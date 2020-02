Znanstvenici dokazali kojih 13 stvari unosi sreću u brak i vezu

Romantične veze su izazovne, zbunjujuće, uzbuđujuće i nagrađujuće. Ponekad su sve to istovremeno, piše Businessinsider.

Stoga se mnogi nađu pred dilemom trebaju li u vezu krenuti polako, ili uskočiti bez kočnica. Može li situacija u spavaćoj sobi biti ista i nakon nekoliko godina zajedničkog života? Što se dogodi ako jedan partner poželi sav novac predviđen za zajednički odmor potrošiti na Bitcoine, dok drugi samo želi na ljetovanje? Odgovori na ta pitanja često nisu jednostavni, no znanost ima rješenje. Sudeći prema istraživanjima, najsretniji su parovi koji rade sljedeće:

Foto: Dreamstime

1. Ne komuniciraju SMS porukama

Iako se čini očito, studija iz 2013. godine koju su proveli na Sveučilištu Birgham Young pokazala je da ljudi koji se ne svađaju SMS porukama, ne ispričavaju se porukama niti odlučuju kroz poruke imaju bolje romantične veze. Kad je riječ o velikim odlukama, nemojte dopustiti da emotikoni zamijene stvarna lica.

2. Nemaju djece

Djeca ispunjavaju život, no istovremeno su pakao za romantičnu vezu. Brojne studije, uključujući i istraživanje iz 2014. godine, pokazale su kako su u dugoročnim vezama parovi bez djece sretniji od onih s djecom. To ne znači da ste nesretni ako imate djecu, nego samo da je u toj situaciji normalno da se ponekad ne osjećate sretno. Mnogi parovi sami sebi stvaraju pritisak da se moraju osjećati savršeno ispunjenima kad jedanput dobiju ono što su htjeli, a to je trajna veza s djecom. No stvarnost je da djeca u vezu donose veliki stres.

Foto: Dreamstime

3. Imaju prijatelje u braku

Ako se u prosjeku družite s petero ljudi, velika je vjerojatnost da ste u braku kao i oni. Studija Sveučilišta Brown navodi kako postoji 75 posto šanse da ćete se razvesti ako su se razveli bliski prijatelji ili rođaci. Ako je pak prijatelj bliskog prijatelja također na putu da se razvede, mogućnost da ćete se i vi razvesti je 33 posto.

- Smatramo da je briga o zdravlju prijateljeva braka istovremeno i briga o trajanju vlastite bračne zajednice - kazali su autori studije.

4. Svađaju se u početku, ali ne i poslije

Psiholozi poput Herba Goldberga tvrde kako je naša ideja o vezi izvrnuta - želimo da u početku stvari idu bez teškoća, a da će se problemi i konflikti pojaviti kasnije. Goldberg smatra kako parovi trebaju imati težak i konfliktan početak kako bi odmah riješili nedoumice, a zatim s veseljem očekivati sretnu zajedničku budućnost bez trzavica. S tim se slažu i istraživanja, poput onog koje su provodili na Floridi. Tvrde kako su parovi koji su si na početku veze dopustili otvorenu ljutnju i svađu dugoročno sretniji zajedno. James McNulty, voditelj istraživanja, smatra kako je za opstanak veze zdravije riješiti nesuglasice i neugodna pitanja na samom početku.

Foto: Dreamstime

5. Najmlađe i najstarije dijete

Iako se na prvu čini manje važnim, znanstvenici tvrde kako je za opstanak veze bitna komponenta i to koje ste dijete po redu u obitelji vi i vaš partner. Naime, najsretniji su parovi koji čine kombinaciju najmlađeg i najstarijeg člana obitelji. Dakle, ako ste vi najmlađa kći, najbolje ćete se slagati sa najstarijim sinom. Smatraju da je razlog činjenica kako se najmlađe dijete naviklo da o njemu brinu drugi, dok je najstarije dijete ono koje najčešće brine o drugima, pa je to dobitna kombinacija.

Foto: Dreamstime

6. Zna se tko radi koje kućanske poslove

Studija UCLA-a iz 2013. godine pokazala je da su sretniji parovi koji dijele kućanske poslove. Pritom, vrlo je važno da su definirali odgovornosti i podijelili poslove jer su ljudi u takvoj vezi zadovoljniji. Drugim riječima, kad znate što se od vas očekuje i što morate napraviti, zadovoljniji ste sami sa sobom i sa bračnim partnerom. Zato je dobro na samom početku zajedničkog života porazgovarati o tome što će tko raditi u kućanstvu.

