Ojačajte imunitet uz 5 najboljih eteričnih ulja: Pomažu kod kašlja, sluzi i virusnih infekcija

U difuzer nakapajte šest do sedam kapi ulja. Ako ga nemate, ulje možete nakapati i u maramicu pa je ostaviti blizu mjesta gdje sjedite i radite ili ga direktno udisati

Eterična ulja mogu biti vrlo korisna u borbi protiv prehlade i gripe, i to u fazi prevencije, kada pomažu u podizanju otpornosti organizma protiv mikroorganizama i suzbijanju stresa koji je često glavni 'okidač' za pad imuniteta, kao i nakon što smo se razbolili, za ublažavanje simptoma, ističe aromaterapeutkinja Ivana Jelisavčić.

Dodaje kako ih možemo koristiti pomoću inhalacija, narukvica, sprejeva, kupki i masaža. Uoči zime dobro je nabaviti difuzer koji možemo staviti u prostor u kojem boravimo i namjestiti ga tako da otpušta miris, koji će isparavanjem pročišćavati zrak te pridonijeti tome da se oslobodimo stresa.</p><p>U difuzer možete ukapati 6 do 7 kapi pojedinačnog ulja, ili kombinirati dvije vrste, s tim da ukupna količina ne bi trebala prijeći spomenutu.</p><p>- Za ovu namjenu korisno je ulje tamjana, eukaliptusa, ravensare, širokolisne lavande, čajevca i paprene metvice – kaže aromaterapeutkinja. Ako nemate difuzor, nekoliko kapi ovih ulja možete nakapati i u običnu maramicu i izravno udisati, tako što ćete ju ostaviti u blizini mjesta gdje sjedite ili radite. Ulje eukaliptusa ili čajevca možete koristiti i za čišćenje površina u kuhinji, na radnom stolu i slično, najbolje tako da izradite sprej za prostor.</p><p>- U bočicu s raspršivačem dodamo destiliranu vodu i u nju nekoliko kapi eteričnog ulja. Povremeno poprskajte prostor oko sebe, te ponavljajte kad miris ispari – savjetuje Ivana Jelisavčić. Površine koje želite očistiti također lagano poprskajte, pa ih prebrišite suhom krpom.</p><p>Za podizanje imuniteta vrlo je korisno povremeno si priuštiti toplu kupku s dodatkom eteričnih ulja, ili masažu nekim od baznih ulja kojima ste dodali kombinaciju onih koja djeluju ljekovito, ističe i aromaterapeutkinja <strong>Katica Wolf</strong>, što će pridonijeti tome da otpustite stres i ojačate organizam.</p><h2>Top 5 ulja za jačanje imuniteta i ublažavanje simptoma prehlade i gripe</h2><p><strong>1. Tamjan (Boswellia carterii)</strong></p><p>Eterično ulje tamjana sadrži alfa-pinen, koji pomaže kod smanjenja stvaranja sekreta kod infekcije respiratornog trakta.</p><p><strong>2. Širokolisna lavanda (Lavanda latifolia)</strong></p><p>Sadrži linalol, koji pospješuje opuštanje dišnih putova, te borneol i alfa-terpineol, koji imaju antibakterijsko djelovanje. Također, djeluje stimulirajuće, pa pomaže protiv umora i iscrpljenosti.</p><p><strong>3. Paprena metvica (Mentha piperita)</strong></p><p>Djeluje antibakterijski i antivirusno. Pomaže kod sinusnih glavobolja, a najjednostavnije si možete pomoći tako da kap ulja kapnete na rupčić i lagano udahnite nekoliko puta. Možete ga imati pri ruci i ponoviti po potrebi.</p><p><strong>4. Bor (Pinus pinaster)</strong></p><p>Djeluje protuupalno, olakšava težak kašalj te eliminira sluz iz dišnog sustava. Ublažava simptome mentalne i fizičke iscrpljenosti te glavobolje koje su posljedica prehlade i gripe.</p><p><strong>5. Ravensara (Ravensara aromatica)</strong></p><p>Ravensara je eterično ulje jakog antivirusnog djelovanja. Koristi se kod kod prvih simptoma gripe i virusnih oboljenja, za prevenciju pogoršanja stanja.