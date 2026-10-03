Pet vježbi za ravan trbuh: Samo 100 sekundi dnevno može zamijeniti 30 minuta treninga

Svi sanjaju o ravnom i zategnutom trbuhu, ali nemaju svi vremena za duge treninge. Ovaj kratki set od 5 vježbi može se raditi kod kuće, bez opreme, i uzet će vam samo nekoliko minuta dnevno. Ideja je jednostavna - kratki intervali vježbanja aktiviraju mišiće trbuha i cijelog trupa, uz minimalan odmor između vježbi.

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Prije nego što počnete, lagano se zagrijte oko minutu. Pomaknite ramena, bokove i koljena, napravite nekoliko laganih rotacija trupa i duboko udahnite.

1. Preklop

Lezite na leđa, podignite noge i blago odvojite gornji dio tijela od poda. Ruke držite uz tijelo ili ispred sebe, a vrat opustite. Pogled usmjerite prema gore. Zadržite položaj oko 20 sekundi, zatim se polako spustite. Početnici mogu početi sa 10 sekundi.

Aktivira: trbušne mišiće i mišiće trupa.

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2. Skokovi

Stanite uspravno, sa stopalima spojenim i rukama uz tijelo. Skočite, raširite noge i istovremeno podignite ruke iznad glave. Vratite se u početni položaj. Radite to 20 sekundi, a zatim napravite kratku pauzu. Ako vam skakanje ne odgovara, možete napraviti istu vježbu bez skakanja, pomičući noge u stranu. Aktivira: noge, ramena i mišiće trupa, a istovremeno podiže puls.

3. Rotacija trupa

Stanite sa stopalima u širini ramena. Napravite lagani korak u stranu i rotirajte trup prema strani na koju ste stali.

Vratite se u početni položaj i ponovite na drugu stranu. Izvodite pokrete kontrolirano, bez naglih trzaja.

Aktivira: bočne trbušne mišiće i mišiće trupa.

4. Podizanje ruku i nogu

Lezite na leđa i podignite ruke i noge prema stropu. Lagano podignite ramena i gornji dio leđa od poda, bez povlačenja glave. Zadržite položaj oko 20 sekundi, a zatim se odmorite. Ako vam je vježba zahtjevna, skratite vrijeme.

Aktivira: trbušne mišiće i mišiće trupa.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

5. Duboko disanje

Na kraju treninga uspravite se i usporite disanje. Udahnite kroz nos, a zatim polako izdahnite. Ponovite nekoliko puta dok se disanje ne smiri. Ovaj završni dio pomoći će vam da se opustite i vratite u mirniji ritam.