7. Ako ste gay

Studija iz 2014. godine tvrdi kako su istospolni parovi sretniji i pozitivniji u vezi od heteroseksualnih parova. U heteroseksualnoj vezi parovi imaju manje vremena jedni za druge, slabije komuniciraju i nerijetko ne dijele zajedničke interese. S druge strane, kod heteroseksualnih parova sretniji su oni u kojima je jedan partner feminist. Istraživanja su pokazala da muškarci i žene sa feminističkim partnerima više uživaju u svojim vezama.

Foto: Dreamstime

8. Ako je supruga atraktivnija

Razina atraktivnosti između dvoje ljudi dugo je tema istraživanja, a studija objavljena u časopisu Journal of Personality and Social Psychology tvrdi da su sretnije veze u kojima suprug smatra da je njegova žena ljepša od njega. U takvim su vezama sretnije i supruge. Sukladno tome, ako muškarac smatra da je on atraktivniji, par je manje sretan.

Foto: dreamstime

9. Najbolji ste prijatelji

The National Bureau of Economic Research proveo je studiju koja je pokazala da brak općenito vodi do većeg životnog zadovoljstva, ali da ljudi u braku žive gotovo dvostruko sretnije od drugih parova ukoliko partnera smatraju najboljim prijateljem.

- Ono što me zaintrigiralo u istraživanju je rezultat koji me naveo da drugačije promišljam o braku. Možda je prijateljstvo zaista najvažnije i zbog njega uspijemo preživjeti dan - kazao je voditelj istraživanja John Helliwell.

10. Imate puno zajedničkih prijatelja

Facebook je 2013. godine objavio izvješće u kojem su analizirali navike 1,3 milijuna korisnika. Među ostalim, bavili su se pitanjem romantičnih veza. Zaključili su kako je najmanja vjerojatnost da će se raspasti veze onih ljudi čija se prijateljstva na društvenim mrežama preklapaju, osobito ako ta bliskost uključuje "socijalnu disperziju", odnosno situaciju u kojoj jedan partner uvodi drugog u svoj krug prijatelja. Najviše sreće, dakle, donosi situacija u kojoj svatko ima svoj krug prijatelja, a istovremeno se među njima mnogi preklapaju.

Foto: Dreamstime

11. Trošite novac na isti način

Parovi se najčešće svađaju oko seksa i oko novca. Kad je riječ o novcu, psiholozi i sociolozi su već ranije primijetili da ljude najčešće privlače oni koji novac troše drugačije od njih. One koji vole trošiti obično privlače škrtiji ljudi i obrnuto. Na Sveučilištu u Michiganu 2009. godine su proveli studiju koja se slaže s tim navodima. Kažu kako oženjeni i neoženjeni parovi osjećaju privlačnost prema ljudima koji novac troše drugačije od njih i to je najčešće uzrok razdora u vezama. Najsretniji su oni parovi koji novac troše na slične stvari, bez obzira je li riječ o štednji ili ugađanju svojim željama.

Foto: Dreamstime

12. Seksate se najmanje jedanput na tjedan

Najbolji statistički pokazatelj važnosti seksa u vezi jest studija iz 2004. godine koja je pokazala da ukoliko seksualne odnose umjesto jedanput na mjesec imate jedanput na tjedan, oba partnera osjećaju zadovoljstvo kao da su zaradili dodatnih 400.000 kuna na godinu. Naziv studije je Novac, seks i sreća, a proveli su je na uzorku od 16.000 odraslih Amerikanaca. Glavni zaključak je da seksualno zadovoljstvo ima velik utjecaj na sreću.

Foto: dreamstime

13. Slavite uspjehe

Svi koji su bili u vezi dobro znaju koliko je važno slaviti uspjehe partnera kao zajedničke. Studija iz 2009. godine koju je objavio časopis Personality and Social Psychology pokazala je da kad partneri slave uspjehe životnih suputnika kao da su vlastiti, na taj način donose radost u vezu. Rečenica "U dobru i u zlu" ponekad se brzo zaboravi, a zapravo je posve istinita. Nema ništa što čovjeka ispunjava bolje od činjenica da živi s partnerom koji je entuzijastičan i uvijek na vašoj strani.

