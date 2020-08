Hidratizacija i imunitet: Koliko voda znači i koliko je dovoljno?

Postoje određene namirnice koje mogu pomoći da smanjite svoje šanse za dehidraciju, a da bi tijelo moglo imati dovoljno tekućine za normalan rad, vodite računa o tome koliko pijete te što, kažu stručnjaci

<p>U ljetnim vrućinama čujemo puno o tome 'kako treba ostati hidratiziran', ali kako točno to učiniti? Je li to jednostavno kao uzimanje gutljaja vode kad smo žedni?</p><p>Pravilna hidratacija apsolutno je neophodna za zdravo tijelo. Ljudi trebaju vodu, kao i pravu ravnotežu elektrolita, za skoro svaki tjelesni proces, uključujući i imunitet, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/hydration-and-immunity">mbg.</a></p><p>Pogledajte video:</p><h2>Kako hidratacija utječe na imunitet</h2><p>Dobra hidratacija je kritična za rad imunološkog sustava. Sluznica, poput one u ustima i nosu, prva je obrana tijela protiv virusa. Ako postanu dehidrirani, ne mogu stvoriti vlažni premaz koji sprečava da se virusi i bakterije prilijepe na tkivo.</p><p>Hidratacija također igra dobro poznatu i bitnu ulogu u protoku limfnog sustava u tijelu, koji podržava proizvodnju i distribuciju antitijela i stanica imunološkog sustava.</p><h2>Koliko zapravo trebamo piti?</h2><p>Neki popularni savjeti sugeriraju da se pije 8 čaša vode dnevno. Međutim, svačije potrebe ovisit će o veličini, razini aktivnosti, prehrani i vremenskim prilikama.</p><p>Pretpostavljajući umjerenu klimu i umjerene aktivnosti, znanstvenici preporučuju 15 čaša tekućine za muškarce i 11 za žene. Preporučeni unos tekućine uključuje oko 20 posto tekućine iz hrane. Što se tiče pijenja, to iznosi oko 12 šalica dnevno za muškarce i nešto više od devet šalica za žene.</p><p>Ljudi bi trebali povećati unos tekućine u vrućem i vlažnom vremenu, na velikim nadmorskim visinama, kada su bolesni ili tijekom bilo koje fizičke aktivnosti koja uzrokuje znojenje. U osnovi, svaki put kad tijelo prirodno izgubi više tekućine isparavanjem kože i disanjem, unos vode trebao bi se povećati. Trudnice ili dojilje također trebaju povećati svoj unos tekućine.</p><h2>Voda kroz hranu</h2><p>Osim vitamina, minerala, elektrolita i antioksidanata, mnogo voća i povrća bogato je vodom. Krastavci, celer, lisnato povrće, tikvice, dinje, bobice i cvjetača mogu pomoći u održavanju hidratacije tijela.</p><h2>Što je s mineralnom vodom?</h2><p>Ona hidratizira, kao i obična voda, no čak i gazirana pića bez šećera mogu imati negativne učinke. Postoje dokazi da gazirani napitak može pogoršati žgaravicu i u velikim količinama može negativno utjecati na zubnu caklinu. Umjerene količine mineralne vode sasvim su u redu.</p><h2>Što su elektroliti i zašto su važni?</h2><p>Elektroliti su minerali poput kalcija, natrija i magnezija koji nose električni naboj kad se otope u tjelesnim tekućinama. Ovaj mali električni naboj je ono što pomaže tijelu da regulira ravnotežu tekućine i pH. Također omogućuje pravilno funkcioniranje živčanog sustava i muskulature, uključujući srce. Ukratko, elektroliti su ključni.</p><p>Elektrolitski minerali mogu se naći u mnogim namirnicama i pićima, uključujući sljedeće:</p>