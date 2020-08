Veliki dosje mlijeka: Koje vrste postoje i što ih točno razlikuje

Zbog intolerancije na laktozu, posljednjih godina sve se više ljudi okreće konzumaciji biljnih napitaka označenih kao mlijeko. Istražili smo kakva sve postoje i zašto su pogodna za konzumaciju

<p>Police u trgovinama nasuprot kozjem ili magarećem mlijeku koje je svojedobno bilo hit, počele su puniti zamjene poput bademovog, zobenog ili sojinog mlijeka.</p><p>Općenito gledano, mlijeko je najkompletnija i najizbalansiranija prehrambena namirnica, a veliku prehrambenu vrijednost mu daje njegov vrlo kompleksan sastav koji organizmu pruža proteine, masti, laktozu te cijelu paletu mineralnih tvari i vitamina, a istovremena prisutnost ovih sastojaka osigurava njegovu bolju probavljivost i visoko iskorištenje pojedinih nutrijenata - pojašnjavaju prehrambena tehnologinja doc.dr.sc. <strong>Marijana Blažić</strong> i <strong>Dora Herljević</strong>, mag.ing.agr. sa Veleučilišta u Karlovcu.</p><p>Ističu kako su biljna mlijeka postala popularna zbog sve većeg broja ljudi oboljelih od alergije ili intolerancije na laktozu kod konzumacije mlijeka životinjskog podrijetla, no njihov sastav se uvelike razlikuje.</p><p>- Ona su bogatija vlaknima i nezasićenim masnim kiselinama, sadrže određene fitonutrijente koji smanjuju rizik od karcinoma, snižavaju ukupnu razinu kolesterola i triglicerida u krvi i tako štiteći organizam od srčanih bolesti. Nedostatak može biti što biljna mlijeka koja se nalaze na tržištu uglavnom sadrže dodani šećer kako bi se stvorio ugodan okus i omogućila lakša konzumacija - pojašnjavaju naše sugovornice. Ističu kako se biljna mlijeka zapravo deklariraju kao biljni napitci.</p><p><br/> - Pod pojmom mlijeko podrazumijeva se sirovo mlijeko (kravlje, ovčje, kozje i bivolje) koje je je prirodni sekret mliječne žlijezde dobiven jednom ili više mužnji zdravih životinja, kojemu ništa nije dodano ili oduzeto, koje nije zagrijavano na temperaturu veću od 40°C niti je bilo podvrgnuto nekom drugom postupku koji ima isti učinak, a namijenjeno je konzumaciji kao tekuće mlijeko ili mlijeko za daljnju obradu odnosno preradu - kazale su dodajući kako svako mlijeko ima svoje karakteristike zbog kojih je pogodnije za konzumaciju kod nekih ljudi.</p><h2>Kravlje mlijeko</h2><p>Kravlje mlijeko je izrazito hranjiva i cjenovno pristupačna namirnica koja poboljšava cjelokupnu nutritivnu sliku prehrane. Konzumacija kravljeg mlijeka ima brojne zdravstvene koristi, uključujući smanjen rizik od osteoporoze (visok udio kalcija), kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, određenih vrsta karcinoma, moždanog udara i nastanka bubrežnog kamenca.</p><p>Također, pomaže u kontroli težine. Svojim kemijskim sastavom je idealna sirovina za izradu fermentiranih proizvoda poput jogurta ili sira koji imaju značajnu važnost u ljudskoj prehrani. Koristi se u pripremi svih vrsta hrane i napitaka.