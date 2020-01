Pet suptilnih načina na koje ste sebični u vezi, a da ni ne znate

Uzimate partnera/icu 'zdravo za gotovo'

Nitko ne voli kada ga se uzima 'zdravo za gotovo', ali činjenica je da se u dugim vezama može dogoditi da se partneri počnu tako shvaćati.

No u vezi je iznimno važno da se osjećate kao da ste jednaki. Čim se počnete osjećati kao da ste bolji od partnera/ice i uzimati nju ili njega 'zdravo za gotovo', dolazi do prezira, a to je jedan od sigurnih puteva prema prekidu jer uzrokuje zamjeranje.

Uvijek mislite da ste u pravu

Foto: Dreamstime

To zapravo znači da nikada niste naučili što je kompromis. Kada u vezi nema kompromisa, počinjete stvarati 'ja pobjeđujem, ti gubiš' odnos, a to je početak kraja.

Jako je bitno da se osjećate jednakima jer ćete se inače udaljiti jedno od drugog.

Ignorirate ideje partnera/ice

U vezi je bitno prihvatiti utjecaj partnera/ice, i da kada jedan govori drugi sluša. To ne znači da se pravite da slušate nego da vas uistinu zanima što partner/ica govori.

Morate biti otvoreni za njihove ideje i potruditi se oko njihovog ostvarivanja. Djela govore jače od riječi.

Često se izvlačite iz zajedničkih planova

Ako se često izvlačite iz zajedničkih planova, vaš partner/ica će se definitivno početi osjećati kao da nisu bitni, a u svakoj zdravoj vezi partner/ica mora znati da vam je na prvom mjestu.

Ako se stalno izmotavate, stvorit ćete dojam da niste tu kada vas partner/ica treba, a to je jedna od osnovnih stvari u vezi.

Zahtijevate povlašten tretman

Foto: Dreamstime

Mnogi u vezama imaju problem kada trebaju prestati misliti kao 'ja' i početi misliti kao 'mi'. Doza sebičnosti je zdrava i potrebna da bi čovjek mogao biti sretan, ali ako to znači da samo vi trošite na novu odjeću ili slične stvari, a partner/ica već godinama hoda u istom jer štedi za vaš kućni budžet, onda znate da nešto radite krivo.

Znači, malo sebičnosti je u redu, ali ne na način da partner/ica mora ispaštati kako bi vama bilo lijepo.