</p><h2>Masaža za jačanje imuniteta</h2><p>Pomiješajte 3 kapi eteričnog ulja ravensare, 3 kapi eteričnog ulja čajevca, 3 kapi eteričnog ulja eukaliptusa globulusa i 1 kap širokolisne lavande. Umiješajte to u 20 ml baznog ulja lješnjaka, pa tom mješavinom mažite slabinski dio leđa 3 puta na dan tijekom 7 dana zaredom.</p><h2>Kupke za jačanje imuniteta</h2><p>Eterično ulje nikada ne treba dodavati direktno na kožu, niti u kadu s toplom vodom, jer će tako ostati u kapljicama na površini i zalijepiti se za kožu, što može dovesti i do alergijske reakcije, upozorava Katica Wolf.</p><p>Uvijek ih razrijedite, na primjer tako da ih dodate u šaku soli za kupanje, ili u 2 decilitra sojinog ili zobenog vrhnja, koje sadrži prirodni emulgator lecitin. Ne pretjerujte u količini: Za kupku ne bismo trebali koristiti više od 15 do 20 kapi ulja, pojedinačno ili ukupno u kombinaciji više njih. Ako kombinirate više eteričnih ulja, nemojte koristiti više od tri vrste, kaže aromaterapeutkinja.</p><p>U takvoj kupki treba odležati dok je voda ugodno topla, što je otprilike 15-ak minuta.</p><p><b>Inhalacije koje pomažu protiv simptoma bolesti </b></p><p>Kad prehlada ili gripa nastupe, među simptomima su često začepljen nos ili pojačano curenje sekreta iz nosa, glavobolja i kašalj. Dobro je znati da inhalacijom eteričnim uljima te simptome možemo ublažiti, no budite oprezni, upozorava Ivana Jelisavčić. Naime, parna inhalacija može smetati kod astme i kroničnih opstruktivnih plućnih bolesti, pa je u tim slučajevima prije toga dobro potražiti savjet aromaterapeuta, dodaje.</p><p>- Ljudi koji boluju od astme trebaju izbjegavati udisanje eteričnih ulja koja su bogata oksidima, kao što su ružmarin, eukaliptus globulus, ravensara, mirta cineol, kajeput. Također, djeca do sedme godine uopće ne bi se smjela inhalirati, osim preko difuzera, odnosno neizravne inhalacije, upozorava Jelisavčić.</p><p>Evo nekoliko ulja koja mogu biti korisna za ublažavanje kašlja i začepljenog nosa, kao i za masažu kod bolnih mišića kod gripe:</p><h2>Eukaliptus (Eucalyptus globulus)</h2><p>Pomaže pri izbacivanju sluzi kod infekcija dišnog sustava. Korisno je kod začepljenih sinusa i kašlja. Vrlo je snažno, pa treba biti oprezan: Inhalirajte jednom kapi eteričnog ulja u toploj vodi, pa izbacite sekret nakon pet udisaja. Ponavljajte dok ne osjetite olakšanje, savjetuje aromaterapeutkinja.</p><p>Kod bolova u mišićima u vrijeme gripe dvije kapi tog eteričnog ulja ukapajte u žlicu baznog ulja (primjerice bademovog) i utrljajte na bolna mjesta.</p><h2>Čajevac (Melaleuca alternifolia)</h2><p>To je ulje također korisno za inhalaciju kod infekcije dišnih putova. Tri kapi tog ulja nakapajte na maramicu i inhalirajte po tri puta na dan, savjetuje aromaterapeutkinja Ivana Jelisavčić.</p><h2>Kajeput (Melaleuca leucadendron)</h2><p>Odlično je za iskašljavanje i znojenje kod prehlada, suhog i bolnoga kašlja. Kako je puno 'lakše' od eteričnog ulja eukaliptusa, mogu ga koristiti i djeca, naravno – uz stručni savjet aromaterapeuta.</p><p>Kod kašlja i prehlade inhalirajte se s 1-2 kapi tog eteričnog ulja. Pri upali sinusa udišite kroz nos i izdišite kroz usta, a ako je riječ o plućnim infekcijama, postupak je obrnut, savjetuje Jelisavčić. <font face="MS Gothic, serif"> </font></p>