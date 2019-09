Pijana mladenkina mama koja mokri po sebi, gola svekrva...

Na Mumsnetu, anonimna je žena ispričala kako je je mladenka odlučila zapjevati i upropastila svoje vjenčanje. Naime, ona ne zna pjevati, a mužu nije rekla kako u planu ima uzeti 'mikrofon u svoje ruke'. Svojom pričom je ohrabrila druge da podijele svoje 'neobične' doživljaje s vjenčanja.

- Bio sam na vjenčanju na kojem je DJ pustio pogrešnu pjesmu za prvi ples mladenaca. Umjesto pjesme grupe U2 koju su tražili, DJ je pustio 'I still haven't found what I'm looking for' (Još uvijek nisam pronašao ono što tražim) - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao da nije bio na navedenom vjenčanju, ali da je vidio video u kojem gost pjeva 'Can You Feel the Love Tonight' na svadbenom doručku, a svima ostalima je bilo vidno neugodno.

No, najviše su se istaknule priče koje uključuju majke mladenaca.

- Svekrva je nosila bijeli kratki kombinezon kroz koji se jasno moglo vidjeti da ne nosi gaćice, ali i da 'tamo dolje' nosi 'prirodnu frizuru' - napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala da je bila na vjenčanju na kojem se mladenkina majka toliko napila da se pomokrila u gaće, a rođak ju je morao skinuti i odnijeti u krevet.

Neki su dodali i da je najgore što možete učiniti na tuđem vjenčanju, najaviti da ste se zaručili.

- Jedna je djeveruša rekla da se zaručila i pitala mladu da joj bude kuma na vjenčanju, a onda je mlada najavila da je trudna - napisala je.

Oglasila se i jedna mladenka s istim problemom. Rekla je da je par objavio da su se zaručili na njezinom vjenčanju, a da je ona veselo to izignorirala i čestitala im sljedeći dan, piše Daily Mail.