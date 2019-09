Pet znakova da ste u karmičkoj vezi - burne su, ali imaju rok...

Odnosi s ljudima su ključni za naš razvoj i dobrobit, ali postoje različite veze, a neke od njih je teško definirati. Postoje odnosi koji će vam zauvijek promijeniti život, ali i oni koji izgledaju važno dok ste u njima, ali koji s vremenom izblijede i više se ne možete sjetiti zašto ste uopće bili u vezi.

POGLEDAJTE VIDEO (Zašto je zdravo biti u vezi ili braku):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedan od odnosa o kojima se manje govori je 'karmička veza'. U osnovi, to je strastven, ali težak odnos na kojem trebate jako, jako puno raditi kako bi ga održali. Toliko morate raditi na tom odnosu, da niste sigurni vrijedi li ustrajati iako ste ludo zaljubljeni. No to će vas naučiti važnim lekcijama o ljubavi.

Ovo su znakovi da ste u karmičkoj vezi:

1. Osjećate se kao da ste na emocionalnom ringišpilu

Jeste li jedan dan sretni, a drugi se osjećate jadno? Ponavlja li se taj scenarij tjednima? Karmička veza će vas uvući toliko duboko da bilo što što 'udari o brod', čak i najmanja svađa, može toliko snažno utjecati na vas da ćete se osjećati kao da vam se ruši cijeli svijet.

2. U trenutku ste osjetili povezanost

Ljudi često pričaju o tome kako su osjetili instantnu povezanost, ali to nije ona koju vidite u reality emisijama. Ova povezanost mijenja život i seže duboko do vaših kostiju. Često su ljudi u karmičkim vezama privlačni jedno drugome još od upoznavanja. Iako možete pasti na nekoga odmah, ljubav se razvija s vremenom. Ono što osjećate je najvjerojatnije požuda i važno je znati razliku.

Foto: Dreamstime

3. Rano se javljaju problemi

To nadilazi svađe oko toga što ćete jesti za večeru. Ako je jedan od partnera dominantniji ili se neprestano svađate i mirite, moguće je da ste u karmičkoj vezi. Problemi se mogu pojaviti i u obliku kontrole od strane vašeg partnera, opsesivne ili zle kontrole.

Imajte na umu da je kontroliranje znak zlostavljača, pa budite oprezni i razmislite je li to veći problem kojim biste se trebali pozabaviti, prije nego stvari izmaknu kontroli.

Foto: Fotolia

4. Jako je teško prekinuti vezu, čak i ako to želite

Malo ste zajedno, malo niste - i tako iznova i iznova. Jedan od vas ili oboje žele prekinuti vezu, ali ipak ne možete odoljeti ostajanju u istoj (ili pomirenju). Vi ste poput magneta. Možda osjećate da ste ovisni o vezi ili da ovisite o partneru i vašoj vezi s njim. Neki se također boje toga što će se dogoditi i tko će biti nakon završetka veze.

Partner želi ići van pa želite i vi, on želi ostati doma pa želite i vi. Želi da skačete gore-dolje dok držite šalicu punu kave, pa vi to radite. Karmički se odnosi obično oslanjaju na osjetljivu ravnotežu jednog partnera, dok se drugi trudi učiniti sve što može kako bi ga usrećio.

5. Ne osjećate se sigurno u vezi

U zdravoj vezi osjećate se sigurno, voljeno i zbrinuto. Ako se brinete o stanju svog odnosa ili stalno brinete da će veza završiti i da će vas partner napustiti, to je karmički odnos. Odnos je osuđen na propast. Postoje izuzeci, ali karmički odnosi obično završavaju. Vatreno je i uzbudljivo kad god ste zajedno, ali vaša veza je i poput vulkana - nikad ne znate kad će on eruptirati i uništiti sve, piše Metro.