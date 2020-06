Dalibor iz Slatine: Mojoj mami se urušio bunar, pa sam joj s kćeri napravio novi od guma

Dalibor Vuk (41) iz Slatine majci je izradio bunar za lijepo uređenu okućnicu. Kći mu je pomogla, a izradili su ga za pet i pol sati. Izgleda kao pravi...

<p>Mama Ruža bila je fascinirana kako smo joj složili bunar. Dala nam je ideju jer je vidjela nešto slično kod susjeda. Prepričala nam je pa smo se kći i ja uhvatili posla, govori nam majstor Dalibor Vuk (41) iz Slatine.</p><p>S kćeri Larom (14) za 67-godišnju majku izradio je “bunarić” od automobilskih guma, dok je krov napravio od štafli i lamperije. Ruža ga je smjestila u svoj lijepo uređeni cvjetni dvor, odnosno okućnicu.</p><h2>Pogledajte video kako baka grli unuke:</h2><h2><span class="widgetWrap" entity="video" modelid="1215958"><x-inline custom_description="" entity="video" float="auto" height="auto" id="1215958" model="repository.video" modelid="1215958" pk="1215958" render="server" src="https://cms.24sata.hr/media/img/c3/07/eee9ab94e9d592f47eba.jpeg" title="Baka jednorog" width="100%"></x-inline></span></h2><p>Namjerava ga ukrasiti cvijećem koje će staviti u kanticu kojom se grabi voda. I odmah se, priča Dalibor, morala slikati kako bi pokazala svojoj sestri što su joj sin i unuka - darovali.</p><p>- Nekad je imala bunar pored kuće, ali s godinama se urušio pa su ga roditelji izbetonirali, a gore je sad cvijeće - kaže Dalibor.</p><p>I susjedi se ne mogu prestati diviti njegovu “bunaru”.</p><p>Nakon objave uratka u Facebook grupi “Uradi sam: Sve i svašta - ideje i rješenja”, Dalibor je dobio 240 lajkova, a poruke prepune pitanja o tehnici izrade ne prestaju stizati.</p><p>- Improvizirao sam. Smislio sam prvo u glavi, a onda napravio i omjere kako bi bunar izgledao što stvarnije, kao da je pravi. Pogledao sam malo i ideje na internetu pa smo počeli s izradom. Po struci sam građevinar, znam s materijalima te ovo nije prvi put da radim nešto od minijaturnih ukrasa i namještaja u svojoj radionici - govori nam ovaj vozač kamiona koji je poslom prošao cijelu Europu. Nagledao se, kaže, uređenih parkova i dvorišta te često supruzi kupovao minijature, poput vjetrenjača, no onda ih je odlučio i sam izrađivati.</p><p>- Složili smo bunar za pet i pol sati. Kći mi je puno pomogla, pridržavala sve što je trebalo. Za gume sam koristio crveni brzosušeći sprej za auto u dvije ruke. No prije toga je gume trebalo dobro očistiti nitro razrjeđivačem, a ripne od gume natopljenim štapićem za uši. Supruga Kristina dala nam je ideju da ostavimo crne fuge između ‘cigli’, dakle boju gume. To smo postigli lijepljenjem krep trake - objašnjava ovaj majstor. </p><p>Gume je spojio nevidljivim vijcima, ali tako da se gume donje dvije gume mogu razdvojiti i spremiti zimi na sigurno. </p><p> </p><p> </p>