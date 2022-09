5 razloga zašto se osjećate loše u svom domu i kako to popraviti

Feng shui se temelji na ideji da postoji devet energijskih centara koji čine baguu, svojevrsnu kartu vašeg doma na temelju koje možete obaviti analizu energija koje utječu na vaš život. Kad promijenimo put energije u jednome od tih segmenata, promjene u tom dijelu života mogu biti vrlo moćne.

Nered može psihički iscrpljivati i držati ljude zatočenima u prošlosti, smatraju praktikanti feng shuija. Stvari koje razbacane leže po stanu ne samo što izgledaju neuredno, nego i zaustavljaju protok energije kroz vaš dom.

Osim nereda, postoje i druge stvari koje loše utječu na atmosferu životnog prostora, a za privlačenje pozitivne energije i dobrog osjećaja trebate provjeriti imate li ih vi te ih se, ako je potrebno, riješiti.

1. Zatrpano predsoblje

Uredno predsoblje donosi sreću i zadovoljstvo u kuću, jedno je od najvažnijih pravila. Maknete li predmete koje ne rabite iz predsoblja, stan će biti uredniji, a protok pozitivne energije jači, tvrde stručnjaci za Feng Shui. Jakne, cipele i kišobrane možete staviti u kutije, koje prethodno obilježite a zatim spremite u ormar. Tako ćete znati što je u kojoj bez previše razmišljanja.

Zbrku oko traženja pravoga ključa možete riješiti držačem na zidu. Biljku koja ne zauzima mnogo prostora možete smjestiti u kut predsoblja. Tako ćete, prema Feng Shuiju, ubrzati protok dobrih vibracija.

2. Bez biljaka - ili samo one suhe

Biljke u vaš dom privlače sreću, ljubav i blagostanje, a pravilno postavljene u domu one mijenjaju energiju prostorija te ljudima donose nove osjećaje, tvrde stručnjaci za feng shui. Suho je cvijeće načelno bolje izbjegavati, no neko ne utječe negativno. Feng shui stručnjaci savjetuju da to bude bambus koji donosi sreću ukućanima, a dobar je izbor i orhideja. Izbjegavajte kaktuse i biljke oštrih listova.

3. Neuravnotežena spavaća soba

Spavaća soba je najintimnija prostorija u stanu. Zato s njom započnite veliko čišćenje doma. Pospremite razbacanu odjeću u ormare i riješite se suvišnih stvari ispod kreveta i s ormara ili ih barem uredno pospremite u posebne kutije ili vreće. Iz spavaće sobe dobro je izbaciti i stvari koje vizualno stimuliraju, primjerice televizor ili sprave za vježbanje.

4. Loša pozicija ogledala

Prema feng shuiju, zrcala ne smiju reflektirati ružan pogled npr. nered, ali ni ulazna vrata u prostorije jer tako sva energija i mogućnosti izlaze iz doma. Blagovaonice su idealne za njih, kao i dnevni boravak, jer su to mjesta gdje se družimo i tako se povećava pozitivan chi.

Idealno bi bilo kada bi mogli staviti zrcalo od poda do stropa koje će reflektirati blagovaonski stol, ali tako da ne gleda na ulazna vrata. Ne preporučuje se stavljati zrcalo tako da gleda prema krevetu jer donosi lošu energiju, niti iznad kreveta. Prema feng shuiju, tako postavljeno zrcalo može biti krivac za loš san, ali i probleme u braku.

5. Važnost kuhinje

Stanje kuhinje uvelike utječe na zdravlje ukućana, smatraju Kinezi, dok riječ 'hrana' na kineskom zvuči isto kao riječ 'bogatstvo', a to nije slučajno. Prljavo posuđe trebalo bi što prije oprati ili staviti u perilicu jer nered i prljavština zaustavljaju slobodan protok energije.

Iz istog razloga, kuhinju treba redovito čistiti, osobito radne površine, a predmete koje ne koristite pospremiti. Teške predmete, poput velikih tava ili kuhinjskih pomagala ne bi trebalo držati u visokim ormarićima jer potiču osjećaj bespomoćnosti.

Prema feng shuiju, noževe i škare ne treba vješati na zid jer vidljive oštrice donose tjeskobu i sukobe. Umjesto toga, nabavite drveni blok za držanje noževa i škara ili ih pospremite u ladice.

Stvari koje je općenito dobro izbjegavati u domu

