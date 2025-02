Pijte ovih 9 zdravih napitaka da niste uvijek na običnoj vodi

Hidratacija je ključna za dobro zdravlje, no ako niste ljubitelj obične vode, lako ćete zaboraviti na nju. Zato je dobro imati na umu da postoje i zdrave alternative - napitci koji ne sadrže šećer i štetne dodatke, a dolaze s okusom i dodacima koji mogu biti korisni, poput moćnih antioksidansa i vitamina.

Ne treba pretjerivati ni s jednim od tih pića, no dvije do tri čaše tijekom dana, između vode koju inače pijete, osigurat će da ostanete hidrirani te dodatno osnaženi. No, koliko tekućine treba piti tijekom dana?

Dobra kombinacija jutarnjih napitaka

Svi znamo za preporuku o osam čaša, no to ovisi i o vašoj tjelesnoj konstituciji, tome jeste li fizički aktivni i koliko se znojite, kao i o dobi. U to treba ukalkulirati i druge načine putem kojih uzimamo tekućinu, poput toga volite li i jedete li juhe, lubenicu ili krastavce, ili drugo voće bogato vodom.

Evo nekoliko napitaka kojima možete zamijeniti vodu:

Smoothiji

To je brz i jednostavan način da dobijete hranjive tvari i može poslužiti čak i kao zamjena za obrok kad ste zaposleni i u pokretu. No, ne pretjerujte s dodacima, kaže Theresa Gentile, glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku. Ona upućuje svoje klijente na sljedeće omjere za dobar smoothie: 1,5 do 2 šalice smrznutog voća, pola do jedne šalice sirovog povrća i porcija proteina za zgušnjavanje (na primjer, 1 žlica maslaca od orašastih plodova, 1/2 šalice grčkog jogurta ili kefira, 1/4 avokada). Po želji, možete im dodati i tekućinu - mlijeko ili biljno mlijeko

Kava

Ujutro će vas razbuditi, a možete se i zabaviti uz kavu

Kavu prati reputacija da podiže energiju kroz dan, no osim što pomaže u razbuđivanju, treba joj priznati još neke benefite: Nedavne studije pokazale su da tri šalice kave dnevno mogu smanjiti rizik od razvoja kardiometaboličkih bolesti poput kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2. Također, pomaže u smanjenju upalnih procesa u tijelu, ali samo kava bez mlijeka i šećera, koji upalu - potiču. Pijte ju u jutarnjim satima, kako vam kofein ne bi smetao za uspavljivanje.

Čaj

Zeleni, crni ili biljni čaj pruža obilje dobrobiti u svakom gutljaju. Zeleni sadrži moćne antioksidanse zvane polifenoli, koji pomažu tijelu u borbi protiv bolesti i upala, dok crni čaj sadrži flavonoide koji podržavaju zdravlje srca. Čajevi od paprene metvice i đumbira izvrsni su za ublažavanje mučnine i pospješuju probavu.

Kombucha

Ovaj lagano fermentirani čaj ima dobrobiti za zdravlje crijeva te djeluje protuupalno. Ipak, kombucha sadrži tragove alkohola i osam grama šećera po šalici, pa nije dobro pretjerivati - jedna šalica tog napitka dnevno sasvim je dovoljna.

Kefir

Kefir je još jedan fermentirani napitak koji se obično pravi s mlijekom i ima okus poput ljutog, pitkog jogurta. Sadrži probiotike koji mogu poboljšati biome crijeva i smanjiti upalu u tijelu. To je pikantni napitak u kojem možete uživati ​​samostalno ili ga koristiti u smoothiejima umjesto jogurta ili mlijeka.

Voćni sokovi

I oni mogu biti korisni, no pazite koje sokove birate: Izbjegavajte one koji sadrže puno šećera i pojačivača okusa. Sokovi često sadrže iste hranjive tvari - antioksidanse i vitamine - kao i voće i povrće iz kojeg se cijede, iako gubite na prednostima vlakana koje biste iskoristili jedući cijelo voće.

Među posebno hranjivim i za zdravlje korisnim sokovima su sok od manga (sadrži snažne antioksidanse poput mangiferin, koji pomaže u popravljanju oštećenja stanica, zajedno s vitaminima A i C), dok od višnje koji sadrži i melatonin i triptofan, koji podižu kvalitetu sna. Također je bogato antocijanima i polifenolima, snažnim antioksidansima. Sok od rajčice sadrži pak 189 posto dnevne vrijednosti vitamina C u svakoj šalici, zajedno s antioksidansom likopenom. Sok od suhih šljiva nudi 17 posto vaših dnevnih potreba za željezom, zajedno s obiljem vitamina B u svakoj šalici. Također pomaže probavi, što može pomoći u ublažavanju zatvora.

No, sok može biti bogat i šećerom i kalorijama, pa također ne treba pretjerivati. Možda ga možete koristiti tako da ga pomiješate s gaziranom ili negaziranom vodom, da biste joj dodali okus, a smanjili unos kalorija.

Mlijeko ili biljna mlijeka

Nemasni mliječni proizvodi ili biljna mlijeka mogu biti zdrav dodatak vašem repertoaru pića koja konzumirate. Držite se nezaslađenog kravljeg, bademovog, sojinog, zobenog ili kokosovog mlijeka.

- Kravlje mlijeko ima najbolji nutritivni profil u pogledu proteina, kalcija i vitamina D, kaže Gentile. Možete uživati ​​u hladnom ili toplom mlijeku, pomiješanog s nezaslađenim kakao prahom, cimetom ili kurkumom.

Kokosova voda

Kokosova voda je bogata hranjivim tvarima i uz bolju hidrataciju organizma može doprinijeti tome da ostanete hidratizirani i povećate unos antioksidansa. No, budite umjereni, jer šalica kokosove vode ima više od šest grama šećera.

Mineralna voda

Dodavanjem okusa ili mjehurića, voda može postati baš uzbudljivo piće. Na koncu, čašu mineralne vode možete oplemeniti i kriškom narezanog voća i povrća, primjerice limuna, krastavaca, bobičastog voća ili citrusa.