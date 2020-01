Svi Kolindini stylinzi u mjesec dana: Odmjereno i sa smislom

Muškarcima je lako. Odijelo, košulja i kravata i izgledat će fantastično, ozbiljno, odmjereno. Dobro odijelo čini svakog muškarca upečatljivijim. Pa tako i političara.

No državnička moda za žene nije nimalo jednostavna. Ima i ona svoja pravila, a puno toga ovisi i o samom karakteru političarke. Mnoge od njih držale su se koda i birale jednostavan i ozbiljan stil koji ih ne naglašava i ne ističe. No danas, kada postoji bezbroj mogućnosti za lijepo, elegantno i ozbiljno odijevanje izbor je nepresušiv. No s time dolazi i veća opasnost od pogreške.

Državničku modu političarke mogu iskoristiti da naglase svoju moć i autoritet te čak i da bojama komuniciraju poruke koje žele poslati.

Naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović itekako ima stila. Odlično kombinira boje, ženska odijela, sakoe, bluze i poslovne hlače, kao i haljine. U neformalnim prilikama je opuštenija i može je se vidjeti u trapericama, jaknama, a na utakmicama i u hrvatskom dresu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iako se stylinzi muških političara, na bilo kojoj funkciji ne komentiraju toliko koliko u slučaju njihovih ženskih kolegica, valja uvijek imati na umu da bez obzira na predsjedničine outfite, to ne treba biti kriterij za prosuđivanje njenog rada.

Društvo je sklono žene prosuđivati po izgledu i od toga je teško pobjeći, ali valja imati na umu da to ne bi trebalo biti kada je u pitanju rad i trud bilo koje žene.

Budući da su državnici svjesni da se svaki njihov kontakt s javnošću pomno promatra, naša predsjednica to odlično radi. U svakom pojavljivanju je odmjerena, moderna, elegantna i ozbiljna.

Donosimo vam pregled njezinih stylinga u posljednjih mjesec dana.

Predsjednica na posljednjem suočavanju na HRT-u

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Matija Habljak/Pixsell

Prvo sučeljavanje Kolinde i Zorana Milanovića na RTL-u

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednica na predizbornom skupu u Splitu 28.12.2019.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Na predizbornom skupu u Karlovcu 27.12.2019.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Predsjednica na polnoćki

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Foto: Frano Jerkan/PIXSELL

Izborni stožer, prvi krug izbora 22.12.2019.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Predsjednica na glasovanju

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Izborni skup u Zagrebu

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Predsjednica u Velikoj Gorici

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na sučeljavanju svih 11 predsjedničkih kandidata na HRT-u

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Novoj Gradišci...

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Predsjednica u Slavonskom Brodu

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Na predizbornom skupu u Rijeci

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na Adventu u Zadru

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Na predizbornom skupu u Splitu

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Predsjednica u Imotskom

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kolinda Grabar-Kitarović u Dubrovniku

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

S predsjednikom EU Parlamenta Davidom Sassoliem

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Na predavanju kandidature DIP-u

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