</p><p>Punomasno kravlje mlijeko (3,2 %) u 100 ml sadrži 60 kcal, 3 grama masnoća, 5 grama ugljikohidrata, 3 grama proteina. Od vitamina i minerala su najzastupljeniji vitamin B12, kalcij i folna kiselina</p><h2>Kozje mlijeko</h2><p>Njegove prednosti se osobito ističu u prehrani ljudi alergičnih na proteine kravljeg mlijeka te se preporučuje u prehrani mlađih i starijih jer je probavljivije od kravljeg mlijeka, odnosno ima bolju homogeniziranost. Terapijska svojstva kozjeg mlijeka se očituju u kemijskom sastavu mlijeka; ono sadržava više masnih kiselina srednje dugog lanca (kapronska, kaprilna i kaprinska) koje se koriste u tretmanu sindroma malapsorpcije, intestinalnih poremećaja, koronarnih bolesti, prehrane prerano rođene dojenčadi, žučnih kamenaca i smanjenju kolesterola.</p><p>Također, ima visok udio selena koji vezuje slobodne radikale te pogoduje u prevenciji karcinoma i krvožilnih bolesti. Koristi se uglavnom u pripremi sireva, jogurta i fermentiranih napitaka.</p><p>U 100 ml sadrži 69 kalorija, 4 grama masnoća, 4 grama ugljikohidrata, 4 grama proteina, a od vitamina i minerala najzastupljeniji su vitamini B kompleksa, kalcij, fosfor i željezo.</p><h2>Ovčje mlijeko</h2><p>Ovčje mlijeko je specifično po tome što sadržava veću količinu kalcija, magnezija i fosfora, a uz visoku razinu vitamina D, pozitivno utječe na održavanje zdravih kostiju. Mlijeko ovaca sadržava više proteina, a samim time i više bioaktivnih peptida koji kao funkcionalne komponente posjeduju različite aktivnosti poput antioksidativne, antimikrobne, antihipertenzivne, antitrombotičke i imunomodulatorne aktivnosti. Isto tako, bioaktivni peptidi važni su u borbi protiv lošeg kolesterola, raka i pretilosti.</p><p>Osim toga, sadrži i veće količine vitamina B kompleksa, od kojih vitamin B1 (tiamin) igra važnu ulogu pri sprječavanju degeneracije ovojnica živčanih vlakana, poremećaje živčanih sustava, otežane probave, opstipacije i anoreksije. Koristi se uglavnom u proizvodnji sireva.</p><p>U 100 ml sadrži 107 kalorija, 7 grama masti, 5 grama ugljikohidrata i 6 grama bjelančevina, uz vitamine A, B, C, magnezij, željezo i kalcij.</p><h2>Bivolje mlijeko</h2><p>Glavna odlika mlijeka bivolice je veći udio suhe tvari u odnosu na kravlje mlijeko, i to prvenstveno zahvaljujući većoj količini mliječne masti, proteina i mineralnih tvari. Zbog visokog udjela mineralnih tvari, pola litre mlijeka bivolice zadovoljava dnevne potrebe za kalcijem, fosforom i željezom.</p><p>Bivolje mlijeko se najčešće koristi za proizvodnju maslaca, upravo zbog velike količine masti i većih masnih globula. Već naveden visok udio proteina koristi kao dobar supstrat za proizvodnju biološki aktivnih peptida koji imaju ulogu pri očuvanju i poboljšanju zdravlja ljudi. Koristi se, među ostalim, za proizvodnju omiljenog sira mozzarella.</p><p>U 100 ml sadrži 106 kcal te vitamine A, B, C, E i druge uz visoku koncentraciju fluora, cinka, natrija, joda, željeza i kalcija kojeg ima čak i više nego u kravljem mlijeku.</p><h2>Kobilje mlijeko</h2><p>Kobilje mlijeko se u prošlosti nazivalo „božanskim nektarom“ jer se vjerovalo kako ima izrazito visoku zdravstvenu vrijednost te da iscjeljuje i jača organizam. Njegovo najistaknutije svojstvo je njegova sličnost s humanim mlijekom pa se stoga smatra naročito pogodnim za prehranu dojenčadi.