Sretni, zadovoljni i ispunjeni - to je onaj osjećaj nakon kvalitetnog razgovora s osobom za koju imate osjećaj da je razumjela sve što ste htjeli reći, baš onako kako ste rekli. To ne može svatko, već samo ljudi koji znaju dobro slušati. Takve osobe ne samo da vas čuju, nego i razumiju, za što treba imati neke vještine.

Evo što stručnjaci kažu o tome što čini dobrog sugovornika koji zna slušati:

1. Oni stvaraju osjećaj sigurnosti

Ti ljudi znaju da je temelj svake čvrste veze ili odnosa sigurnost. U suštini, pod tim se podrazumijeva zaštita od rizika, opasnosti ili štete. Sigurnost razgovora njima je na prvom mjestu, tako da ste sigurni da vas neće prosuđivati, ocjenjivati ili čak odbiti svojim negativnim stavovima.

Jednako kao što za čitanje nekog romana trebate odbaciti predrasude (o piscu, vremenu u kojem je pisan, motivu kojim se bavi), tako i uranjanje u slušanje zahtijeva da se potisne potreba za kritiziranjem. To ne znači da se sjajni slušatelji ponekad neće složiti s vama i izreći drukčije mišljenje o temi razgovora, ili ponuditi rješenje koje je uspjelo njihovoj sestri, ali na svoje razgovore primjenjuju Hipokratovu zakletvu: 'Najvažnije je da ne počiniš štetu'. .

2. Veliki slušatelji daju vam jednostavnu potvrdu

Naravno. To ima smisla.Zasigurno.Shvaćam.Sve su to kratke izjave, u dvije, tri riječi najviše, ali su znak da osoba koja vas sluša razumije vaše iskustvo, ili vaše osjećaje, prihvaća ih i smatra ih vrijednima. Fraza potvrđivanja u stilu: 'Naravno da se tako osjećaš', ili 'To definitivno ima smisla', ne mora nužno pretpostavljati da se slušatelj s vama slaže, ali prenosi još nešto veće: Prihvaćanje vaših osjećaja i stavova, čime se dodatno naglašava osjećaj sigurnosti.

3. Dobri slušatelji slijede svoju prirodnu znatiželju

Ovo je zabavni dio slušanja. Umjesto da klimaju glavom i čekaju dok ne dođe red na njih da nešto kažu, sjajni slušatelji koriste svoja razdragana osjetila kako bi pokupiti zanimljive sitnice. Jednostavno slušaju i primjećuju neke usputne komentare ili slučajno ubačene detalje i - pitaju.

Na primjer, prva rečenica koju je proteklog tjedna izgovorio jedan klijent bila je: 'Mislim da su moji problemi započeli kad mi je uprava fakulteta rekla da je to što me netko progonio zapravo moja krivica'. Opa! Rečenice poput ove prepune su značenja, kao što je škrinja s blagom prepuna dragocjenosti.

Otvaranje i kopanje dublje daje vam vrlo vrijedne informacije. Stoga, kad vam mozak počne zujati na naizgled nepristojan komentar, postavljajte pitanja. Pitajte što, kada, gdje, zašto, kako. Pitajte za primjere i detalje. Slijeđenje vaše prirodne znatiželje postavljanjem pitanja ne samo da pokazuje da slušate i zanimate se za stvar, već gotovo uvijek donosi intrigantnu priču i pomaže da se dođe do rješenja.

4. Izvrsni slušatelji slušaju cijelim tijelom

Odgajatelji u vrtićima često primjenjuju nešto što se naziva 'slušanje cijelog tijela'. To ide ovako: Upotrijebite oči za promatranje neverbalnih poruka, mozak za razmišljanje o onome što osoba govori i srce da biste osjetili emocije, dok ostatak vašeg tijela treba šutjeti u miru, da biste iskazali poštovanje prema osobi koja govori.

Mnogi od nas to s vremenom izgube, pogotovo što s vremenom postajemo previše zauzeti. Rezultat toga je da dok slušamo nekoga kraj sebe često pokušavamo raditi još tri stvari odjednom, pa napola slušamo dok obavljamo nešto drugo ili buljimo u zaslon telefona ili računala.

A veliki dio komunikacije odvija se neverbalno, kroz izraza lica, gestu i držanja tijela. Dakle, ako radite nešto drugo, možda ćete propustiti te signale, a usto poslati osobi s kojom razgovaramo poruku da je sjeckanje mrkve ili praćenje vijesti na ekranu jednako važno kao i ono što nam žele reći.

Da, suzdržavanje od multitaskinga je teško. Zašto? Budući da je slušanje uglavnom ono što činimo našim uhom, čini se kao da smo previše pasivni. Možda slušanje ne osjećate kao aktivnost, no pokušajte uključiti cijelo tijelo i uvidjet ćete koliko je tako lakše slušati svjesno i pružiti puno kvalitetniju poruku partneru u razgovoru.

5. Sjajni slušatelji čuju i ono izrečeno 'između riječi'

Spremni ste za slušanje poput nindže? Slušajte i ono što nije izgovoreno. Naime, možda se izraz lica govornika ne podudara s njihovim riječima; možda se smiješe dok razgovaraju o užasnim, neugodnim stvarima. Možda se njihov govor tijela iznenada promijeni: Možda prekriže ruke i preusmjere pogled. Možda im se ton promijeni: Možda počnu zvučati obrambeno, skeptično ili jednostavno starmalo. Što učiniti? Već imate sve alate: Slijedite svoju prirodnu znatiželju, slušajte cijelim tijelom i suzdržite se od prosuđivanja kako bi se govornik osjećao sigurno.

Sve u svemu, dobro slušanje pitanje je prilagodbe. Prilagodite se osobi koja govori, prilagodite se svojoj znatiželji i prilagodite se vlastitim mogućim prosudbama (zgazite ih prije nego što vam izlete iz usta).

Dobro slušanje u početku može biti teško. Mnogo je primamljivije istodobno raditi nešto drugo, razgovarati o vlastitom iskustvu ili ponuditi savjet (što je, kad malo bolje razmislite, oblik prosudbe: 'Evo što biste trebali učiniti'). No, vrijedno je vježbe. S vremenom, bit ćete toliko dobri u slušanju da ćete čuti bitno i kad nisu izgovorene riječi, piše Psychology Today.