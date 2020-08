Novi dokumentarac potpisuju P. David Ebersole i Todd Hughes, a me\u0111u komentatorima su ne samo njegovi biv\u0161i suradnici, ve\u0107 i glumica Sharon Stone, modni dizajner Jean Paul Gaultier i produkt dizajner Philippe Starck.

POGLEDAJTE VIDEO: Adrijano Nokaj, umjetnik nakita, predstavlja dizajn inspiriran zagreba\u010dkim Hendrix mostom

Dokumentarac \"House of Cardin\" pri\u010da o po\u010decima dizajnera koji je zapo\u010deo karijeru kao kroja\u010d u gradu Vichy u Francuskoj te se preselio u Pariz kako bi radio za tada zna\u010dajne brendove Paquin i Elsa Schiaparelli.

Ubrzo je postao suradnik Christiana Diora no nakon toga otvara vlastitu modnu ku\u0107u. Od Diora se razlikuje po naklonosti futurizmu, radi \u010dega Cardin postaje jedan od pionira mode novoga doba.

Predstavlja koncept odje\u0107e koja je pristupa\u010dna i dostupna svima, za razliku od kategorije odje\u0107e po mjeri, koja je u to vrijeme, polovicom pro\u0161loga stolje\u0107a, bila rezervirana samo za odabrane.

Oduvijek je bio inspiriran putovanjima u Svemir, stoga je njegov dizajn u okviru minimalisti\u010dkog, \u010distog futurizma, ali i inovacija u konstrukciji.

- Upravo je on izmislio pr\u00eat-\u00e0-porter, kategoriju koja je otvorila ideju luksuza i ljepote za mase. I to je otvorilo vrata dana\u0161njoj uli\u010dnoj modi. On je modu gurao naprijed, u\u010diniv\u0161i je raznolikom te postavio temelje za modnu scenu kakvu poznajemo danas - istaknuo je P. David Ebersole za CR Fashion book.