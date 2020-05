Pink: Borba sina i mene protiv korone bila je jako iscrpljujuća

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Djetetu nacrtajte kako daleko virus može 'skakati' i širiti se

U članku se otvorila oko pitanja majčinstva i teškog iskustva s kojim se morala suočiti kad su ona i njezin sin Jameson Moon Hart (3) bolovali od COVID - 19, piše Insider.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako izgleda treća faza popuštanja mjera

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Razmišljala sam o predivnom, a ipak izazovnom daru slobodnog vremena u karanteni koje je za mene i moju djecu označio život s COVID-om 19. Dok je naša zemlja započela dug put prema oporavku, ja se pitam što je sljedeće? Definiramo novo normalno za našu djecu i istovremeno, dan po dan, korak po korak, i sami na tome radimo - piše pjevačica Pink (40).

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

- Razmišljam o djeci i obiteljima diljem svijeta koji tek počinju živjeti te učinke i pitam se imaju li sve što im treba da bi bili sigurni. Imaju li sve što im treba da bi bili zdravi? - nastavila je.

Objavila je 3. travnja da su ona i sin pozitivni na korona virus. Ranije je za The Ellen DeGeneres Show govorila o simptomima koje je imao njezin sin i kazala da je riječ o najstrašnijoj stvari koju je proživjela. U članku za Majčin dan, opisala je iskustvo borbe s bolešću i istovremene brige o sinu.

Foto: Instagram/screenshot

- Borba protiv COVID - 19 zajedno s mojim trogodišnjim sinom bila je fizički i emocionalno najizazovnije iskustvo koje sam doživjela kao majka. Tjednima nakon što smo dobili rezultate testova, moj sin se još osjećao loše i imao je temperaturu. Bilo je zaista strašno ne znati što je sljedeće što nas čeka - napisala je ona uspoređujući potom svoju situaciju s iskustvima obitelji i zajednica diljem svijeta.

- No naša priča nije jedinstvena: postoje majke diljem Amerike i svijeta koje se svakodnevno suočavaju s istom nesigurnošću. Nema svaka obitelj, a osobito one koje žive u rezervatima, izbjegličkim kampovima, slumovima ili favelama, mogućnost držanja socijalne distance. U mnogim dijelovima svijeta treba nekoliko sati do pristupa vodi, a i tada je sapun nemogući luksuz - objašnjava Pink.

Ranije je objavila da planira darovati milijun dolara fondovima Temple University Hospital Fund u Philadelphiji te Mayor's Fund for Los Angeles kako bi financirala njihove napore u borbi protiv korona virusa. Na kraju svog članka pozvala je ljude da pomognu zajednicama u potrebi.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Ovog Majčinog dana, dok grlite svoju bebu, potičem vas da razmislite o svim mamama na svijetu koje još trebaju našu pomoć. Bivša američka ambasadorica u Ujedinjenim Narodima Samantha Power rekla je: Ovo neće ni za koga završiti dok ne završi za sve. Znam da biste sve učinili da zaštitite svoju djecu, no pokušajmo osigurati da svaka mama ima jednaku mogućnost i resurse da zaštiti svoju djecu - zaključila je.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Blaženka Divjak daje podršku: 'Budućnost je u vašim rukama'

POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić: #ZAJEDNO24SATA: