Bodybuilderica Sandy (46) iz Poljske zaljubila se u Hrvatsku: 'Schwarzenegger mi je idol'

Poljakinja Sandy Hadinger svoj je dom pronašla u Hrvatskoj, a danas u Rijeci živi svoj veliki san - bavi se bodybuildingom, vodi vlastitu teretanu i ponovno se natječe na velikim svjetskim pozornicama. Nakon dugogodišnje pauze, sa 46 godina vratila se bodybuildingu i već ostvarila impresivne rezultate, među kojima posebno izdvaja pobjedu na Arnold Classic Africa. U razgovoru nama je Sandy otkrila kako je iz Poljske, preko Beča, stigla u Hrvatsku, zašto ju je upravo Rijeka osvojila na prvu te kako izgleda život posvećen treninzima, strogoj prehrani i natjecanjima.

Za početak, recite nam kako ste iz Poljske i Beča završili u Hrvatskoj i što vas je ovdje toliko privuklo?

Obitelj me prvenstveno povukla u Hrvatsku, ali zemlja me osvojila na prvu i stvarno sam tu našla svoj dom. Spoj mora, klime, opuštenijeg načina života i topline ljudi jednostavno se ne može usporediti ni s čim. Nakon života u Poljskoj i dugih godina u Beču, kad sam došla ovdje, osjetila sam da je to to. Rijeka ima neku svoju posebnu energiju, balans rada i uživanja u životu, i brzo sam znala da je to mjesto gdje želim pustiti korijenje i graditi svoju priču.

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Pokretanje videa... VIDEO Sandy Hadinger u teretani Beat Gym | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Kako ste zadovoljni životom u Hrvatskoj? Što vam se sviđa, a što ne?

Prezadovoljna sam! Hrvatska mi se jako sviđa i stvarno sam tu našla svoj dom u svakom smislu. Obožavam more, a i život je ovdje malo sporiji i opušteniji nego u velikom gradu. Obožavam taj naš riječki mentalitet, činjenicu da su ljudi srdačni, otvoreni i da se zajednica jako drži zajedno. Naravno, najviše me oduševljava priroda i blizina mora - to mi je najbolji bijeg od stresa. Ako moram izdvojiti nešto što mi se manje sviđa, to je možda klasična birokracija s kojom se svi borimo, ali dobre stvari poput sigurnosti, ljudi i kvalitete života to stostruko nadoknade.

Rijeka: Sandy Hadinger u teretani Beat Gym | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako to da se bavite bodybuildingom? Kada ste krenuli?

Željela sam nešto promijeniti u svom životu pa sam počela s treninzima. Vrlo brzo sam primjetila da imam dobre rezultate, u potpunosti sam se pronašla u toj temi i silno uživala u svemu tome, i tako je sve počelo. Bodybuilding nije samo podizanje utega, to je umjetnost oblikovanja tijela i nevjerojatna škola mentalne discipline. Kad jednom osjetiš taj napredak i snagu, zaljubiš se u proces zauvijek.

Rijeka: Sandy Hadinger u teretani Beat Gym | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Koje ste sve uspjehe postigli u svijetu bodybuildinga? Izdvojite koje je za vas najznačanije.

Kroz karijeru sam ostvarila mnoga značajna postignuća, od domaćih natjecanja do velikih međunarodnih arena, ali bez sumnje, kruna svega je pobjeda na Arnold Classic Africa. To je natjecanje koje nosi ime najveće ikone našeg sporta, Arnolda Schwarzenneggera, i ponijeti zlato na tako velikoj svjetskoj pozornici neopisiv je osjećaj i dokaz da se godine krvavog truda i odricanja isplate. Ipak, osim samih pehara, karijeru mi obilježavaju i nevjerojatna iskustva i ljudi. Posebno bih izdvojila predivno iskustvo u Australiji, gdje sam također odnijela pobjedu na natjecanju. Tamo sam imala čast upoznati najboljeg prijatelja Arnolda Schwarzeneggera, s kojim mi je bilo izuzetno lijepo razgovarati. Pričao mi je brojne zanimljive priče o tome kako je Arnold trenirao i kakav je bio, što me silno dojmilo. Danas u svojoj kući imam obješenu sliku s njegovim čestitkama, a taj susret i razgovor ostali su mi u jednom od najljepših sjećanja.