</p><p>Zbog povoljnog omjera kazeina i proteina sirutke kraće se zadržava u želucu, tj. bolja je probava. Zbog većeg udjela proteina sirutke, kobilje mlijeko se smatra boljim izvorom esencijalnih aminokiselina, sadrži manje mineralnih soli pa manje opterećuje bubrege u odnosu na kravlje mlijeko. Visoki udio laktoze pomaže apsorpciji kalcija i drugih mineralnih tvari u crijevima što je važno u mineralizaciji i izgradnji kostiju u prvim mjesecima života. Mlijeko može biti korisno u terapiji hepatitisa, želučanih čireva, anemije i nefritisa.</p><p>Osim toga, koristi se i za kozmetičke svrhe u njezi problematične kože sklone ekcemima, svrbežu, crvenilu i sličnim tegobama. Koristi se u sirovom obliku kao napitak.</p><p>U 100 ml sadrži 48 kcal, 6 gr ugljikohidrata, 2,20 gr proteina te 1,60 gr masti. Od vitamina sadrži vitamine A, B, C, i E, a od minerala sadrži natrij, kalij i fosfor.</p><h2>Magareće mlijeko</h2><p>U današnje vrijeme se sve više preporučuje uporaba mlijeka magarica u prehrani osjetljive populacije, kao zamjena za kravlje mlijeko kod dojenčadi alergične na proteine kravljeg mlijeka, kod ljudi s alergijama na hranu te kod zdrave starije populacije.</p><p>Mlijeko magarica je izrazito cijenjeno zbog izraženog antimikrobnog djelovanja zbog prisutnosti prirodnog enzima lizozima, koji također, igra važnu ulogu u stimulaciji imunološkog odgovora u crijevima čovjeka. Osim toga, sadrži omega-3 i omega-6 masne kiseline koje u organizmu sudjeluju u izgradnji staničnih membrana, snižavanju kolesterola u krvnome serumu, upalnih procesa, regulaciji osjeta boli, pospješuju cirkulaciju, potiču oporavak kože itd.</p><p>No, mlijeko magarica se koristi u ograničenim količinama budući da je teže dostupno i vrlo je teško osigurati dostatne količine u kontinuitetu. Koristi se u kozmetici za pripravu krema i melema, a konzumira se u svježem obliku.</p><p>U 100 ml sadrži 40 kcal, 6,6 grama ugljikohidrata, 2 grama proteina i 1 gram masnoća.</p><h2>Sojino mlijeko</h2><p>Sojino mlijeko je dobar izvor kalija, a može ga se još dodatno obogatiti vitaminima A, B-12 i D, kao i kalcijem. Udio proteina je približno jednak udjelu proteina kravljeg mlijeka, ali sadrži manje kalorija i vrlo malo zasićenih masti. S obzirom da se proizvodi od biljaka, sojino mlijeko ne sadrži kolesterol, a ni laktozu zbog čega je pogodan za konzumaciju kod ljudi osjetljivih ili alergičnih na istu.</p><p>Međutim, soja je također poznati alergen, a njegova je proizvodnja genetski modificirana što može predstavljati problem za neke potrošače. Od sojinog mlijeka se izrađuju jogurti, vrhnja i drugi proizvodi te se koristi za pripremu slatkih i slanih jela ili se konzumira kao napitak.</p><p>U 100 ml sadri 54 kcal, 1,8 gr masti i 6 gr ugljikohidrata. Bogato je magnezijem i kalcijem,a sadrži i manje količine željeza te vitamina C, B6 i D.</p><h2>Bademovo mlijeko</h2><p>Bademovo mlijeko ima visok postotak mononezasićenih masnih kiselina koje se smatraju korisnim u mršavljenju i upravljanju težinom. Bademovo mlijeko ima uravnoteženi sastav u pogledu proteina, masti, vlakana, vitamina i minerala, te ne sadrži laktozu.