'Razvela sam se od supruga nakon 30 godina braka, evo što želim da moji prijatelji znaju'

Frances je iz generacije baby boomera te je odrasla u konzervativnoj obitelji koja je vjerovala da je brak trajan, a razvod sramotan, bez obzira na sve. Otkriva da je u brak ušla osjećajući doživotnu obavezu.

- Imali smo djecu, znali smo biti jadni, bili smo zajedno desetljećima. Na koncu smo se razveli nakon 30 godina. Ljudi koji se razvode nakon 25 godina ili više, nalaze se u neobičnom 'klubu'. Prijatelji i okolina su često iznenađeni i znatiželjni zašto se to događa i kako to izgleda - priča Frances Patton.

Ljudi su, bez sumnje, bili iznenađeni njihovim razvodom.

- Rekla sam samo najbližima i držala se podalje od društvenih mreža. Stoga su moji stari prijatelji sigurno bili šokirani jer su se glasine ipak ubrzo proširile. U početku sam bila previše emotivno krhka da bi mogla podnijeti negativne reakcije - prisjetila se.

Sada, tri godine nakon rastave i dvije godine nakon razvoda, konačno je spremna progovoriti o svemu jer nisu svi brakovi sretni.

- Razvela sam se nakon 30 godina braka i voljela bih da moji prijatelji razumiju ovih 9 stvari - ispričala je.

1. Neću ljudima govoriti zašto smo se razveli

Ističe da neće napadati bivšeg, svađati se na društvenim mrežama ili javno reći bilo što što bi povrijedilo djecu. To ne ostavlja puno za reći, stoga bira šutnju.

2. Osjećati se bespomoćno kada je riječ o tome što će netko drugi misliti

- Budući da ne mogu reći detalje, ne mogu se braniti niti pokušati pridobiti vas na svoju stranu. Neki od vas će stati na moju stranu, a drugi neće i to boli - iskrena je.

3. Razlaz je zapravo bio dosadan

Nije bilo preljuba, nasilja i zlouporabe alkohola ili droga. Bilo je to dvoje ljudi s manama koji su učinili koliko su mogli, ali ipak na koncu nisu uspjeli u braku. Ako čujete nešto mnogo dramatičnije od toga, ili je to glasina ili su to krive informacije.

4. 'Pitam se koliko ste iznenađeni našim razvodom'

- Većina mojih prijatelja rekla mi je da smo uvijek izgledali kao sretan par. Nismo pokazivali naklonost niti pokušavali djelovati sretno pred drugima; samo nismo vikali niti se svađali u javnosti. Zapravo, prilično smo se ignorirali kad su ljudi bili u blizini. Dakle, znakovi su bili tu, ali vjerojatno niste primijetili našu unutarnju bijedu - ispričala je Frances.

Ujedno smatra da je netko ipak mislio o njima kao o paru koji će se razvesti, no nije spremna to nikog pitati, boji se saznati istinu.

5. Bila je to mučna odluka

- Možda ste bili iznenađeni, ali mi nismo. Borili smo se privatno više godina - desetljeća - nego što želim priznati. Ono što niste vidjeli bili su beskrajni sastanci bračnog savjetovanja koji nisu donijeli promjenu, stoičke odluke da se izdrži, ogromna bespomoćnost, uplakani sati, vaganje opcija, sveobuhvatni strah od nepoznatog - iskrena je.

Nisu lako odustajali, borili su se, no na koncu su ipak odustali.

6. 'Ne kažem da sam sve napravila kako treba'

Radila sam greške, povrijedila ljude više nego sam shvatila, ali učim i dalje rastem, smatra Frances.

7. Njezin je najveći strah da će je ljudi i prijatelji osuđivati

- Ako ste prošli kroz to, vjerojatno razumijete zašto je došlo do razvoda. Ipak, brinem se da će ljudi u prekrasnim vezama, koji su uvijek uspjeli riješiti svoje probleme, pretpostaviti da bi se svi parovi trebali slagati ako pokušaju. Brinem se da bi me ljudi u teškim vezama, koji škrguću zubima i ostaju zajedno, mogli osuđivati ​​što sam odustala - komentira.

8. 'Borim se s raznim osjećajima o braku i razvodu'

Najviše žalim što našu djecu stavljam kroz bol lošeg braka. Borim se s osjećajem neuspjeha. Pitam se jesam li doista učinila sve što sam mogla da ostanemo zajedno ili sam nešto propustila.

Osjećam se krivom jer ne dajem više i ljuta sam jer žrtvujem previše sebe za premalo zauzvrat. Osjećam se slomljeno u duši, jer sam imala toliko vjere toliko dugo, a ništa se nije dogodilo.

Frances se osjeća krivom jer zaljubiti se i izabrati nekoga za svoju srodnu dušu i životnog partnera nije poput odabira traperica, dolazi iz dubine osobe, istaknula je.

- Što to govori o meni? Da sam napravila nepopravljivu pogrešku odlučivši se udati za nekoga tko zapravo nije pravi za mene? Da sam više od tri desetljeća davala sve od sebe i na koncu odustala u 50-tima? - pita se.

S druge strane, ponosna je na sebe što je uspjela i što je napravila taj izbor te se osjeća slobodno.

- Imam više od 50 godina, ali imam još puno života ispred sebe, a život je dobar. Prvi put sam sretna - rekla je Frances.

9. 'Očajnički želim opravdati svoje odluke, ali pokušavam to ne učiniti'

- Sve u meni želi da shvatiš da sam 'u pravu' i da sam dobra osoba. Ali dovoljno sam stara da se pitam je li to uopće istina. Dala sam sve od sebe, no imam više mana nego sam mislila - kaže.

Razvod nakon 30 godina znači da dovodite u pitanje cijeli svoj život i cijelo svoje biće. Što je još gore, u ovim godinama iza vas je toliko toga što se ne može poništiti, ljudi koje ne možete ne povrijediti.

- Zastrašujuće je suočiti se s time koliko sam manjkava, pronaći hrabrost da se suočim sa svojim pravim ja je kao da padam u rupu ne znajući imam li gdje sletjeti. Otkrivam da sam u pravu i da sam u krivu i da sam zeznuta. Ali mogu učiniti ono najbolje i nekako je u redu znati da još uvijek vrijedim kao osoba. Nitko drugi nije bio uz mene u mojim privatnim trenucima nesreće i odluke. Nebrojeno puta sam preispitivala svoje izbore i konačno počinjem prihvaćati sebe i svoju situaciju. Sretna sam, a nadam se da je i moj bivši zaključila je, piše Yourtango.