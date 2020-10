Samo nekoliko mjeseci kasnije svi su spomenuti simptomi potpuno nestali, a njegov se \u017eivot promijenio nabolje. Kako se to dogodilo? Kako je tako brzo preokrenuo svoje zdravlje? Pa, prema Adamsu, bile su potrebne neke promi\u0161ljene prilagodbe na\u010dina \u017eivota.

<p>Da danas pogledate Erica Adamsa, vidjeli biste savršeno zdravog čovjeka - u svom uredu ima sobni bicikl; napisao je 'Zdravo', knjigu o zdravlju i prehrani ispunjenu ukusnim receptima na biljnoj osnovi, a prepun je energije i izgleda odlično.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Znakovi dijabetesa</p><p>No, u 2016. godini njegovo zdravlje je imalo potpuno drugačiju sliku: Dijagnosticiran mu je dijabetes tipa 2 nakon što je bio podvrgnut kolonoskopiji zbog intenzivnog čira na želucu. Izgubio je vid na lijevo oko, a polako ga je gubio na desnom. Imao je oštećenje živaca u rukama i nogama, nije mogao osjetiti desnu nogu. Drugim riječima, bio je u vrlo kasnoj fazi ozbiljne dijagnoze - njegov je liječnik čak otkrio da su mu neke krvne pretrage indicirale gotovo komatozno stanje. </p><p>Samo nekoliko mjeseci kasnije svi su spomenuti simptomi potpuno nestali, a njegov se život promijenio nabolje. Kako se to dogodilo? Kako je tako brzo preokrenuo svoje zdravlje? Pa, prema Adamsu, bile su potrebne neke promišljene prilagodbe načina života.</p><p>- Bez obzira imate li 8 ili 80 godina, možete biti osoba koja želite čineći zdrave korake naprijed - kaže Adams za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-jumpstart-your-health-right-now-from-eric-adams">mbg</a>.</p><p>Pet koraka Adamsa za prekretanje zdravstvene situacije:</p><h2>1. Sredite prehranu</h2><p>Adams smatra da je najbolji način za bolje zdravlje i bolji izbor hrane. </p><p>- Izvor mladosti nalazi se u vašem hladnjaku, tu morate započeti - kaže on. Prije vlastitog poziva za buđenje, pržena i brza hrana bili su temelj Adamsove prehrane. Rafinirani šećer, sol, prerađena masnoća - tanjur mu je bio pun nezdravih proizvoda.</p><p>- Nisam shvatio da se polako trujem. Počeo sam čitati deklaracije na hrani - kaže.</p><p>Ako ćete poslušati jedan savjet s nevjerojatnog Adamsovog zdravstvenog puta, neka to bude to: provjerite deklaracije i osvijestite što jedete.</p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="719154"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="719154" model="content.article" modelid="719154" pk="719154" render="server" src="" title="Prepoznajte razliku: Kod prehlade se stanje pogoršava postupno, a kod gripe naglo" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>2. Razmislite o jelu na biljnoj bazi</h2><p>- Tri tjedna nakon uzimanja cjelovite, biljne hrane moj vid se vratio. Tri mjeseca kasnije kolesterol mi se normalizirao, krvni tlak normalizirao, smršavio sam 15 kilograma. Ujutro bih se probudio i osjećao sam se dobro - kaže Adams. </p><p>To je nevjerojatna zdravstvena priča, a fokusira se na cjelovite biljne namirnice. Velik broj oboljelih od dijabetesa uspjeli su 'srediti' svoju bolest ili je barem držati pod kontrolom zahvaljujući njoj.</p><p>Čak je i Adamsova majka mogla vidjeti impresivne rezultate: 'Moja mama ima 80 godina, 15 godina dijabetes i 7 godina uzima inzulin. Pridružila mi se u mojoj biljnoj prehrani, a devet mjeseci kasnije prestala je uzimati inzulin, kaže on.</p><p>To ne znači da uopće ne možete uživati ​​u životinjskim proizvodima ako ih možete tolerirati. Razmislite samo o tome da barem učinite biljnu prehranu zvijezdom vašeg tanjura. Prema Adamsu, koristi ima na pretek.</p><h2>3. Vježbajte kad možete - kad god možete.</h2><p>Adams je veliki zagovornik termogeneze, aktivnosti bez vježbanja (NEAT), koja se odnosi na iskorištavanje vaših svakodnevnih pokreta i njihovo pretvaranje u vježbanje.</p><p>Vježba ne znači samo da imate članstvo u teretani, kaže.</p><p>- Siđite jednu stanicu ranije s podzemne željeznice da biste dodatno hodali; u uredu imajte pilates loptu ili sobni bicikl, prošećite do i sa posla; napravite sastanke u šetnji. Radi se o kreativnosti. Potrudite se uklopiti neke dodatne vježbe u dan - ističe.</p><p>Što se tiče često citiranog opravdanja nedostatka vremena za vježbanje, Adams iznosi važan protuargument: 'Nemate vremena da to ne učinite. Ili ćete kontrolirati svoje vrijeme, ili će bolest kontrolirati to za vas '.</p><h2>4. Priprema obroka</h2><p>Priznajemo, davanje prioriteta zdravim izborima može biti teško, pogotovo ako niste sigurni odakle započeti ili vas zastraši postupak kuhanja.</p><p>Zbog toga Adams voli pripremati hranu i jelovnik te to čini početkom tjedna, jer to sve čini jednostavnijim. Osim toga, ako jelovnik zapišete i na vrijeme nabavite potrebne namirnice, puno je vjerojatnije da nećete odstupati od zdrave prehrane.</p><h2>5. I psiha je važna</h2><p> Vizualizacija je najmoćnije psihološko oruđe koje postoji. Stvorite jasnu sliku svojeg cilja i idealnog života te joj se vraćajte iznova i iznova, sve dok ne ostvarite ciljeve. Ako ste bolesni, zamišljajte se zdravima. Okružite se pozitivnim ljudima, koji su sretni i optimistični. Možete se ugledati na njih, a neizbježno će vam prenijeti svoju životnu energiju i nepresušan optimizam, što će se pozitivno odraziti na vaš život, a osobito na zdravlje. </p>