</p><p>Bademovo mlijeko je u posljednjih godina sve popularnije zbog svog niskokaloričnog sadržaja i hranjivih sastojaka. Iako su bademi dobar izvor proteina, bademovo mlijeko nije. Njegova prednost je što sadrži vrlo malo kalorija, a konzumira se kao napitak te služi u kulinarstvu kao zamjena za mlijeko.</p><p>U 100 ml sadrži 15 kcal, 0,58 grama ugljikohidrata, 0,59 grama proteina te 1,10 grama masti. Uz kalcij, kalij i natrij, sadrži manje količine magnezija i fosfora. Od vitamina sadrži vitamin C, B, A, D, E i K.</p><h2>Rižino mlijeko</h2><p>Dobra karakteristika rižinog mlijeka je ta što njegovom preradom dolazi do razgradnje složenih ugljikohidrata na jednostavne šećere što daje rižinom mlijeku karakterističan slatki okus bez dodavanja šećera. Nadalje, rižino mlijeko može sudjelovati i kao alternativa u konzumaciji kod pacijenata kojima soja i bademi prouzročuju alergije. Koristi se u pripremi slanih i slatkih jela, a konzumira se i kao napitak.</p><p>U 100 ml sadrži 47 kcal, 9,17 grama ugljikohidrata, 0,28 grama proteina te 0,97 grama masnoća. Bogato je kalcijem, fosforom, natrijem i kalijem, a od vitamina sadrži vitamine C, B, A, D, E i K.</p><h2>Kokosovo mlijeko</h2><p>Kokosovo mlijeko sadrži oko 54% vode, 35% masti i 11% bezmasne suhe tvari. Veoma je siromašno proteinima, ali je zato izniman izvor vrijednih vitamina C, E i vitamina B kompleksa kao i minerala uključujući fosfor, bakar, željezo, selen, kalcij, mangan i magnezij.</p><p>Razna istraživanja pokazuju pozitivan učinak konzumacije kokosovog mlijeka na povećanje udjela HDL kolesterola što pomaže u smanjenju udjela štetnog LDL kolesterola u krvi što direktno utječe na poboljšanje kardiovaskularnog sustava. Prisutnost laurinske kiseline u mlijeku jača imunološki sustav i može poslužiti u regulaciji tjelesne težine. Koristi se u kulinarstvu ili se konzumira kao napitak.</p><p>U 100 ml sadrži 230 kcal.</p><h2>Zobeno mlijeko</h2><p>Konzumacijom zobenog mlijeka dokazano je da se smanjuje ukupni kolesterol i LDL kolesterol u krvi bez štetnih učinaka na HDL kolesterol ili koncentraciju triglicerida. Zobeno mlijeko je bogato melatoninom i vitaminom D zbog čega ima umirujući učinak na spavanje i regulaciju sna.</p><p>Zobeno mlijeko dobar je izvor vitamina E i folne kiseline, dok se u tragovima mogu pronaći vitamini A, B i D te od minerala kalij, kalcij, fosfor i željezo. Ne sadrži zasićene masnoće, ali je zato među sastavnicama beta glukan, visoko vrijedan nutrijent koji stimulira imunološki sustav i pomaže u sprječavanju infekcija. Zobeno mlijeko se pije kao napitak, ali se koristi i u pripremi vrhnja, jogurta i drugih proizvoda ili u kulinarstvu.</p><p>U 100 ml ima 40 kcal.</p><h2>Mlijeko indijskih oraščića</h2><p>Mlijeko indijskih oraščića dobar je izvor vitamina C i minerala kao što su mangan, cink, željezo i bakar. Od ukupnih lipida, 70% pripada mononezasićenim i polinezasićenim mastima koje se smatraju dobrim mastima i koje pomažu u smanjenju LDL kolesterola i povećanju HDL-a. Koristi se u kulinarstvu te kao napitak.</p><p>U 100 ml ima 23 kcal.</p><h2>Sezamovo mlijeko</h2><p>Tipičan okus aromatičnog bilja koji se može osjetiti prilikom konzumacije biljnih mlijeka se može izbjeći konzumacijom sezamovog mlijeka koji sadrži zanemarivu količinu aromatskih spojeva.</p><p>Sezamovo mlijeko je bogato lipidima, sadrži sterole, zasićene kratkolančane masne kiseline, bjelančevine i kalcij, a njegova konzumacija kod potrošača neće izazvati nadutost kao kod primjerice sojinog mlijeka. Koristi se u kulinarstvu te kao napitak.<br/> U 100 ml ima 55 kcal.</p><h2>Orahovo mlijeko</h2><p>Orahovo mlijeko sadrži visok udio antioksidansa, esencijalnih masnih kiselina poput linolne i linolenske čijom se konzumacijom smanjuje rizik od nastanka srčanih bolesti.</p><p>Također, orahovo mlijeko je dobar izvor vlakana što potiče rast zdrave mikroflore crijeva i pomaže u kontroli težine. Koristi se kao napitak te u kulinarstvu.<br/> U 100 ml ima 33 kcal, 2,8 grama masnoća te 0,6 grama vlakana.</p><h2>Mlijeko konoplje</h2><p>Mlijeko konoplje najčešće se koristi kao dodatak toplim napitcima te u kulinarstvu, a obogaćuje ga se dodatkom kalcija i vitamina D. Izrađuju ga od sjemenki cijele konoplje i bogato je visokokvalitetnim biljnim bjelančevinama, zdravim mastima i mineralima. Ne sadrži laktozu i gluten, što ga čini dobrim rješenjem za one koji moraju ili žele izbjegavati ove sastojke.</p><p>Također, vrlo je hranjivo, veliki je izvor bjelančevina, vlakna, vitamina skupina B te kalcija, kalija, magnezija i željeza, ali i zdravih masti. U 100 ml ima 35 kcal, 2,8 grama masnoća i 0,6 grama proteina. Bogato je kalcijem kojeg ima 118 mg. Koristi se kao napitak i u kulinarstvu.</p><p>Sadrži oko 40 kcal.</p><h2>Mlijeko sjemenki bundeve</h2><p>Sjemenke bundeve slove kao iznimno nutritivno bogata namirnica koja sadrži brojne vitamine i minerala, osobito vitamine A, B i E te magnezij, cink, mangan i željezo. Također, imaju visok udio omega tri i omega 6 nezasićenih masnih kiselina koje značajno doprinose zdravlju srca i krvnih žila kao i visok udio antioksidansa.</p><p>Zbog svega toga pomažu u očuvanju zdravlja jetre i imunološkog sustava, pomažu u borbi protiv dijabetesa te olakšavaju tegobe s prostatom kod muškaraca i menopauzom kod žena. Koristi se uglavnom kao napitak.</p><p>U 100 ml sadrži 93 kcal.</p><h2>Mlijeko lješnjaka</h2><p>Lješnjaci su bogati nezasićenim masnim kiselinama, sadrže visoke vrijednosti magnezija, kalcija i vitaminima B i E. Zdrave masnoće utječu na smanjenje lošeg kolesterola i čuvaju zdravlje krvnih žila.</p><p>Također, pomaže u boljoj kontroli razine šećera u krvi te u održavanju zdravlja mišića, kože, kostiju, zglobova i probave. Konzumira se uglavnom kao napitak, a u 100 ml sadrži oko 55 kcal.</p><h2>Heljdino mlijeko</h2><p>Ovo je napitak iznimno bogat vitaminima i mineralima, a u 100 mililitara sadrži 9,8 miligrama biljnih proteina te sve aminokiseline koje naše tijelo ne može proizvesti. Zdravih masti ima 1,8 grama na 100 ml, a obiluje vitaminima A, B i E kao i folnom kiselinom i manganom.</p><p>Sadrži i rutin, bioflavonoid koji jača žile, smanjuje pojavu proširenih vena i LDL kolesterola te smanjuje rizik od srčanih bolesti. Dodatno, ovo je mlijeko izvor lecitina koji omogućuje bolje postizanje sportskih rezultata, smanjuje razinu štetnog kolesterola i pospješuje bolji rad jetre. Konzumira se kao napitak, a u 100 ml sadrži 55 kcal.</p>