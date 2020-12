Pet načina kako možete vratiti sreću u svoj i život svoje djece tijekom trenutne pandemije

Stalna briga i karantena uzeli su danak i mnogi sve teže pronalaze izvore radosti i zadovoljstva. Djeci je još možda i teže nego odraslima, jer mnoga mogu imati osjećaj kao da im netko 'krade' mladost

<p>Bez dragih prijatelja, druženja i ostalih stvari na koje smo navikli prije pandemije teško je pronaći zadovoljstvo u ovako teškoj situaciji, ali postoje određeni načini na koje možemo vratiti sreću u svoj i živote svoje djece, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/easy-ways-to-help-your-kids-take-back-their-happiness" target="_blank">MBG</a>.</p><p>Evo što roditelji mogu učiniti:</p><h2>1. Budite empatični</h2><p>Vaši tinejdžeri, ali i oni mlađi, vjerojatno imaju osjećaj da je korona stigla samo kako bi im uništila živote, a zbog toga ponekad mogu biti 'nemogući'. Bitno je da ne reagirate preburno na njihove ispade. Pokušajte se 'staviti u njihove cipele' i razumjeti zbog čega im je tako teško. Iskoristite sve načine na koje se inače smirujete kako bi svoje emocije držali pod kontrolom, a onda ćete moći imati i više razumijevanja prema vašem djetetu.</p><h2>2. Ako ste vi OK, i oni će biti</h2><p>Kao roditelji, vi ste model koji vaša djeca kopiraju dok se pokušavaju nositi s teškom situacijom. I vi ste umorni i vama nedostaju prijatelji, nemojte se praviti da je sve u redu. Pokažite svojoj djeci da ste i vi 'od krvi i mesa', podijelite s njima svoje frustracije i brige. U takvom raspoloženju organizirajte kućni party s djecom, plešite, pjevajte, ludirajte se. Uživajte u vremenu koje provodite s djecom, umjesto sa svojim prijateljima.</p><h2>3. Razgovarajte s poštovanjem i mirnim tonom</h2><p>Svi imamo onaj ton glasa, koji se odjednom pojavi kada smo iziritirani i iako ga mi sami često nismo svjesni, drugi ga jako dobro čuju. Pokušajte to osvijestiti i smiriti taj ton što je više moguće te istaknite važnost komuniciranja s poštovanjem. Počnite tako što ćete cijelu obitelj zamoliti da pazi kako se komunicira, a u to uključite i sebe. Na taj način nećete izdvojiti dijete koje možda ima najviše problema sa ispadima i svi ćete zajedno moći raditi na komunikaciji zbog koje će se svi u obitelji osjećati ugodnije. Objasnite djeci da se i vi ponekad mučite sa svojim tonom glasa i recite im kako se vi nosite s tim. Možete odrediti i neku riječ koju članovi obitelji mogu upotrijebiti kada čuju takav ton. S vremenom ćete se svi naviknuti na miran ton razgovora.</p><h2>4. Ističite interese i jake strane svoje djece</h2><p>Osim društva, vašoj djeci vjerojatno nedostaju i njihove aktivnosti, poput sporta, dramske grupe ili sličnog.</p><p>Pokušajte otkriti koji dijelovi njihovih aktivnosti ih posebno vesele i smislite kako bi tako nešto mogli postići i kod kuće. Identificirajte u čemu su vaša djeca posebno dobra i organizirajte aktivnosti u kojima će se istaknuti. To će razbuditi pozitivnu energiju u njima, a tada i u vama.</p><h2>5. Surađujte i odaberite aktivnost koja vam pomaže da se nosite sa frustracijama</h2><p>Svaki dan koji provedete sami ili u kojem imate osjećaj da niste bili produktivni, može biti uzrok razočaranja. Djeci je ponekad teško davati savjete, ali ako im ideju predstavite na zabavan način, možda i uspijete. Pokušajte zajedno smisliti neke aktivnosti koje će veseliti vašu djecu i vas. To može biti više odlazaka u prirodu ili izrađivanje nečega kod kuće. Poanta je da se razvijaju vještine i pronalaze novi interesi te jačaju odnosi.</p>