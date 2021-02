Prije nego što se prijavite za posao, vjerojatno prvo pročitate oglas koji uključuje nepotreban niz fraza i nejasnih izjava o poslovnim misijama poput 'Tražimo inicijatora koji može dobro raditi pod pritiskom u brzom okruženju.'

Te uobičajene fraze u oglasima mogu nehotice otkriti puno o prioritetima tvrtke, njezinom idealnom kandidatu za posao i o tome kakav tip osobe će odgovarati ovakvoj organizaciji. Evo kako regruteri za posao traže da ih dekodirate:

1. 'Dinamično okruženje'

Specijalistica za traženje poslova Melanie L. Denny kaže da je ova fraza u biti šifra za veliko poslovno opterećenje.

- Ta fraza obično znači da ima puno posla i da se stvari uvijek brzo odvijaju, vjerojatno su i pod stalnim kratkim rokovima pa budite spremni za brz rad. Morat ćete brzo učiti i brzo raditi, a vaš posao može biti ugrožen ako ne budete mogli pratiti - upozorava.

2. 'Samoinicijativan'

Zahtjev za samoinicijativnošću mogao bi značiti da ćete dobiti jako malo obuke i da ćete vrlo brzo morati svoj posao samostalno i brzo obavljati.

- Ovo bi se moglo smatrati crvenom zastavom za nekoga tko je relativno nov u toj vrsti posla jer neće imati puno vremena da sve nauči. Ali je idealno za vođu koji ima slično iskustvo i spreman je izvršiti svoje ideje s malo ili nimalo vodstva - rekla je Denny.

3. 'Fleksibilnost'

- Ponekad će potencijalni poslodavac reći da žele da budete fleksibilni, ali više se radi o kompromisu nego o fleksibilnosti - rekla je Ashley Watkins, trener za karijere i napredovanje u poslu.

- A kad kažem kompromis, mislim da ste uvijek na gubitnoj strani tog kompromisa, što znači da ćete učiniti sve što oni zatraže, jer ste fleksibilni - upozorava.

Jedan od načina da pojasnite što njihova verzija fleksibilnosti zapravo znači jest pitati ih 'Kako se očekivalo da će osoba koju zamjenjujem biti fleksibilna' rekao je Watkins.

4. 'Neograničeni plaćeni godišnji odmor'

Iako super zvuči, ova fraza u biti šalje poruku da vaši nadređeni smatraju da ste odrasla osoba i da ćete se skladu s tim ponašati, pa da nećete uzeti mjesec dana godišnjeg u komadu, pogotovo ne prve godine.

Kod ovakvih stvari dobro je informirati se o tome kolike godišnje odmore uzimaju vaši kolege, u kojem dijelu godine, te u kojem dijelu godine u vašem sektoru ima najviše posla.

5. 'Konkurentska plaća'

Kad na popisu poslova vidite frazu 'konkurentna plaća', to ne znači da ne možete pregovarati o svojoj plaći, rekla je Diana YK Chan, regruter i trener za razvoj karijera.

- Imam puno klijenata koji prate analize plaća u sektoru i onda si misle, 'OK, to je moj plafon?. To je krivo. Ako imate više iskustva i nudite nešto čega nema puno na tržištu vaše pregovaračke moći će porasti i tu bi se ljudi trebali čvrsto postaviti i pregovarati za bolje uvjete - objasnila je.

- Kako biste dobili jasnu sliku što je poslodavac mislio s tom frazom na razgovoru za posao pitajte koliki je raspon plaća u tvrtki - rekla je Chan.

6. 'Različita zaduženja'

Denny smatra da će se od vas očekivati da radite različite zadatke, koje generalno nisu u sklopu vašeg posla. To tumačenje može biti pojačano frazom 'i drugi zadaci prema potrebi' koja se pojavljuje negdje drugdje u oglasu za posao piše Huffington Post.

- Ovo bi se moglo smatrati crvenom zastavom za kandidata koji cijeni strukturu unaprijed određenog skupa odgovornosti i ne želi biti razvučen mnogobrojnim zadacima - rekla je i dodala da za ljude koji vole dinamičan posao i stalne promjene da bi ovo mogao biti idealna posao za njih.

7. 'Dobro podnosi pritisak'

Vrlo vjerojatno ćete imati puno projekata i zadataka odjednom, kratke rokove koji uopće neće biti realni, a vodstvo tvrtke je toga svjesno i stoga traži ljude koji to mogu podnijeti.

- Većina ljudi na ovakvim poslovima izdrži godinu - dvije, a rijetko tko napreduje - objašnjava.

Da biste uspjeli u ovom okruženju, morate prihvatiti nesavršenost, jer 'morat ćete proizvoditi stvari na osrednjoj razini i biti u redu s tim' - dodao je Tejal Wagadia, viši stručnjak za traženje talenta u tvrtki MST Solution.

8. 'Strastveni'

Strast ne znači da morate biti iskreno entuzijastični prema poslu, ali morate doći na intervju pripremljeni da pokažete svoju stručnost u toj temi, objašnjava Wagadia.

- Čak i ako niste strastveni, napravite dovoljno istraživanja koja pokazuju da ste jako zainteresirani za taj posao - dodala je.

9. 'Problem Solver'

Ako vidite ovu frazu u oglasu za posao, vjerojatno ćete čuti pitanja na intervjuu poput 'Recite mi o vremenu u kojem ste trebali prilagoditi strategiju' ili bilo koje drugo pitanje koje traži da objasnite svoj proces rješavanja problema na poslu, rekla je Chan.

Napomenula je da ako vidite ovu vrstu standardnog zahtjeva, trebali biste predvidjeti koji su izazovni problemi s kojima se suočava poslovna uloga za koju ste se prijavili i biti spremni objasniti kako biste riješili potencijalne probleme.

10. 'Nindža', 'Rock zvijezda', 'Jedi', 'Guru' i ostali super nazivi

- S ovim otmjenim naslovima postoji određena razina stručnosti i očekivanja da ćete znati što radite i da znate kako to učiniti. Ali često su ta očekivanja nerealna - rekao je Wagadia.

Ako vas ove fraze odbijaju, niste jedini. Istraživanje je pokazalo da fraze poput 'nindža', koje sugeriraju agresivnog stručnjaka u svom području, mogu biti glavni razlog zašto se žene rijetko javljaju na takve oglase.

Ovi neodređeni naslovi superzvijezda također mogu biti pokazatelj da tvrtka ne zna što želi.

- Kod većina poslova, ako ne možete definirati u lako razumljivih 5-7 rečenica što se na njima radi, ne znate što treba raditi - rekao je Wagadia.