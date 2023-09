Pilot Roland Garros bio je strastveni tenisač, a preletio je Sredozemlje za osam sati...

Roland Garros bio je strastveni tenisač, zato se po njemu i naziva teniski stadion u Parizu (Stade de Roland Garros) na kojemu se održava današnji French Open, jedan od četiri teniska Grand Slama. No Garros je do danas ostao zapamćen po svojim bravuroznim zrakoplovnim podvizima, ponajprije tome što je kao prvi zrakoplovni pilot 23. rujna 1913. preletio Sredozemno more od gradića Fréjus na Azurnoj obali do Bizerte u Tunisu. Let je započeo u 5.47 sati i trajao je gotovo osam sati, tijekom kojih je Garros otklonio dva kvara na motoru.