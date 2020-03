Pet alarmantnih znakova koji mogu dovesti do raskida braka

Ponekad je teško procijeniti hoće li brak potrajati ili ne, ali oni razvedeni kažu kako je najgore od svega ignorirati znakove za uzbunu. Oni nisu nevidljivi, samo ih se ne smije ignorirati i treba reagirati na vrijeme, piše Reader's Digest.

1.Alarm broj jedan: 'Izgubio sam glas u vezi'

Ljudi se u braku svađaju oko svega, bilo to važno ili ne. Tako nakon nekog vremena, ljudi odustanu i prestanu međusobno komunicirati čak i oko bitnih stvari, jer se više jednostavno ne žele svađati. Tada dolazi do pucanja.

Terapeuti se slažu da je komunikacija ljepilo koje drži vezu. Parovima kojima je teško razgovarati o važnim temama, a da se pritom ne svađaju, teže je ostati zajedno. Svi parovi moraju naučiti kako dobro komunicirati i to je najvažnije. Zajednički trebaju pronaći na koji način će komunicirati probleme i nastojati se međusobno razumjeti.

2. Alarm broj dva: 'Prestao me zvati imenom'

- Znak da smo suprug i na dobrom putu prema razvodu je njegov neugodan način izražavanja. Umjesto da me zove imenom govorio je 'ona'. To sam shvatila tek kad smo već sklopili brak i shvatila sam da sam pogriješila s tim što sam se udala - kaže Susan Helene Gottfried.

Nedostatak poštovanja problem je koji razdvaja parove, smatraju bračni savjetnici. Međusobno poštovanje je važan aspekt zdravog braka. Važno je doći do srži problema koje je uzrokovalo takvo osjećanje.

3. Alarm broj tri: 'Shvatili smo da imamo različita očekivanja'

- Nakon nekoliko mjeseci braka, moj sada već bivši suprug počeo je inzistirati da radim više toga što je on smatrao da supruge 'trebaju' raditi. Prije toga nikada nismo pričali o tome i nisam to mogla vidjeti sve do onog dana kada smo uplovili u bračnu luku - kaže Tara Eisenhard, savjetnica za razvod i autorica knjige D-Word.

Da biste uspješno komunicirali, morate biti i dobar slušatelj. Neostvarena očekivanja se često događaju jer se o njima uopće ne razgovara.

4. Alarm broj četiri: 'Moja supruga mi je prestala govoriti 'hvala'

- Moja supruga prestala je cijeniti ono što radim za nju. Donosio sam joj kavu u krevet svake subote i nedjelje ujutro i mislim da se nakon nekog vremena naviknula. Počela me uzimati zdravo za gotovo i boljelo je. Od tog trenutka znao sam da nećemo uspjeti - kaže Evan Bradshaw.

Foto: Dreamstime

Zaboraviti cijeniti supružnika jedno je od uobičajenih ponašanja koje sabotira odnose. Kada ljudi prestanu obraćati pažnju i prestanu primjećivati ​​supružnika, veza samo ide nizbrdo.

5. Alarm broj pet: 'Moj suprug nije htio riješiti pitanja iz prošlosti koja su štetila našem braku'

- Moj bivši suprug, koji je odrastao s ocem alkoholičarom, imao je mnogo neriješenih pitanja. Često je imao napadaje bijesa. Njegova razina anksioznosti, depresije i niskog samopoštovanja uništavali su nam odnos. Cijelo vrijeme sam strepila te sam i ja sama postala tjeskobna. On nije htio raditi na tome, a ja sam se umorila od pokušaja nagovaranja - kaže Stephanie Dandrio.

- U ovakvim situacijama oba partnera moraju biti spremna raditi na tome da se riješe problema iz prošlosti. Kako bi krenuli dalje ta pitanja se moraju riješiti - kaže Rudi Rahbar, klinički psiholog.

