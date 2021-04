Vlasnici pasa rijetko žele nervirati svoje ljubimce. No, nažalost, mnogi vlasnici nesvjesno izlažu svoje pse gotovo svakodnevno stvarima koje životinje ne vole.

Primjerice, ne biste uvijek trebali smatrati dobrim znakom što pas zatvara oči kad ga tapšate po glavi. To nije znak da uživa u trenutku - nego vjerojatno zatvara oči kako bi se zaštitio.

U većini slučajeva vaš će pas takve vrste iritacije 'prešutjeti' ili će pokušati poslati diskretne signale nevoljkosti govorom tijela. Na nesreću mnogi od nas to ne uoče. No stručnjaci za dobrobit životinja žele da vlasnici obrate pažnju na takve znakove mogućeg stresa.

1. Puhanje u nos ili uši psa

Vlasnicima pasa nekad se čini zabavno puhati u njušku psa kako bi vidjeli 'simpatične' izraze. No našim je četveronožnim prijateljima to sve prije nego zabavno. Osjećaju se nelagodno zbog tog čudnog ponašanja i počet će se povlačiti i izbjegavati vašu blizinu.

2. Gledanje netremice

To je za psa prijeteće ponašanje koje doživljava kao pokušaj nametanja dominacije. Bolje je izbjegavati gledanje u oči.

3. Zagrljaji

To se može činiti kao izraz ljubavi, no u praksi to za psa znači ograničavanje slobode kretanja. Često će zijevati, polizati njušku ili potisnuti uši unatrag kako bi pokazali da su pod stresom kad ih držite u stisku.

4. Iznimke u ponašanju

Kao životinja čopora pas cijeni jasna pravila i ne razumije iznimke. Primjerice ako im nikad ne dozvoljavate na kauč, ali to učinite kad ste bolesni - zbunjujete ih. Dosljednost je važna.

5. Šetnja istim putem

To će psu postati dosadno posebno ako ne smije zastati i njuškati okolo. Mnogo je bolje istraživati nove staze za šetnje i uključiti male igre kojima uče poslušnost i vještine.