Nakon duže pauze vratili ste se na bodybuilding pozornicu s 46 godina. Što vas je potaknulo da se ponovno natječete?

Htjela sam sama sebi dokazati da je sve moguće, vratiti se na scenu i vidjeti dokle mogu doći i kako će sve skupa proći. Željela sam motivirati sve ljude i pokazati im da nikad nije prekasno za ono što želiš. Uz puno truda i odricanja sve se može postići, i nikad nije prekasno početi vježbati i ostvarivati svoje snove.

Foto: d1mr1az7

Kako je izgledao povratak treninzima i pripremama nakon pauze?

Pripreme za natjecanje su uvijek iste – korak po korak do cilja. To znači redoviti treninzi, odmor, kardio, koraci, priprema hrane i posao, jer sve to treba uskladiti u jednu priču i dati maksimalno od sebe. Iskreno, jako sam sretna što sam se vratila u svoju rutinu i što moj trening i plan prehrane imaju jasan plan. Naravno, uz sve to treba puno se i regenerirati. Imam puno energije, ali naravno da pred kraj natjecanja, kako se bina bliži i kako se kalorije malo smanjuju, energija počne padati. Ipak, za ovo posljednje natjecanje imala sam zapravo dosta hrane i sretna sam što me moja trenerica sjajno prati kroz cijeli proces, pa sam se do samog kraja osjećala jako dobro.

Foto: Privatni album

Što je danas najteže u pripremama za bodybuilding natjecanje - fizički trening, prehrana ili mentalna disciplina?

Rekla bih da su najteži dio prehrana i mentalna disciplina. Ponekad postane stvarno dosta i u nekom trenutku poželiš odustati. No, kako sam imala trenera ispred sebe i ljude koji su mi govorili "ne odustaj", naravno da nisam odustala, ali to su ionako samo kratki trenuci. Najljepše je zapravo kada možeš sama sebi dokazati: ja mogu sve. Bodybuilding definitivno nije samo sport za fizički izgled, nego je u istoj mjeri i sport za mentalnu snagu.

Foto: Privatni album

Tko vam je najveća podrška pri povratku na bodybuilding scenu? Jesu li to članovi obitelji u Hrvatskoj?

Moja najveća podrška su moja mama i moj partner, i naravno svi prijatelji koji su uz mene i prate me na natjecanjima, kako iz Austrije, tako i iz Hrvatske. Puno mi znači što me podržavaju i što imaju razumijevanja za moj sport – jer kad idemo negdje na večeru, nikad nije lako zato što uvijek nosim svoju kutiju s hranom sa sobom! Uz to, ogromna su mi podrška i moji treneri Kerstin i Danijel koji vode cijeli ovaj proces sa mnom.

Foto: Privatni album

Imate svoju teretanu Beat Gym, kako ste odlučili otvoriti ju?

Imati vlastitu teretanu bila je moja životna želja. Dugo je trebalo da pronađem pravi prostor, ali kad sam ušla u ovaj prostor, odmah sam osjetila tu energiju i znala sam: to je to! U ovaj sam projekt ušla srcem, pa nam je i logo otkucaj mojega srca. Naša je teretana po tome posebna što kod nas nisi samo broj, nego si član naše obitelji. Imamo individualni pristup prema svim klijentima, a neki su članovi s nama već šest godina i na to smo jako, jako ponosni – oni najbolje znaju o čemu pričam. Obožavam to što radim, a kad me netko pita što najviše volim, reći ću vam da obožavam uređivati teretanu i kupovati sprave!

Foto: Privatni album

Radite li privatne treninge i koliko klijenata imate?

Da, radimo privatne treninge i imamo i muške i ženske klijente. Upravo sada pokrećemo i jedan novi program koji će biti posebno posvećen ženama, gdje im želimo pomoći da izgrade lijepo, snažno i zdravo tijelo.

Budući da u našoj teretani imamo jako puno posebnih sprava koje nisu dostupne u svakoj teretani, kod nas stvarno mogu kvalitetno trenirati svi. Imamo i sprave koje su posebno popularne među ženama, poput Glute Buildera i Booty Buildera, ali naravno, imamo i puno muških klijenata.

U posljednje vrijeme sam se više posvetila radu u teretani, marketingu i svemu što je vezano uz vođenje cijelog poslovanja. Nakon povratka iz Kine planiram se ponovno puno više posvetiti treninzima i radu s klijentima, što me jako veseli.

