bolje raditi na tome da budete uspješni, a ne perfekcionisti.

Ovih pet stvari trebate naučiti kako biste prestali težiti savršenstvu:

1. Budite svjesni svog unutarnjeg kritičara i negativnih misli

U glavi vam se stalno vrte misli koje govore da vaš posao nije dovoljno dobar i kako biste se trebali poboljšati. Budite svjesni tog glasa, prepoznajte da su to samo misli i podsjetite se da vi birate ono u što želite vjerovati.

2. Zamijenite negativne misli racionalnim

Stvorite popis pozitivnih misli, poput: 'Trudim se i radim najbolje što mogu. Moje najbolje je dovoljno dobro, ljudi cijene moj trud. Bolje je dovršiti ovaj zadatak nego da se samo brinem oko njega.'

Ponavljanje takvih pozitivnih misli pomaže preoblikovanju mozga i razbijanju navike perfekcionizma.

3. Usredotočite se na to kako se želite osjećati

Želite li se osjećati tjeskobno i stresno s perfekcionističkim idejama? Ili želite imati ravnotežu u svom životu i biti opušteni? Umjereno pristupite svojim ciljevima.

Način razmišljanja o osobnom rastu može vas potaknuti da prihvatite da se neprestano poboljšavate i rastete. Stvari ne moraju biti savršene da biste mogli uživati.

4. Počnite uviđati što ide u dobrom smjeru i usredotočite se na pozitivne aspekte

Umjesto da na svoj posao gledate kritičkim okom i uočite nedostatke, izazovite se da zastanete i potražite ono na što ste ponosni i što ste postigli. Cijenite ono što ste dobro napravili i pozitivno se odnosite prema svom poslu.

Preusmjeravanje fokusa s kritičke na pozitivniju procjenu može promijeniti vaše osjećaje prema samom sebi i vašem poslu.

5. Zapamtite da kritiziranje ne djeluje

Vaš mozak kritiku doživljava kao prijetnju vašem opstanku. Stoga je neučinkovita kao alat za učenje. Manje je vjerojatno da ćete promijeniti svoje ponašanje zbog toga.

Izmjena vaših perfekcionističkih osobina može imati pozitivan utjecaj na vašu psihu i emocionalnu dobrobit. Kognitivno-bihevioralna terapija može biti vrlo učinkovita i može vam pomoći da gledate na iracionalne misli i promijenite ih u zdravije i pozitivnije misli, piše terapeutkinja Monica Ramunda za Your Tango.