Foto: Privatni album

Kako održavate formu, koliko trenirate i što jedete?

Formu održavam, naravno, treningom i prehranom. Za mene je to 100% trening i 100% prehrana – jedno jednostavno ne ide bez drugoga.

Treniram četiri puta tjedno, a što se prehrane tiče, držim se plana koji mi napravi moja trenerica. Svaki dan važem hranu i pazim da sve bude točno prema planu. Redovito sam u kontaktu s trenericom i ona, ovisno o mojoj formi i potrebama, odlučuje kako ćemo prilagođavati prehranu.

Kada želite napraviti dobru formu, najvažnije je pronaći balans. Prehrana i trening moraju biti usklađeni i jedno mora podržavati drugo. Samo tako možete dugoročno održavati dobre rezultate.

Foto: Privatni album

Opišite nam kako izgleda jedan vaš dan.

Moj dan počinje dosta rano. Prvo što napravim je form check, pogotovo sada kada se pripremam za natjecanje. Snimim video i napravim fotografije koje šaljem svojoj trenerici kako bismo pratili formu i po potrebi nešto prilagodili.

Nakon toga idem u šetnju sa svojim psićima, popijem jednu brzinsku kavu i vraćam se kući. Pripremim hranu za cijeli dan, spremim se za posao i krećem u teretanu.

Dan mi je uglavnom kombinacija posla, treninga i priprema za natjecanje. Četiri puta tjedno imam trening, a posing vježbam svaki dan, jer mi je i to jako važan dio priprema.

Rijeka: Sandy Hadinger u teretani Beat Gym | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Naravno, nije svaki dan isti, ali ono što je uvijek isto je disciplina. Trudim se unaprijed organizirati hranu, trening i obaveze kako bih imala vremena i za posao i za sebe. Na kraju dana pokušavam se odmoriti i napuniti baterije, jer bez odmora nema ni dobrog treninga ni dobre forme.

Što vam danas znači natjecanje u master kategoriji i na pozornici uz žene koje su možda desetljećima mlađe od vas?

To mi zapravo uopće nije važno jer u današnje vrijeme u master kategoriji ima i starijih žena – od 35, 40 pa do 45 godina. Tako da svaka žena, ako ima želju, može postići nešto ovako i napraviti to za sebe. Svaka žena ima svoju fazu u životu kada se odluči na ovako nešto, a godine su tu stvarno samo broj.

Foto: Privatni album

Sad ste bili u Kini na novom velikom natjecanju. Kako su izgledale pripreme prije takvog važnog natjecanja?

Posljednji dani prije puta u Kinu i velikog natjecanja bili su izuzetno intenzivni. U zadnjem tjednu smo popravljali i poboljšavali sve sitnice. Nakon dobre organizacije uslijedila je priprema hrane za dan letenja jer put je dug. Jako mi je važno i to što smo u Kinu došli nekoliko dana ranije, kako bi se moje tijelo i organizam mogli naviknuti na vremensku razliku od osam sati i na drugu klimu. Moram se pohvaliti da sam osvojila drugo mjesto.

Imate li neki cilj koji niste ostvarili u bodybuildingu, a voljeli biste ga ostvariti?

Moj je najveći san i cilj dobiti pro kartu u bodybuildingu! To je nešto za što živim, radim i treniram sa svojim timom, i vjerujem da ću uz trud i posvećenost i taj san uskoro pretvoriti u stvarnost.

Foto: d1mr1az7

Što biste preporučili ženama koje misle da je prekasno početi trenirati, promijeniti životne navike i ostvariti velike sportske ciljeve?

Moja je glavna poruka da zaista nikad nije prekasno jer su godine doista samo broj. Najbolji dokaz za to je moja klijentica koja je počela vježbati s 61 godinom i na koju sam izuzetno ponosna! Vježbanje i tjelovježba nisu rezervirani samo za mlađe – svaka žena može izgraditi mišiće koji štite kičmu, poboljšati mobilnost i ostati vitalna. Također, nikome ne treba biti neugodno doći i upisati se u teretanu. Naša je teretana mjesto gdje se svi osjećaju ugodno, pa čak i ako nikada prije niste vježbali – mi smo tu da vam pomognemo i da zajedno ostvarimo cilj koji si zacrtate. Kada uložite u sebe i svoje tijelo, osjećat ćete se nevjerojatno dobro, snažno i zdravo u svakoj životnoj dobi.